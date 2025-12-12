Hoa hậu Phương Linh vào top 5 trình diễn áo dài ấn tượng ở Miss Cosmo 2025

Tối 11/12, chương trình thời trang Best of Vietnam trong khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 được tổ chức tại TPHCM, quy tụ dàn thí sinh Miss Cosmo 2025 cùng nhiều hoa hậu, á hậu Việt Nam trình diễn.

Đêm thời trang được diễn ra trong bối cảnh hành trình Miss Cosmo 2025 đã đi qua hơn nửa chặng đường sau loạt trải nghiệm văn hóa - du lịch tại Huế và Lâm Đồng.

Lần đầu tiên, Best of Vietnam công bố hạng mục top 5 Best in Ao Dai, nhằm tôn vinh những thí sinh trình diễn áo dài ấn tượng nhất. Giữa dàn ứng viên quốc tế, Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh - đại diện Việt Nam - nổi bật khi được xướng tên trong top 5, sánh vai cùng các mỹ nhân Kelín Rivera (Peru), Beyonce Forbes (Bahamas), Chelsea Fernandez (Philippines) và Alexandra Mina (Ecuador).

Đêm diễn đã giới thiệu bộ sưu tập Heritage in Heritage của nhà thiết kế (NTK) Trung Đinh. Với vai trò đại sứ Tuần lễ du lịch TPHCM, nhà thiết kế kết hợp cùng Tổ chức Miss Cosmo mang đến một show diễn áo dài quy mô quốc tế, nơi tinh hoa thủ công Việt Nam được tôn vinh giữa dòng chảy của du lịch và sáng tạo.

Mở đầu chương trình, nhà thiết kế dẫn dắt khán giả ngược dòng thời gian, tái hiện bốn giai đoạn phát triển của áo dài Việt Nam: Áo giao lĩnh, Áo tứ thân, Áo ngũ thân thời vua Gia Long, Áo dài Raglan thập niên 1960.

Phần trình diễn đặc biệt này được thể hiện bởi Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari, Á hậu Miss Cosmo 2024 Karnruethai Tassabut, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Ngọc Châu và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 Bùi Xuân Hạnh. Sự kết hợp giữa truyền thống và đương đại mang đến khoảnh khắc giao thoa đầy cảm xúc.

Các thí sinh Miss Cosmo 2025 cho biết họ hào hứng khi lần đầu được khoác lên mình những thiết kế áo dài là hiện thân của văn hóa Việt. Mỗi tà áo là một tác phẩm thủ công độc bản, lấy cảm hứng từ kỳ quan thiên nhiên, kiến trúc và nghệ thuật đặc trưng của chính quốc gia mà thí sinh đại diện.

Các người đẹp đến từ Anh, Sierra Leone, Brazil, Peru và Pakistan diện những thiết kế rực rỡ, kết hợp phụ kiện như nón lá, nón vàng, ngọc trai và găng tay. Tất cả tạo nên tổng thể tươi sáng, giàu năng lượng, gợi tinh thần thịnh vượng và sự đa dạng của các nền văn hóa.

Các đại diện Thái Lan, Philippines, Hà Lan và Việt Nam xuất hiện trong những mẫu áo dài mang tông trầm, tạo nên sắc thái huyền bí, quyền lực.

Đêm diễn khép lại với màn xuất hiện của toàn bộ thí sinh trong tà áo dài rực rỡ, lan tỏa niềm tự hào văn hóa không chỉ của Việt Nam mà còn của các quốc gia tham gia Miss Cosmo 2025.

Sau đêm diễn, các thí sinh tiếp tục bước vào chuỗi hoạt động quan trọng, gồm phần thi trình bày dự án cộng đồng và vòng phỏng vấn kín. Đêm bán kết diễn ra ngày 17/12 và đêm chung kết được tổ chức vào ngày 20/12 tại TPHCM.