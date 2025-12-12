Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ vài chục triệu đồng

Gần đây, nhiều thông tin liên quan đến Triệu Vy lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là những ồn ào xoay quanh gia đình chồng cũ và tình hình tài chính hiện tại của “én nhỏ”.

Một số nguồn tin cho rằng Triệu Vy gặp vấn đề sức khỏe khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt, đồng thời bị phong tỏa tài sản nên rơi vào cảnh thiếu tiền trả nợ.

Triệu Vy ngồi ăn ở quán vỉa hè cùng bạn bè gần đây (Ảnh: 163).

Ngày 11/12, hình ảnh Triệu Vy ngồi ăn tại một quán vỉa hè gây xôn xao. Trong loạt ảnh do người hâm mộ ghi lại, gương mặt của cô sưng và có dấu hiệu tăng cân, khiến nhiều khán giả thừa nhận không còn nhận ra ngôi sao Hoàn Châu cách cách.

Trên mạng xã hội, Triệu Vy gần như không cập nhật gì mới, thỉnh thoảng chỉ đăng ảnh du lịch nhưng tránh để lộ ngoại hình.

Tháng 11 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin Triệu Vy đang tìm cách che giấu tài sản và né tránh trách nhiệm bồi thường sau khi thua kiện. Đáp lại, Triệu Kiện - anh trai Triệu Vy - đã lên tiếng chỉ trích những tài khoản lan truyền tin thất thiệt, cho rằng họ “thiếu đạo đức nghề nghiệp” và “vu khống không biết xấu hổ”.

Anh khẳng định em gái không sử dụng quỹ tín thác nước ngoài hay bất kỳ thủ đoạn tài chính nào để tẩu tán tài sản, đồng thời tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Ngôi sao "Hoàn Châu cách cách" trông khác lạ sau thời gian dài ở ẩn và dừng hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Sina).

Đây không phải lần đầu Triệu Kiện lên tiếng bảo vệ em gái. Tháng 7 năm nay, anh từng đăng bài dài phản bác các tin đồn vô căn cứ, bao gồm cả việc gán ghép Triệu Vy với đường dây buôn người xuyên quốc gia, đồng thời tuyên bố khởi kiện những tài khoản phát tán thông tin sai lệch.

Triệu Vy từng là một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ, nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách và nhiều tác phẩm ăn khách như: Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo…

Trước khi bị phong sát ngầm vào năm 2021, cô còn hoạt động trong vai trò đạo diễn, ca sĩ và nhà đầu tư, từng đạt danh xưng tỷ phú USD nhờ các thương vụ kinh doanh thành công.

Năm 2018, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) xử phạt Triệu Vy và chồng cũ - doanh nhân Huỳnh Hữu Long - vì gian lận trên thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt 300.000 NDT/người (hơn 1,1 tỷ đồng) và cấm giao dịch trong 5 năm.

Vụ việc khiến hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao dốc, kéo theo khoảng gần 500 vụ kiện từ các đối tác. Hàng loạt tài sản bị phong tỏa, khiến khối tài sản từng ước tính tới 1 tỷ USD bị thu hẹp đáng kể.

Trong 5 năm qua, Triệu Vy mệt mỏi với việc kiện tụng và phải bồi thường cho các nạn nhân (Ảnh: Instagram).

Trước biến cố, Triệu Vy là cổ đông của 17 công ty trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, đầu tư, công nghệ, bất động sản… Hiện tại, chỉ còn một công ty mang tên cô được cho là còn hoạt động. Trong 5 năm qua, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên truyền thông và được cho là dành thời gian nghiên cứu Phật pháp.

Về đời tư, cuối năm 2024, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long sau thời gian dài ly thân. Dù không còn ràng buộc pháp lý, cô vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới trong một số vụ kiện kinh tế liên quan đến gia đình chồng cũ.

Thời còn mặn nồng, Triệu Vy từng đứng ra bảo lãnh cho công ty của chị chồng. Năm 2021, công ty này vỡ nợ và đóng cửa. Khi chị của Huỳnh Hữu Long bỏ trốn, đối tác đã khởi kiện, buộc Triệu Vy - người bảo lãnh - phải chịu trách nhiệm. Trong khi đó, Huỳnh Hữu Long được cho là đã ra nước ngoài xây dựng cuộc sống mới.

Do những khoản nợ của nhà chồng cũ, Triệu Vy từng bị xã hội đen đến tận nhà đe dọa đòi tiền. Cô và chồng cũ cũng phải bồi thường khoảng 13 triệu USD cho các đối tác bị thiệt hại trong vụ thao túng chứng khoán năm 2017.

Hệ quả, nữ diễn viên kiệt quệ tài chính. Tờ QQ cho biết tài sản của cô hiện không còn nhiều. Tháng 4 vừa qua, cô bị tòa án Trung Quốc liệt vào danh sách “người thất tín” vì nợ kéo dài.

Cuối tháng 7, căn biệt thự tại Hong Kong (Trung Quốc) - từng là nơi cô và chồng cũ sinh sống - bị đưa ra đấu giá siết nợ. Nhiều cổ phần đứng tên Triệu Vy tiếp tục bị tòa án phong tỏa. Đầu tháng 8, tổng tài sản khoảng 15,9 triệu NDT (hơn 59 tỷ đồng) liên quan đến nhà chồng cũ của cô cũng bị phong tỏa.

Một số nguồn tin cho hay, Triệu Vy thực sự lo lắng khi cùng lúc phải đối mặt với lệnh cấm hoạt động nghệ thuật và hàng loạt vụ kiện tụng, bồi thường kéo dài suốt nhiều năm.