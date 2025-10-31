Lamine Yamal dính bê bối “cắm sừng” người yêu, qua đêm với gái lạ

Anna Gegnoso, người mẫu người Italy, đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị cho là người phụ nữ đã ở bên Lamine Yamal trong một đêm tại Milan. Thông tin này được nhà báo Jordi Martin tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân, làm dấy lên làn sóng đồn đoán trên mạng xã hội, nhất là khi ca sĩ Nicki Nicole, bạn gái của Yamal, đang ở Argentina thời điểm đó.

Yamal được cho là qua mặt người yêu để cặp kè với người mẫu Anna Gegnoso (Ảnh: Getty).

Anna Gegnoso năm nay 20 tuổi, sinh tại Milan, là người mẫu, diễn viên và gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và 800.000 trên TikTok. Cô thường chia sẻ nội dung về thời trang và phong cách sống, đồng thời hợp tác quảng bá cho nhiều thương hiệu lớn. Vẻ đẹp hiện đại cùng khả năng xây dựng hình ảnh giúp Gegnoso nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong giới trẻ Italy.

Tên tuổi của Gegnoso thực tế đã gắn liền với Yamal từ cuối năm 2024. Tháng 12 năm đó, cô cùng nhóm bạn sang Barcelona, nơi một số hình ảnh cho thấy cả hai xuất hiện gần nhau trong một buổi tụ tập. Trước đó, vào tháng 8/2024, Gegnoso thông báo chia tay bạn trai Alex Padilla. Ngay sau đó, tin đồn tình cảm giữa cô với Yamal lại rộ lên khi cặp đôi bị bắt gặp cùng nhau mua sắm tại La Roca Village, trung tâm thương mại nổi tiếng ở ngoại ô Barcelona.

Theo tiết lộ của Jordi Martin, vụ việc mới nhất xảy ra khi Yamal bay bằng chuyên cơ riêng từ Barcelona đến Milan, nghỉ tại khách sạn Armani và tham dự một buổi tiệc cùng bạn bè. Anna Gegnoso được cho là có mặt tại đây, khi cô đăng lên Instagram hình ảnh chụp ngay trong khách sạn này cùng thời điểm đó. Dù chi tiết này khiến dư luận tin rằng hai người đã ở bên nhau, nhưng cả Yamal lẫn Gegnoso đều chưa lên tiếng xác nhận.

Anna Gegnoso là người mẫu đang nổi ở Italy (Ảnh: Instagram).

Sự việc càng gây chú ý vì Yamal và Nicki Nicole mới công khai hẹn hò vào cuối tháng 8/2025. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào, như chuyến du ngoạn trên du thuyền với bóng bay hình trái tim.

Tuy nhiên, chuyến đi Milan của Yamal diễn ra đúng lúc Nicki Nicole đang ở quê nhà Argentina. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết đây không phải lần đầu cầu thủ 18 tuổi có những “chuyến đi riêng” khi bạn gái vắng mặt, trước đó từng có tin anh ghé Sevilla và Marbella trong hoàn cảnh tương tự.

Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Hàng nghìn bình luận bàn tán về tính xác thực của tin đồn cũng như tương lai của mối quan hệ giữa Yamal và Nicki Nicole.

Các lãnh đạo Barcelona được cho là lo ngại hình ảnh cá nhân của Yamal có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt sau những ồn ào gần đây, trong đó có phát ngôn gây tranh cãi hướng về Real Madrid trước trận Siêu kinh điển. Sau trận đấu vừa qua, nhiều cầu thủ Real Madrid như Dani Carvajal, Thibaut Courtois và Vinicius đã có phản ứng gay gắt, tạo nên một màn xô xát nhỏ trên sân.

Hiện tại, mọi ánh mắt đều hướng về Nicki Nicole, người được cho là sẽ sớm lên tiếng về vụ việc cũng như cách Yamal xử lý những đồn đoán xoay quanh đời tư của mình. Trong khi đó, Anna Gegnoso, cô gái được xem là “nhân vật trung tâm” của câu chuyện, tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông châu Âu và mạng xã hội.

