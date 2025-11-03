4 bóng hồng rơi vào vòng xoáy tình ái ồn ào của thần đồng bóng đá Yamal

Lamine Yamal, thần đồng bóng đá 18 tuổi của đội bóng quốc gia Tây Ban Nha và Câu lạc bộ Barcelona, vừa chia tay nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole sau 67 ngày hẹn hò.

Mối tình ồn ào này bắt đầu rộ lên vào giữa năm 2025, khi Yamal (SN 2007) thường xuyên tương tác và xuất hiện bên Nicki Nicole (SN 2000) trong các sự kiện công khai.

Đến ngày 25/8, Yamal đăng hình chúc mừng sinh nhật bạn gái, chính thức xác nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 2 tháng sau, cả hai đã xóa ảnh chung và đồng loạt lên tiếng xác nhận chia tay, khiến khán giả bất ngờ. Dù không nêu rõ nguyên nhân, cả hai đều phủ nhận chuyện “ngoại tình” như tin đồn lan truyền trên mạng xã hội.

Khoảng cách 7 tuổi giữa Yamal và Nicki Nicole từng là đề tài gây tranh cãi. Trong khi Yamal mới bước sang tuổi 18 và đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp đỉnh cao, Nicki Nicole đã là ngôi sao nhạc Latin đình đám với hàng chục triệu người theo dõi.

Truyền thông Tây Ban Nha và Argentina cho rằng, việc Yamal hẹn hò một ngôi sao lớn tuổi hơn khiến anh chịu nhiều áp lực dư luận, đồng thời bị đánh giá là “xao nhãng phong độ”. Dù vậy, người hâm mộ cũng thừa nhận Nicki Nicole đã giúp Yamal trưởng thành hơn trong cách ứng xử và xây dựng hình ảnh công chúng.

Nicki Nicole tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh ra tại Rosario (Argentina), cũng là quê hương của Lionel Messi. Cô nổi lên từ năm 2019 với bản hit Wapo Traketero, là gương mặt tiên phong của làn sóng hip-hop nữ ở Nam Mỹ.

Ngoài âm nhạc, Nicki Nicole còn được yêu thích nhờ gu thời trang đậm chất phong cách đường phố, thường xuyên xuất hiện với những trang phục thể thao và trang sức cá tính.

Sau khi chia tay Yamal, Nicki Nicole tỏ ra điềm tĩnh, khẳng định bản thân “đang tập trung vào âm nhạc và những điều tốt đẹp phía trước”. Về phía Yamal, anh nhấn mạnh muốn được nhắc đến vì thành tích sân cỏ chứ không phải chuyện đời tư.

Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, mối tình “chị - em” giữa ngôi sao sân cỏ 18 tuổi và nữ rapper Latin đình đám đã trở thành một trong những chủ đề được bàn tán.

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, ngôi sao bóng đá trẻ của Tây Ban Nha cũng vướng tin đồn hẹn hò cùng Fati Vazquez (SN 1995). Sự việc bắt nguồn từ những hình ảnh chụp chung khi đi nghỉ dưỡng của cả hai tại Italia.

Đặc biệt, tờ Marca đã đăng tải hình ảnh Yamal thân mật chơi mô tô nước cùng Vazquez, làm dấy lên nghi vấn về mối tình có sự chênh lệch lên tới 12-13 tuổi giữa hai người.

Trước làn sóng dư luận, Lamine Yamal nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này trên trang cá nhân, khẳng định mình "độc thân và hạnh phúc".

Tuy nhiên, dù cầu thủ này đã giải thích, người hâm mộ vẫn để lại những bình luận khiếm nhã, nặng nề trên trang cá nhân của Fati Vazquez, chỉ trích cô về việc hẹn hò với ngôi sao trẻ hơn mình nhiều tuổi.

Fati Vazquez là một influencer (người có sức ảnh hưởng) đang lên, hiện sở hữu gần 400.000 người theo dõi trên Instagram và hơn 300.000 lượt theo dõi trên TikTok.

Cô là cựu tiếp viên hàng không, sau khi tốt nghiệp đã từ bỏ công việc này để theo đuổi sự nghiệp người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tập trung chia sẻ các nội dung về lối sống khỏe khoắn, phong cách ăn mặc và chế độ ăn uống lành mạnh.

