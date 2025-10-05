Trình diễn trang phục lấy cảm hứng từ rồng Việt ở Tuần lễ thời trang Paris

Mới đây, tại khách sạn hơn 100 năm tuổi Hôtel Le Marois - Salons France - Amériques (Paris, Pháp), nhà thiết kế Linh Nga đã trình làng bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris (Paris Fashion Week).

Đây là lần thứ 6, thiết kế của Linh Nga xuất hiện độc lập tại sàn diễn Paris. Lần này, chị mang tới bộ sưu tập mang tên Hồn đất - Mạch rồng (Soul of the land - Bloodline of the dragon).

Nhà thiết kế Linh Nga cho biết, các thiết kế được chị lấy cảm hứng từ hình tượng rồng thời nhà Lý, huyền thoại dựng nước, những mái đình cổ kính, đến họa tiết gốm, tre, mây...

"Hình tượng rồng thời Lý với dáng uyển chuyển và linh khí được chọn làm điểm nhấn cho trang phục. Trang phục lấy cảm hứng từ rồng Việt là điểm nhấn của bộ sưu tập này. Đây là cách tôi tôn vinh di sản và gửi gắm ý niệm về hồn dân tộc", nhà thiết kế chia sẻ.

Bộ sưu tập Hồn đất - Mạch rồng gồm 25 thiết kế thời trang cao cấp (haute couture), tái hiện vẻ đẹp văn hóa và tâm hồn người Việt Nam bằng ngôn ngữ thời trang.

Các thiết kế trong bộ sưu tập được đính kết thủ công tỉ mỉ bằng hàng nghìn hạt cườm, pha lê và chỉ ánh kim, đòi hỏi kỹ thuật cao. Phom dáng váy dài với phần cầu vai mở rộng và tà xòe mềm mại gợi hình mái đình cổ kính, biểu tượng của văn hóa Á Đông.

Cách xử lý chất liệu lụa, organza, tuyn ánh kim giúp bề mặt vải lấp lánh như vảy rồng chuyển sắc theo ánh sáng, khiến người mặc như khoác lên mình một bộ giáp quyền lực nhưng vẫn đầy nữ tính.

Các họa tiết cách điệu từ gốm hoa lam, tre, mây, được in, thêu hoặc đính kết tinh tế, mang hơi thở truyền thống Việt hòa vào nhịp sống thời trang đương đại.

Nhà thiết kế Linh Nga chia sẻ: “Tôi muốn đưa văn hóa Việt, những câu chuyện về nguồn cội, vào một ngôn ngữ thời trang mang tính toàn cầu. Đây là lời tri ân với đất mẹ, đồng thời là khẳng định rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng giữa kinh đô ánh sáng Paris”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh là khách mời của buổi trình diễn này. Người đẹp diện thiết kế kết hợp giữa vải tuyn xuyên thấu và những chi tiết đính kết cầu kỳ bằng ren và lông vũ. Tổng thể trang phục mang màu đen, tạo cảm giác quyền lực và bí ẩn.

