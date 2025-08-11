Tiết lộ về màn diễu binh nổi da gà của 68 chiến sĩ ở concert 50.000 người

Tối 10/8, Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành “biển người” khi 50.000 khán giả hội tụ trong concert Tổ quốc trong tim.

Giữa không gian âm nhạc và ánh sáng rực rỡ, khoảnh khắc 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 bước ra sân khấu trong phần 2 - Giai điệu tự hào - đã khiến cả khán đài vỡ òa trong niềm tự hào.

68 quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 - đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam - tái hiện lại màn duyệt binh ở Quảng trường Đỏ (Nga) trên Sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đội hình đặc biệt này từng đại diện Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Hình ảnh họ sải bước nghiêm trang giữa sân vận động Mỹ Đình, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay và tiếng hát Quốc ca vang dội từ hàng chục nghìn khán giả, đã trở thành một trong những dấu ấn khó quên nhất của đêm nhạc.

Trong chương trình, 68 chiến sĩ không chỉ tham gia diễu binh mà còn góp mặt trong tiết mục mở màn Tiến quân ca. Sự hiện diện của họ, cùng các lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ và đoàn viên thanh niên, đã tạo nên “trục xương sống” của toàn bộ phần trình diễn - vừa giàu tính biểu tượng, vừa chất chứa chiều sâu lịch sử.

Những bước chân vững vàng của các quân nhân là hiện thân của bản lĩnh, kỷ luật và hình ảnh đẹp của Quân đội Việt Nam. Họ mang tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới - chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Khoảnh khắc khiến 50.000 có mặt tại concert "Tổ quốc trong tim" đều cảm thấy xúc động và tự hào (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Để có được phần diễu binh chỉn chu trên sân khấu, các chiến sĩ đã dành nhiều ngày luyện tập, làm quen địa hình, phối hợp nhịp nhàng từng đội hình, động tác. Mỗi bước chân, mỗi cái quay người đều toát lên sự chuẩn xác, kỷ luật quân ngũ, nhưng cũng chan chứa cảm xúc.

Thượng sĩ Lê Xuân Huy - học viên năm 4 của Trường Sĩ quan Lục quân 1 - là một trong những người từng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ. Anh chia sẻ, việc lần đầu được diễu binh trong khuôn khổ một trên nền nhạc Quốc ca và trước hàng chục nghìn khán giả quê hương là trải nghiệm đặc biệt.

“Sự cổ vũ của khán giả tại sân vận động Mỹ Đình khiến cho những người lính như chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức, vượt qua mọi khó khăn để đem đến cho khán giả phần diễu binh nghiêm trang và đẹp mắt nhất", anh nói.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xúc động với màn diễu binh: “Xúc động đến nước mắt rưng rưng”, “Nổi gai ốc luôn”, “Quá hoành tráng và tự hào”, "Đẹp rực rỡ và hào hùng quá". Nhiều người còn gọi đó là “khoảnh khắc khiến tim run lên vì hãnh diện”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, ngay từ khi lên ý tưởng, anh đã muốn đưa những “người thật - việc thật” vào sân khấu nghệ thuật chính luận, để khán giả được trực tiếp chứng kiến biểu tượng sống động của sức mạnh và niềm kiêu hãnh dân tộc.

“68 chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam - những người từng sải bước trên Quảng trường Đỏ - là minh chứng rõ nét cho khí phách cha ông ngàn năm bất khuất.

Khi họ bước ra sân khấu không phải để diễn mà để sống đúng với chính mình, từng bước chân, từng ánh mắt đã tự thân trở thành lời tuyên ngôn. Đó là thứ cảm xúc chân thật mà không tiết mục minh họa nào thay thế được", đạo diễn chia sẻ.

Cộng đồng mạng dành nhiều khen cho màn trình diễn (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh các chiến sĩ, chương trình còn có sự tham gia của những vận động viên thể thao - đại diện cho ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục. “Họ đã mang về vinh quang, niềm hãnh diện cho Tổ quốc mỗi khi chiến thắng, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đấu trường quốc tế. Khi các chiến sĩ và vận động viên cùng xuất hiện, sức lan tỏa cảm xúc càng mạnh mẽ hơn", anh nói.

Việc kết hợp lực lượng vũ trang, vận động viên và nghệ sĩ trên cùng một sân khấu không hề đơn giản. Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tiết lộ, khó khăn lớn nhất là vấn đề thời gian.

“Các chiến sĩ và vận động viên đều có lịch công tác, tập luyện và thi đấu dày đặc, nên không thể tập luyện như nghệ sĩ chuyên nghiệp. Chúng tôi phải chia nhỏ các buổi tập, tận dụng từng khung giờ hiếm hoi, chắt chịu từng chi tiết để vừa khớp với ê-kíp, vừa không ảnh hưởng tới nhiệm vụ và thành tích của họ", Minh Trí cho hay.

Ngoài ra, việc dàn dựng phải đảm bảo hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và sự tôn trọng tuyệt đối đối với hình ảnh, kỷ luật của quân đội. Anh bày tỏ: “Khi khoảnh khắc họ cùng tiến ra và khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tôi hiểu rằng mọi phép tính chi li, mọi vất vả đã được đền đáp xứng đáng".

Màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tại Tổ quốc trong tim không chỉ tái hiện sự hùng tráng của Quảng trường Đỏ giữa lòng Hà Nội, mà còn gửi gắm thông điệp về sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tin vào thế hệ trẻ.