Fati Vazquez cũng là tác giả của một cuốn sách kể về những trải nghiệm bị quấy rối trong suốt tuổi niên thiếu, một câu chuyện giúp cô nhận được sự đồng cảm và ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Anna Gegnoso là bóng hồng thứ 3 từng vướng lùm xùm tình ái với Lamine Yamal. Mối quan hệ của họ xuất phát từ những lần họ bị bắt gặp đi cùng nhau và tương tác trên mạng xã hội, rồi trở thành một chuỗi tin đồn tình cảm hồi giữa năm 2024-2025.

Ban đầu, báo chí phương Tây ghi lại hình ảnh Yamal đưa Anna đi mua sắm và dự các sự kiện tại Barcelona, khiến dư luận cho rằng hai người “cặp kè” sau khi Yamal nổi tiếng sau Euro và phong độ ấn tượng.

Sau đó, tin đồn được đẩy mạnh khi xuất hiện thông tin Yamal bay đến Milan và Anna cũng được phát hiện ở cùng khách sạn, địa điểm vào thời điểm tương tự, chi tiết này được nhiều tờ báo thể thao và giải trí Tây Ban Nha đưa lại và trở thành nhân tố khơi mào cho các cáo buộc “qua đêm” hay “cắm sừng” với bạn gái cũ của Yamal.

Anna Gegnoso là một người mẫu người Italia có lượng người theo dõi lớn trên Instagram (hơn 700.000 tài khoản theo dõi theo trang cá nhân của cô), thường xuyên đăng ảnh thời trang, video đời sống và có mối quan hệ mật thiết với cộng đồng mạng bóng đá.

Cô thường xuất hiện cổ vũ ở một số trận đấu bóng đá, điều này góp phần khiến mối quan hệ với một ngôi sao bóng đá trẻ như Yamal trở nên dễ được chú ý hơn.

Tuy nhiên đến nay, cả Anna lẫn Yamal đều chưa đưa ra tuyên bố thừa nhận mối quan hệ hay xác nhận bất kỳ chi tiết “qua đêm” nào, nên nhiều thông tin hiện vẫn dừng ở mức tin đồn.

Mối quan hệ giữa Lamine Yamal và Alex Padilla từng là tâm điểm chú ý ngay sau khi Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang Euro 2024.

Alex Padilla, một người mẫu người Tây Ban Nha sống tại Barcelona, đã xuất hiện trên khán đài cùng gia đình Yamal và mặc áo số 19 của anh trong lễ ăn mừng chiến thắng. Thậm chí, Yamal còn đưa cúp cho Padilla cầm, sau đó hai người chụp ảnh chung.

Hình ảnh thân mật này được xem là lần đầu cặp đôi công khai trước công chúng, khẳng định tin đồn tình cảm lan truyền từ trước đó. Báo La Vanguardia và Mundo Deportivo sau đó đều xác nhận mối quan hệ của cả hai.

Điều này thổi bùng độ nổi tiếng của Padilla, khiến tài khoản TikTok của cô tăng từ vài trăm nghìn lên hơn một triệu người theo dõi chỉ trong vài tuần.

Tuy nhiên, mối quan hệ này gặp sóng gió khi mạng xã hội lan truyền đoạn video Alex Padilla ngồi trên đùi một chàng trai khác trong một buổi livestream. Ngay sau đó, Yamal được cho là đã hủy theo dõi cô trên Instagram, khiến truyền thông đồng loạt đưa tin hai người “đường ai nấy đi”.

Alex Padilla sinh sống tại Barcelona, được biết đến với phong cách trẻ trung, năng động và thường chia sẻ video nhảy, hát hoặc đời sống cá nhân.

Trước khi nổi tiếng vì mối quan hệ với Yamal, cô vốn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng TikTok Tây Ban Nha. Hiện tại, cả hai đều tập trung cho sự nghiệp riêng, còn mối tình ngắn ngủi của họ vẫn thường xuyên được cư dân mạng nhắc tới.

Ảnh: Instagram, Getty