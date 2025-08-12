Ngắm bảo tháp 13 tầng độc đáo trên đỉnh núi Chín Khúc

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn được xây dựng trên núi Chín Khúc (cao hơn 500m so với mặt nước biển), cách trung tâm Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gần 10km về hướng Tây Nam.

Ngôi chùa có 18 cụm công trình lớn, nhỏ đã được xây dựng cơ bản hoàn thành. Cuối tháng 7, chùa bắt đầu đón khách tham quan. Thời gian mở cửa 9-16h hằng ngày.

Một góc nhìn từ trên cao toàn cảnh của ngôi chùa. Công trình lớn nhất ở giữa là chính điện thờ các vị Phật.

Bên trong chính điện của Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn.

Vì là nơi trang nghiêm nên nhà chùa có quy định, người đến tham quan, lễ Phật phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc áo ba lỗ, áo sát nách, đồ ngủ, váy hoặc quần ngắn trên đầu gối.

Ngoài ra không mang đồ ăn, thức uống vào khuôn viên chùa (trừ nước suối); không xả rác bừa bãi; nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng.

Cạnh chính điện là bảo tháp Quang Minh cao 13 tầng, nổi bật với màu vàng ánh kim.

Anh Lê Quốc Bình (38 tuổi, trú tại phường Nha Trang) chia sẻ: "Khi ánh chiều rọi vào, bảo tháp Quang Minh trông như phát sáng, tuyệt đẹp. Đây không chỉ là công trình tâm linh, nó còn trở thành điểm nhấn đặc biệt thu hút du khách và người dân đến chiêm bái".

Anh Đức Thảo (26 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) cho biết đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến ngôi chùa trên núi Chín Khúc. Từ đỉnh núi, anh ấn tượng khi có thể phóng tầm mắt bao quát đường bờ biển uốn lượn, vịnh nước xanh biếc và những tòa cao ốc sừng sững ở trung tâm Nha Trang, tất cả hòa quyện thành bức tranh toàn cảnh đẹp hiếm thấy.

Tháp chuông 3 tầng với những cột gỗ vững chãi, mái ngói đỏ tươi viền vàng, tạo nên điểm nhấn uy nghi cho khuôn viên chùa.

Chuông đồng nặng 1,5 tấn được đặt trang trọng, uy nghiêm ở giữa tháp chuông. Trên thân chuông khắc dòng chữ “Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đường lên Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn có gần 3km đèo dốc, trong đó một số đoạn độ dốc 15% dài 200-300m và nhiều khúc cua uốn lượn, tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, khi đến tham quan, người dân nên chọn đi ô tô hoặc taxi.

Nếu đi xe máy, người dân nên sử dụng xe số, tránh xe tay ga để hạn chế nguy cơ mất an toàn khi xuống dốc. Bên cạnh đó, trước khi di chuyển, cần kiểm tra kỹ các yếu tố kỹ thuật của phương tiện như phanh, xích, lốp và thay nhớt động cơ.

Lãnh đạo phường Nam Nha Trang cho biết địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung thêm các biện pháp đảm bảo an toàn trên tuyến đường lên chùa, nhằm hạn chế rủi ro cho du khách.

Vị trí núi Chín Khúc (chấm đỏ) thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Google Maps).