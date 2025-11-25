Di sản đồ sộ của “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae và nỗi tiếc thương vô hạn

Theo Nate, Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91 vì tuổi cao sức yếu. Gia đình ông đã xác nhận tin buồn với truyền thông và đang chuẩn bị tang lễ cho tượng đài diễn xuất của màn ảnh xứ Hàn.

Từ cuối năm ngoái, sức khỏe của huyền thoại Lee Soon Jae giảm sút trầm trọng, khiến ông không thể tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên kỳ cựu buộc phải hủy lịch diễn vở Waiting for Godot và vắng mặt tại lễ trao giải Korea PD Awards lần thứ 37 diễn ra vào tháng 4.

Tổng thống Hàn Quốc tưởng niệm

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nam diễn viên lớn tuổi nhất còn hoạt động trong ngành giải trí nước này.

Tổng thống viết: “Người thầy - người dành cả cuộc đời cống hiến cho diễn xuất và nâng tầm giá trị văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc - đã mang đến cho chúng ta tiếng cười, sự an ủi và lòng dũng cảm qua những bộ phim, vở kịch và chương trình truyền hình”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao Lee Soon Jae (Ảnh: Chosun).

Ông đánh giá cao triết lý diễn xuất của cố nghệ sĩ, nhấn mạnh rằng tinh thần nghề nghiệp, thái độ sống và nhân cách của ông đã trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ và tiếp tục ảnh hưởng tới lớp trẻ sau này.

“Giống như câu nói “Diễn xuất là người bạn đời chứa đựng câu chuyện của một con người đang sống”. Đối với thầy, tôi nghĩ diễn xuất là một kênh để chia sẻ câu chuyện cuộc đời chúng ta với thế giới và truyền tải bản chất của cuộc sống con người.

Triết lý của thầy về diễn xuất, thái độ của ông với tư cách là một diễn viên, và tính cách của ông khi trưởng thành đã trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ trẻ và tiếp tục ảnh hưởng lớn tới thế hệ sau”, Tổng thống Hàn Quốc viết.

Tổng thống chia sẻ thêm: “Những tác phẩm và thông điệp mà thầy để lại sẽ trở thành di sản văn hóa quý giá của Hàn Quốc. Tôi sẽ mãi nhớ về thầy - một diễn viên quốc dân, được yêu mến qua nhiều thế hệ. Xin thầy yên nghỉ”.

Các nghệ sĩ trẻ như Taeyeon (SNSD) cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ngôi sao gạo cội Lee Soon Jae (Ảnh: Instagram).

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã chia sẻ kỷ niệm và lòng biết ơn với cố nghệ sĩ Lee Soon Jae. Diễn viên Jung Bo Seok, người đóng vai con rể của ông trong Gia đình là số 1 phần 2, xúc động viết: “Thưa thầy, con vô cùng biết ơn. Con học được từ thầy không chỉ về diễn xuất mà còn về cuộc sống và thái độ của một diễn viên. Từng bước chân của thầy là lịch sử của truyền hình Hàn Quốc. Mong thầy an nghỉ”.

Taeyeon (SNSD), Seo Ye Ji và nhiều nghệ sĩ khác đăng tải những bức ảnh kỷ niệm từng hợp tác, gặp gỡ cố nghệ sĩ để tưởng nhớ “ông nội quốc dân”.

Sự nghiệp 70 năm của một tượng đài nghệ thuật

Lee Soon Jae (SN 1934) là biểu tượng của điện ảnh - truyền hình Hàn Quốc với hơn 70 năm cống hiến. Ông tốt nghiệp Khoa Triết học Đại học Quốc gia Seoul, sau đó quyết tâm trở thành diễn viên sau khi xem vở Hamlet do Laurence Olivier thủ diễn.

Lee Soon Jae (trái) khi còn trẻ (Ảnh: News).

Năm 1965, ông ra mắt với vai trò diễn viên kịch và trở thành diễn viên độc quyền đầu tiên của một đài truyền hình Hàn Quốc.

Suốt sự nghiệp của mình, ông tham gia hơn 140 tác phẩm, trong đó có nhiều kiệt tác: What's Love? đạt tỷ suất xem đài tới 65%; Heojun, Sangdo, Lee San - Triều đại Chosun góp phần mở ra thời kỳ hoàng kim của phim cổ trang tại Hàn Quốc. Bộ phim Gia đình là số 1, Ngôi sao khoai tây giúp ông được khán giả gọi bằng cái tên “ông nội quốc dân”.

Ở tuổi 70, ông tiếp tục ghi dấu với các chương trình giải trí như High Kick, Grandpas Over Flowers, và trở thành gương mặt quen thuộc với cả thế hệ khán giả trẻ.

Năm 2024, ông lập kỷ lục diễn viên cao tuổi nhất nhận giải Daesang tại lễ trao giải KBS Drama Awards. Trên sân khấu, ông từng nói câu khiến khán giả xúc động: “Tôi mang ơn và đã nhận được rất nhiều tình thương từ khán giả suốt cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn”.

Ông Lee Soon Jae có 70 năm hoạt động nghệ thuật và đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc (Ảnh: News1/StarNews).

Đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện trước công chúng. Trên sân khấu, với gương mặt gầy nhưng ánh mắt sáng, ông xúc động nói: “Sống lâu nên cũng có ngày như thế này nhỉ. Tôi luôn nghĩ rằng: “Một ngày nào đó cơ hội sẽ đến”, nên lúc nào cũng chuẩn bị. Và hôm nay tôi được nhận giải thưởng đẹp đẽ và quý giá này.

Từ trước đến giờ, giải Daesang thường trao cho những diễn viên thể hiện các nhân vật mang tính lịch sử. Nhưng dù hơn 60 tuổi, nếu diễn tốt, tôi và các đồng nghiệp vẫn xứng đáng được trao giải. Đây không phải giải cống hiến. Diễn xuất phải được đánh giá bằng chính diễn xuất, không phải bằng độ nổi tiếng hay yếu tố bên ngoài”.

Là một nghệ sĩ nhưng Lee Soon Jae chưa từng né tránh việc lên tiếng trước những bê bối trong giới giải trí. Trong scandal “Burning Sun” liên quan đến Seungri - cựu thành viên Big Bang - và nhóm bạn, cố nghệ sĩ từng thẳng thắn chỉ trích, nhấn mạnh rằng “không có đặc quyền nào dành cho người nổi tiếng”.

Vai diễn trong "Gia đình là số 1" của ông Lee Soon Jae gây ấn tượng sâu sắc với khán giả Việt Nam (Ảnh: News).

Ông nói: “Người nổi tiếng là người của công chúng. Hành vi của họ tạo ra sức ảnh hưởng. Với danh xưng nghệ sĩ, bạn không thể đòi hỏi được sống tự do theo ý thích. Bạn phải luôn cẩn trọng trong hành động và có sự tự chủ cao”.

Dù tuổi cao sức yếu, Lee Soon Jae vẫn duy trì niềm đam mê với nghệ thuật. Tháng 10 năm ngoái, ông tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe, song vẫn dành tâm huyết giảng dạy và hướng dẫn thế hệ diễn viên trẻ.

Những đóng góp bền bỉ và nhân cách đáng kính của ông khiến công chúng Hàn Quốc dành cho ông sự yêu mến đặc biệt - điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được.