"Khát vọng hòa bình": Triển lãm tái hiện hào khí Điện Biên Phủ trên không

Sáng 25/11, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng hòa bình, nhân kỷ niệm 53 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2025). Sự kiện có sự tham dự của các nhân chứng, cựu chiến binh và du khách quốc tế, tái hiện những ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo cựu chiến binh, nhân chứng và du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trưng bày gồm 3 nội dung chính: Ký ức rực lửa, Làn sóng phản chiến và Vì một bầu trời xanh, tái hiện những mất mát, hy sinh và tinh thần kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Trong phần Ký ức rực lửa, người xem được trở lại cuối tháng 12/1972, khi Hà Nội, Hải Phòng và miền Bắc hứng chịu những cuộc ném bom dữ dội của Mỹ. Nhân dân và lực lượng vũ trang phối hợp chiến đấu, kiên cường bảo vệ thành phố, tạo nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên không.

Phần Làn sóng phản chiến khắc họa các phong trào chống chiến tranh ở Mỹ, từ tuần hành, đốt giấy gọi nhập ngũ đến binh lính từ chối tham chiến, minh chứng rằng lương tri vẫn thức tỉnh giữa bom đạn.

Cuối cùng, phần Vì một bầu trời xanh tái hiện thời kỳ sau Hiệp định Paris (27/1/1973), khi các phi công Mỹ được trao trả và nhiều cựu binh quay lại Việt Nam góp phần xây dựng tình hữu nghị.

Hoạt cảnh tái hiện cảnh các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cứu chữa bệnh nhân sau trận bom dữ dội ngày 22/12/1972, dưới sự chỉ đạo của GS Đỗ Doãn Đại (Ảnh: Lê Phương Anh).

Điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt cảnh tái hiện nỗ lực cứu chữa của y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sau trận bom dữ dội ngày 22/12/1972. GS Đỗ Doãn Đại, khi đó là Giám đốc Bệnh viện, đã đưa ra những quyết định dứt khoát để cứu sống các y, bác sĩ và bệnh nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát, thể hiện tinh thần quả cảm giữa thời khắc sinh tử. Tại sự kiện, GS Đỗ Doãn Lợi, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, con trai thứ hai của GS Đỗ Doãn Đại xúc động chia sẻ:

“Tôi không kìm được xúc động khi tận mắt chứng kiến những hiện vật mà bố tôi đã sử dụng để cứu bệnh nhân. Hình ảnh ấy nhắc nhở thế hệ chúng tôi về tinh thần bất khuất và sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Ông Đinh Tiếp Văn (ở giữa) cùng các cựu chiến binh và chiến sĩ trẻ ôn lại kỷ niệm lịch sử, chia sẻ về những hy sinh và khát vọng hòa bình của dân tộc (Ảnh: Lê Phương Anh).

Những nhân chứng tham dự sự kiện cũng bày tỏ xúc động trước những hình ảnh, hiện vật được trưng bày. Ông Đinh Tiếp Văn (SN 1938, quê Thư Lâm, Hà Nội), người từng trải qua 3 cuộc chiến tranh: chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới, đồng thời bị giam giữ tại nhiều nhà tù như Phú Quốc, Côn Đảo. Trong ký ức của ông, chiến tranh là những ngày tháng đầy mất mát và hy sinh.

“Năm 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tôi phải ôm và bế 20 đồng đội hy sinh. Năm 1972, tôi lại chứng kiến hàng chục liệt sĩ ngã xuống. Trải qua những trận chiến ấy, tôi càng thấm thía rằng ý chí và tinh thần của dân tộc Việt Nam không bao giờ bị khuất phục.

Tham dự trưng bày hôm nay, tôi càng nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình và trách nhiệm truyền lửa cho thế hệ mai sau”, ông Tiếp Văn nói.

Ông Ad Spijkers (ở giữa), người Hà Lan, từng tham gia phong trào ủng hộ Việt Nam trong thời chiến, bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đất nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế (Ảnh: Lê Phương Anh).

Không chỉ có các cựu chiến binh Việt Nam, các vị khách quốc tế cũng bày tỏ xúc động. Ông Ad Spijkers, người Hà Lan, từng tham gia phong trào ủng hộ Việt Nam trong thời chiến bày tỏ: “Cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam không đơn độc. Chúng tôi từng xuống đường, tham gia phong trào ủng hộ, cung cấp viện trợ nhân đạo.

Sau chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành cùng các dự án chống đói, chống rét và phát triển giáo dục cho Việt Nam. Tham dự trưng bày hôm nay khiến tôi thêm tin tưởng vào sự phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam”.

Trưng bày Khát vọng hòa bình, mở cửa từ ngày 25/11 đến ngày 25/12 tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.