Phương Oanh gầy đi trong hình ảnh mới nhất khi vào bếp nấu ăn

Mới đây, Phương Oanh xuất hiện trong một clip nấu ăn được đăng tải trên TikTok, với dòng trạng thái: "Bếp nàng Ỉn vừa ra lò chả cá Lã Vọng vàng óng, thơm nức mũi".

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh trong clip nấu ăn (Ảnh: Cắt từ video).

Trong video, nữ diễn viên thoăn thoắt các thao tác lọc cá, ướp gia vị, sơ chế nguyên liệu, nướng cá, pha nước chấm... như một đầu bếp chuyên nghiệp.

Ở hình ảnh mới nhất, Phương Oanh diện áo bà ba giản dị, để mặt mộc và bờm tóc gọn gàng khi vào bếp. Cô cũng gây chú ý vì ngoại hình gầy gò hơn khi nấu ăn.

Sau khi chia sẻ, video thu hút hơn gần 2 triệu lượt xem, hơn 50 chục nghìn lượt thích, hơn 500 lượt chia sẻ trên các nền tảng xã hội.

"Nhìn Phương Oanh gầy quá, chị ấy cần chú ý đến sức khoẻ hơn", "Mong gặp chị ấy ở các dự án phim tiếp theo", "Thấy chị ấy lại nhớ nhân vật Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh"... là những bình luận của khán giả dành cho nữ diễn viên quê Ninh Bình.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, từ khi hoàn thành vai diễn Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, cô chưa nhận dự án phim nào. Nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, bên cạnh các con nhiều hơn.

"Với diễn xuất chân thật ở vai diễn Mỹ Anh, nhiều khán giả, đồng nghiệp dành lời khen tặng cho Phương Oanh. Cô ấy cũng cảm ơn các đồng nghiệp đã nhắn tin khen ngợi nhân vật mình thủ vai", nguồn tin cho biết.

Phương Oanh vốn yêu thích chăm sóc nhà cửa, cắm hoa, nấu ăn... Cô thường xuyên tô điểm cho căn nhà với đủ loại hoa, từ hoa hồng, hoa cẩm chướng đến hoa ly, mỗi loại hoa đều mang đến một vẻ đẹp riêng.

Những bình hoa tươi mát không chỉ làm không gian sống của cô trở nên sinh động mà còn thể hiện sự tinh tế và gu thẩm mỹ của nữ diễn viên.

Trong thời gian ở nhà dưỡng thai và chăm con nhỏ, Phương Oanh cũng trổ tài nấu nhiều món cầu kỳ cho người thân và chăm chỉ thực hiện các clip nấu ăn mang thương hiệu mà nữ diễn viên gọi vui là "Bếp nàng Ỉn".

Nữ diễn viên là người khá khéo tay trong căn bếp nhà mình (Ảnh: Chụp từ clip).

Các clip nấu ăn của nữ diễn viên thu hút lượng like (thích) và bình luận "khủng", hầu hết các clip nấu ăn của nữ diễn viên sinh năm 1989 đều đạt triệu view.

Phương Oanh từng chia sẻ, cô đăng cái video nấu ăn lên mạng xã hội ban đầu chỉ để lưu lại niềm vui vào bếp, khiến cuộc sống thêm thú vị và không thể ngờ chúng được khán giả yêu thích đến thế.

"Tôi hạnh phúc khi nhiều người tâm sự rằng "Bếp nàng Ỉn" khiến họ có thêm cảm hứng nấu nướng, yêu bữa cơm gia đình và giữ diện mạo chỉn chu kể cả khi ở nhà.

Hạnh phúc có nhiều định dạng, trong đó có cả trong những điều rất bình thường ta có thể có hằng ngày. Nên dù có bận, tôi luôn cố gắng dành quỹ thời gian nhất định để duy trì đam mê của mình...", Phương Oanh chia sẻ.

Một mâm cơm Phương Oanh chuẩn bị cho gia đình (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp bằng nghề mẫu trước khi bén duyên với truyền hình. Cô nổi tiếng với các phim: Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh...