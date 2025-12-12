Triệu Lệ Dĩnh chia tay "bạn trai tin đồn", người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm

Tháng 5, truyền thông Trung Quốc rộ tin Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò đạo diễn Triệu Đức Dận - người hợp tác cùng cô trong dự án Tâm sự của Kiều Nghiên.

Trang 163 cho biết, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí giao chìa khóa nhà riêng cho nam đạo diễn, khiến anh thường xuyên ra vào nhà và có mối quan hệ gần gũi với con trai của cô. Thợ săn ảnh từng ghi lại hình ảnh Triệu Đức Dận nắm tay con trai của Triệu Lệ Dĩnh đi dạo.

Triệu Lệ Dĩnh được cho là đã chia tay đạo diễn Triệu Đức Dận (Ảnh: Sina).

Tin đồn này thực tế đã xuất hiện từ năm 2024 khi Triệu Đức Dận có nhiều hành động thân mật, như trao đổi ánh mắt hay vén váy cho Triệu Lệ Dĩnh tại sự kiện ra mắt phim.

Tháng 2/2024, có người bắt gặp Triệu Lệ Dĩnh đi mua sắm ở Pháp cùng một người đàn ông được cho là nam đạo diễn. Đầu năm nay, cô dẫn con trai đi xem pháo hoa với một người đàn ông được cho là Triệu Đức Dận.

Triệu Đức Dận được cho là người đàn ông đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh hẹn hò sau khi ly hôn nam diễn viên Phùng Thiệu Phong vào năm 2021. Sau ly hôn, cô tập trung cho công việc, đồng hành cùng chồng cũ chăm sóc con trai và liên tục gặt hái nhiều thành tựu nghệ thuật.

Khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh có bạn trai lan truyền, người hâm mộ không phản đối cho đến khi các chi tiết về quá khứ của Triệu Đức Dận xuất hiện.

Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Triệu Đức Dận bén duyên từ quá trình hợp tác trong công việc (Ảnh: Sina).

Theo nguồn tin của Sohu và 163, nam đạo diễn xuất thân trong gia đình có nhiều rắc rối, trong đó một số người thân từng liên quan đến đường dây buôn bán chất cấm.

Dù Triệu Đức Dận khẳng định mình là người duy nhất trong nhà được định hướng học hành đàng hoàng, quá khứ của gia đình anh khiến nhiều fan lo lắng cho nữ diễn viên.

Trước những thông tin bất lợi, người hâm mộ khuyên Triệu Lệ Dĩnh nên sớm kết thúc mối quan hệ để bảo vệ hình ảnh. Cả hai vẫn giữ im lặng trước dư luận.

Ngày 12/11, một số nguồn tin bất ngờ tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm chia tay Triệu Đức Dận. Nữ diễn viên được cho là đã “đường ai nấy đi” từ một thời gian trước. Trong lần hiếm hoi xuất hiện gần đây, cô đi dạo phố một mình, không có bạn trai hay trợ lý đi cùng.

Ngay lập tức, các từ khóa “Triệu Lệ Dĩnh đi một mình”, “Triệu Lệ Dĩnh chia tay bạn trai” lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng, mong cô sớm gặp được người xứng đáng hơn.

Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ, nam diễn viên Phùng Thiệu Phong, vẫn giữ quan hệ thân thiết để cùng chăm sóc con trai chung (Ảnh: Sohu).

Trước Triệu Đức Dận, Triệu Lệ Dĩnh từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Phùng Thiệu Phong. Họ kết hôn vào năm 2018, có một con trai nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ.

Sau ly hôn năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh nhường quyền nuôi con cho Phùng Thiệu Phong, cho rằng điều kiện kinh tế của anh tốt hơn. Dù đã chia tay, cả hai vẫn duy trì quan hệ hòa bình và chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con trai.

Triệu Lệ Dĩnh (SN 1987) được ngưỡng mộ bởi hành trình vươn lên từ xuất thân nông thôn. Không có nền tảng nghệ thuật, cô bước vào ngành giải trí qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng và dần trở thành sao hạng A. Những bộ phim nổi bật của cô gồm Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện…

Năm 2017, cô xếp thứ 4 trong danh sách sao Hoa ngữ kiếm tiền nhiều nhất của Forbes. Những năm gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chuyển hướng sang dòng phim chính kịch và gặt hái nhiều thành công với Gió thổi Bán Hạ, Hạnh phúc đến vạn gia.

Năm 2024, cô tiếp tục khẳng định thực lực khi đảm nhận vai phụ trong bộ phim Điều thứ 20 của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Vai diễn người phụ nữ câm đi đòi công lý cho con giúp cô nhận giải thưởng lớn và được đưa vào chương trình giảng dạy tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh giờ là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng, sở hữu khối tài sản đáng nể của màn ảnh Hoa ngữ (Ảnh: Instagram).

Các bộ phim điện ảnh của cô như Tương viên lộng, Tâm sự của Kiều Nghiên cũng gây dấu ấn tại nhiều liên hoan phim quốc tế, củng cố vị thế của cô trong làng giải trí Hoa ngữ.

Việc tập trung cho công việc diễn xuất thay vì đầu tư cho các hoạt động thương mại giúp Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông, giới chuyên môn Trung Quốc.

Tờ Sina khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh là ngôi sao tiêu biểu. Tờ QQ nhận định: "Triệu Lệ Dĩnh khôn ngoan khi biết từ bỏ danh vọng nhất thời để tập trung cải thiện diễn xuất, đem lại những vai diễn ấn tượng. Tác phẩm mãi mãi là tấm danh thiếp tốt nhất với một diễn viên".

Theo Baidu, nhờ làm việc chăm chỉ, thu nhập hàng năm của Triệu Lệ Dĩnh hiện vượt mức 300 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng), trong khi khối tài sản ròng của cô đạt khoảng 3 tỷ NDT (trên 11.000 tỷ đồng). Đây được xem là con số ấn tượng đối với một nữ diễn viên trong giới giải trí Hoa ngữ.