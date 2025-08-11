Điều đặc biệt trong màn "kiss cam" khiến 50.000 khán giả vỡ òa

Ngày 11/8, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người chia sẻ những hình ảnh rực rỡ khi đi tham dự chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim. Khán giả yêu mến gọi đây là “concert quốc gia”, trình diễn âm nhạc mang đậm tinh thần dân tộc, thu hút đông đảo người dân.

Chương trình mang đến không khí thiêng liêng của lễ chào cờ với màn hát quốc ca của 50.000 khán giả cùng những ca khúc hùng tráng về quê hương, đất nước. Bên cạnh những điểm nhấn của chương trình, màn "kiss cam" (máy quay nụ hôn) trước giờ G đã làm khuấy động khán đài, tăng sức nóng cho hàng nghìn khán giả.

Những khoảnh khắc đáng yêu trong màn "kiss cam" khiến 50.000 khán giả vỡ òa (Video: Tiểu Màn Thầu).

"Kiss cam" là hoạt động diễn ra trước các sự kiện âm nhạc hoặc các chương trình đông người. Máy quay sẽ quét qua khán giả trên khán đài, chiếu hình ảnh các cặp đôi lên màn hình lớn.

Khi được chiếu lên, cặp đôi thường được khuyến khích trao nhau một nụ hôn, tạo không khí vui vẻ và tương tác với khán giả. Nếu không đi cùng cặp đôi, khán giả có thể thực hiện hành động hài hước khác để giải trí, như ôm hoặc vẫy tay.

Màn "kiss cam" tại chương trình Tổ quốc trong tim thêm phần đặc biệt khi bên cạnh những nụ hôn, đa phần khán giả tạo dáng bằng cách chào cờ, giơ cao cờ đỏ sao vàng hoặc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong màn "kiss cam" còn có sự xuất hiện của nhiều cựu chiến binh ở các góc khác nhau của khán đài. Các cựu chiến binh trong những bộ trang phục trang trọng đeo những tấm huân huy chương lấp lánh nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên màn hình khiến nhiều khán giả xúc động, biết ơn.

Bên cạnh đó, hình ảnh của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại sự kiện như đảm bảo an ninh, phòng cháy chữa cháy… cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Tất cả đều giơ tay chào và nở nụ cười tươi.

"Màn "kiss cam" đan xen nhiều cảm xúc đã được khán giả ghi lại. Nhiều khán giả gọi đây là màn "kiss cam chào cờ cam" và chia sẻ các video ghi lại khoảnh khắc này trên mạng xã hội. Nhiều video nhận về hàng nghìn lượt thích và chia sẻ chỉ trong vài giờ.

Anh Trần Minh Hải, một khán giả có mặt tại sân thời điểm ấy chia sẻ: "Cả sân Mỹ Đình bùng nổ, tình yêu đôi lứa và tổ quốc hòa quyện, xúc động lắm!".

Khán giả trẻ háo hức tham gia chương trình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, chương trình muốn dành sự tri ân đặc biệt tới thế hệ cha anh nên đã quay hình ảnh các cựu chiến binh trên phần "kiss cam". Được đón tiếp các bác vừa là niềm tự hào, vừa là sự may mắn, bởi với nhiều cựu chiến binh, việc di chuyển đến sân vận động không dễ dàng, đặc biệt trong một chương trình thu hút đông khán giả.

“Màn "kiss cam" này không giống với những chương trình concert thông thường. Bên cạnh đó, hành động của mọi người hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có sự dàn dựng hay dặn trước. Tình yêu đất nước tồn tại một cách mãnh liệt đã khiến mọi người tạo ra khoảnh khắc đáng yêu và giống nhau đến vậy. Ai cũng thể hiện nụ cười rạng rỡ, tự hào và hạnh phúc”, vị đạo diễn chia sẻ.