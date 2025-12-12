Khoảnh khắc "mẹ đơn thân" Shakira hát cùng 2 con khiến khán giả nghẹn ngào

Trong buổi diễn tại sân vận động Estadio José Amalfitani ở thủ đô Buenos Aires (Argentina), mở màn cho tour diễn toàn cầu Las Mujeres Ya No Lloran, khoảnh khắc hai cậu bé cất giọng đã khiến 45.000 khán giả vỡ òa. Video ghi lại màn trình diễn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Nhiều khán giả cho rằng Milan và Sasha trưởng thành hơn nhiều, sở hữu chất giọng đặc biệt và sự tự tin khi đứng trên sân khấu lớn. Cuối phần biểu diễn, hai bé hôn lên má mẹ, trong khi Shakira không giấu được ánh mắt tự hào. Một số người xem đánh giá hai bé thừa hưởng rõ rệt tài năng âm nhạc của mẹ.

Shakira trình diễn cùng 2 con trai (Video: El Nuevo Día).

Ngày 11/12, Shakira đăng hình ảnh và video về buổi diễn, gửi lời cảm ơn người hâm mộ. Cô cho biết cảm thấy “kỳ diệu” khi được biểu diễn cùng các con. Bài đăng nhanh chóng nhận hơn 3 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận chúc mừng “bà mẹ đơn thân” kiên cường.

Milan và Sasha là con chung của Shakira và bạn trai cũ, cầu thủ Gerard Piqué. Đây là lần đầu tiên hai bé biểu diễn cùng mẹ trên sân khấu lớn. Tờ Marca nhận xét sự xuất hiện bất ngờ của hai cậu bé là điểm nhấn xúc động nhất trong đêm diễn mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu của Shakira.

Acróstico là ca khúc Shakira viết tặng các con sau khi chia tay Piqué, phát hành tháng 5/2023. MV có sự góp mặt của Milan và Sasha, đạt hơn 450 triệu lượt xem sau hai năm. Trong một số đoạn, cậu con trai út còn hát và đệm đàn cùng mẹ.

Đây là ca khúc nói về tình mẫu tử và là lời tâm sự của nữ ca sĩ dành cho các con, cảm ơn sự xuất hiện của Milan và Sasha giúp cô kiên cường vượt sóng gió trong cuộc đời.

Shakira (SN 1977) được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc Latin” nhờ giọng hát nội lực và vẻ ngoài quyến rũ. Cô ra mắt album đầu tiên Magia từ năm 1991 và nhanh chóng khẳng định vị thế trong làng nhạc Latin với loạt hit như Hips Don’t Lie, Waka Waka, La La La.

Nữ ca sĩ từng giành 3 giải Grammy, 13 giải Latin Grammy, bảy giải Billboard cùng nhiều thành tựu khác. Từ năm 2012 đến 2015, cô liên tục góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes và được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Shakira luôn tự hào về 2 cậu con trai ngoan ngoãn, tài năng và yêu thương mẹ (Ảnh: Instagram).

Tài sản của Shakira được ước tính khoảng 300 triệu USD nhờ hoạt động ca hát, sáng tác, sản xuất âm nhạc, kinh doanh nước hoa và làm huấn luyện viên The Voice Mỹ.

Shakira gặp Gerard Piqué vào năm 2010 và bắt đầu mối tình "chị - em" được truyền thông chú ý đặc biệt. Cặp đôi chính thức hẹn hò vào năm 2011 và lần lượt chào đón 2 con trai.

Trong cuộc trò chuyện với Elle, Shakira thừa nhận cô là người hy sinh nhiều hơn cho gia đình: “Tôi đặt sự nghiệp xuống ưu tiên thứ hai và chuyển đến Tây Ban Nha để ủng hộ anh ấy. Đó là sự hy sinh trong tình yêu”.

Tuy nhiên, sau 11 năm bên nhau, mối quan hệ của họ tan vỡ không lâu sau khi truyền thông Tây Ban Nha đặt nghi vấn Piqué ngoại tình.

Gần 50 tuổi, Shakira vẫn hoạt động nghệ thuật chăm chỉ và sở hữu dáng vóc gợi cảm (Ảnh: Marca).

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone tháng 7/2024, Shakira gọi đây là “nỗi đau lớn nhất đời”, ảnh hưởng đến công việc. Âm nhạc trở thành cách cô chữa lành, dẫn đến album Las Mujeres Ya No Lloran ra mắt tháng 3/2024, trong đó có ca khúc Acróstico.

Theo People, sau chia tay, Shakira muốn đưa các con đến Miami (Mỹ) để tránh ồn ào, nhưng Piqué phản đối vì muốn gần con. Dù chịu nhiều tổn thương, Shakira vẫn cố gắng duy trì sự tôn trọng để hai con có thời gian bên bố.

Sau Piqué, Shakira vướng tin đồn hẹn hò tay đua F1 Lewis Hamilton và diễn viên Anh Lucien Laviscount. Tuy nhiên, cô hiếm khi công khai chuyện tình cảm. Trong nhiều chia sẻ, Shakira khẳng định 2 con là nguồn động lực lớn nhất và quan trọng nhất của cô lúc này.