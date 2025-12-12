Hành trình lột xác từ “bom sex nước Mỹ” đến người phụ nữ mộc mạc, ẩn mình

Mới đây, nữ diễn viên 58 tuổi lý giải việc từ bỏ trang điểm đậm và màn lột xác từ mái tóc vàng bạch kim sang tóc đỏ. Anderson cho biết vẻ ngoài mộc mạc hiện tại được cô duy trì nhờ các sản phẩm của thương hiệu chăm sóc da riêng.

Pamela Anderson thay đổi đáng kinh ngạc ở tuổi U60 (Ảnh: Getty Images).

Pamela sử dụng kem dưỡng ẩm có màu, son dưỡng từ chiết xuất tự nhiên và xem việc không trang điểm như một “hình thức tự do”, giúp bản thân sống đúng với con người thật.

Nữ diễn viên Baywatch cũng nói về quyết định thay đổi màu tóc - bước đi gây tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Minh tinh U60 khẳng định đó là sự phản ánh quá trình chuyển đổi bản sắc cá nhân: “Tôi không nghĩ nhiều về ngoại hình. Tôi đang tạo ra một nhân vật mới và đang trong giai đoạn chuyển mình”.

Cuộc sống bình yên ở tuổi U60

Pamela Anderson nổi tiếng từ thập niên 1990 nhờ những vai diễn trong Baywatch và Home Improvement.

Nữ diễn viên bước vào giới giải trí sau lần xuất hiện tình cờ trên sóng truyền hình Canada, rồi nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của tạp chí Playboy. Mái tóc vàng, nụ cười cuốn hút và thân hình nóng bỏng giúp Pamela trở thành biểu tượng gợi cảm toàn cầu.

Pamela Anderson sở hữu nhan sắc ngọt ngào thời trẻ (Ảnh: News).

Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc liên tục tại Hollywood, Anderson quyết định rời bỏ ánh hào quang để trở về quê nhà trên đảo Vancouver (Canada). Nữ diễn viên giải nghệ giữa đại dịch Covid-19 và chọn cuộc sống lặng lẽ với thú vui làm vườn, nấu ăn, viết hồi ký.

Đầu năm 2023, Pamela đồng sáng lập thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Sonsie Skin. Ngôi sao xinh đẹp chia sẻ, việc trở về Canada giúp cô “tìm lại chính mình”: “Tôi không muốn Hollywood định nghĩa con người mình nữa”.

Pamela cải tạo nhà cũ của gia đình, trồng rau, chăm vườn và tận hưởng cuộc sống yên bình. Thi thoảng, nữ diễn viên xuất hiện tại một số sự kiện quốc tế nhưng phong cách đã thay đổi rõ rệt: Trang điểm nhẹ, trang phục kín đáo, giản đơn.

Pamela Anderson hiện sống kín tiếng, bình yên bên các con trai (Ảnh: People).

Nữ diễn viên xem việc không trang điểm như một cách thử thách bản thân và định nghĩa lại vẻ đẹp tự nhiên: “Tôi đến Tuần lễ thời trang Paris mà không trang điểm. Tôi không cần phải là người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng ấy”.

Tình duyên nhiều sóng gió

Ngoài sự nghiệp, cuộc sống tình cảm của Pamela Anderson luôn thu hút truyền thông. “Bom sex” của Hollywood từng kết hôn 5 lần.

Người chồng đầu tiên là rocker Tommy Lee. Họ cưới vào năm 1995 và ly dị vào năm 1998 sau nhiều bê bối, trong đó có việc Tommy phải ngồi tù vì hành hung vợ. Dù vậy, họ có với nhau 2 con trai và từng tái hợp ngắn ngủi vào năm 2008.

Người chồng thứ 2, ca sĩ Kid Rock, kết hôn với Pamela vào năm 2006 nhưng chia tay chỉ sau một năm. Cuộc hôn nhân ồn ào tiếp theo là với tay chơi Rick Salomon. Hai người kết hôn 2 lần vào năm 2007 và 2014, rồi đều nhanh chóng ly hôn vì bất đồng quan điểm.

Pamela Anderson và chồng cũ, Kid Rock (Ảnh: Getty Images).

Năm 2020, Pamela có cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 12 ngày với nhà sản xuất Jon Peters. Cũng trong năm đó, nữ diễn viên cưới vệ sĩ Dan Hayhurst nhưng chia tay sau một năm.

Trong hồi ký, Pamela thừa nhận đời sống tình cảm “điên rồ” xuất phát từ việc bản thân thường bị thu hút bởi những “người đàn ông hư”. Tuổi thơ thiệt thòi, thiếu tình yêu và từng bị quấy rối khiến Pamela lớn lên trong mặc cảm và luôn tìm kiếm sự bù đắp tình cảm.

Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ từng có mối quan hệ ngắn ngủi với tài tử Liam Neeson sau khi cả hai hợp tác trong The Naked Gun. Anderson kể về những buổi tối hẹn hò và thời gian bên nhau tại nhà riêng của nam diễn viên ở ngoại ô New York (Mỹ).

Cặp đôi cũng từng dùng bữa tại một nhà hàng Pháp nhỏ, nơi nam diễn viên giới thiệu Pamela là “bà Neeson tương lai”. Minh tinh Hollywood thậm chí còn giúp Liam chăm sóc khu vườn của ông trong thời gian này.

Pamela Anderson và nam diễn viên Liam Neeson từng có thời gian hẹn hò ngắn gần đây (Ảnh: Getty Images).

“Nếu bạn muốn biết, Liam và tôi đã có mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng chỉ sau khi chúng tôi hoàn thành việc quay phim. Có thể mọi người nghĩ chúng tôi chỉ đang quảng bá cho phim mới, nhưng chuyện này hoàn toàn có thật. Chúng tôi có tình cảm thật. Tôi rất quý Liam, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi làm bạn tốt hơn”, Pamela nói.

Liam Neeson là một trong những tài tử hành động nổi tiếng của Hollywood. Pamela Anderson cũng được xem là một trong số ít mối quan hệ tình cảm mà nam diễn viên công khai sau khi vợ ông - nữ diễn viên Natasha Richardson - qua đời trong tai nạn trượt tuyết vào năm 2009.

Hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành

Hai con trai của Pamela Anderson - Brandon Lee (29 tuổi) và Dylan Lee (27 tuổi) - hiện là đối tác của nữ diễn viên trong công ty sản xuất phim. Họ đang chuẩn bị thực hiện loạt phim truyền hình Barb Wire, trong đó Pamela sẽ đóng chính.

“Các con tôi điều hành nhiều công việc quan trọng. Thật tuyệt khi được hợp tác và chứng kiến chúng trưởng thành. Đó là một doanh nghiệp gia đình, và điều đó khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hơn”, minh tinh 60 tuổi chia sẻ.