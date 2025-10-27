Sắc vóc nữ rapper nóng bỏng bị chỉ trích khiến Yamal sa sút phong độ

Trong trận Barcelona gặp Real Madrid, Lamine Yamal thi đấu kém hiệu quả, không ghi bàn hay kiến tạo, đồng thời để mất bóng tới 21 lần. Barcelona thua trận, còn Yamal trở thành tâm điểm bị chỉ trích.

Ngay sau trận thua của Barcelona, trên mạng xã hội, Nicki Nicole lập tức bị người hâm mộ của câu lạc bộ “tấn công”, cho rằng mối quan hệ tình cảm với cô khiến Yamal xao nhãng chuyên môn và mất tập trung vào sự nghiệp.

Một số bình luận tiêu cực lan truyền: “Từ khi có bạn gái, phong độ Yamal đi xuống thấy rõ”, “Thần đồng mới của Barca nên chú tâm vào sân cỏ hơn là yêu đương”...

Bên cạnh đó, cũng có không ít người bênh vực Yamal, cho rằng cầu thủ trẻ xứng đáng có đời sống riêng tư và việc yêu đương không thể xem là nguyên nhân khiến anh thi đấu kém.

Lamine Yamal xác nhận hẹn hò với Nicki Nicole vào tháng 8, thông qua bức ảnh tình cảm đăng trên Instagram. Cặp đôi từng bị bắt gặp du lịch ở Monaco, dự tiệc sinh nhật cùng nhau và Nicki thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai.

Nicki Nicole hơn Yamal 7 tuổi. Cô là ca sĩ, rapper nổi tiếng người Argentina. Người đẹp sinh năm 2000 lớn lên tại Rosario và bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2019.

Cô nhanh chóng gây chú ý với các ca khúc đình đám như Colocao, Entre Nosotros và BZRP Music Sessions #13 cùng nhà sản xuất Bizarrap.

Nữ ca sĩ từng được đề cử Latin Grammy, biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc danh tiếng Coachella 2022 và xuất hiện trong chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Trên mạng xã hội, Nicki Nicole có gần 22 triệu người theo dõi, nổi tiếng với vẻ ngoài sắc sảo và phong cách thời trang cá tính. Cô từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt nổi tiếng khác của Argentina. Hai người chia tay vào năm 2022.

Chỉ mới 18 tuổi, Lamine Yamal đã trở thành tài năng sáng giá của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, kể từ khi nổi tiếng, đời tư của anh được quan tâm đặc biệt. Trước Nicki Nicole, Yamal từng công khai hẹn hò Alex Padilla, nhưng chia tay chỉ sau vài tháng.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển khiến mọi động thái của Yamal đều nằm trong tầm ngắm của truyền thông và người hâm mộ. Tuy nhiên, phong độ của anh không còn ổn định thời gian gần đây, khiến thần đồng bóng đá Tây Ban Nha bị chỉ trích.

Các chuyên gia cho rằng, cầu thủ trẻ cần được bảo vệ khỏi áp lực truyền thông và tránh để đời tư ảnh hưởng đến hình ảnh chuyên nghiệp.

