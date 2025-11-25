Được xem là cây đại thụ của điện ảnh Hàn Quốc, Lee Soon Jae luôn biết cách tiếp cận khán giả trẻ. Vai diễn đưa ông đến gần hơn với thế hệ mới phải kể tới sitcom High Kick! (Gia đình là số một), nơi ông hóa thân thành người ông gia trưởng, nóng tính nhưng duyên dáng.

Lee Soon Jae và dàn diễn viên của dự án "High Kick!" (Ảnh: Newsen).

Những cảnh hài kinh điển trong phim đưa ông trở thành hiện tượng mạng, giúp hình tượng “ông nội quốc dân” gắn liền với tên tuổi ông suốt nhiều năm. Danh xưng này tiếp tục được củng cố qua High Kick Through the Roof (2009) và Potato Star 2013QR3, biến ông thành một trong những biểu tượng văn hóa được yêu mến nhất Hàn Quốc.

Trụ cột của phim cổ trang, chính luận

Ngoài mảng sitcom, Lee Soon Jae còn là gương mặt chủ lực trong loạt phim cổ trang và chính luận đình đám như: Vua Lee San, Nữ hoàng Seondeok, Nam nhân của công chúa, The King 2 Hearts, Make a Woman Cry, Unkind Ladies, The King’s Face, The King’s Doctor…

Dù ở thể loại nào, ông cũng hóa thân xuất sắc thành những nhân vật quyền lực nhưng ẩn chứa sự mềm mại, trải đời và giàu chiều sâu cảm xúc. Đây cũng là phong cách diễn xuất khiến ông trở thành tượng đài và là hình mẫu nghề nghiệp cho nhiều thế hệ diễn viên trẻ.

Lee Soon Jae trong "The King’s Doctor" (Ảnh: News).

Trong điện ảnh, Lee Soon Jae nổi tiếng với những vai diễn về tuổi già, chủ đề hiếm thấy trong một nền công nghiệp vốn ưu ái sự trẻ trung.

Late Blossom (2011) là một câu chuyện tình cảm động giữa hai người già cô độc. Dù là phim độc lập, tác phẩm tạo kỳ tích phòng vé và mang về cho ông nhiều giải thưởng quốc tế.

Điều ba mẹ không thể kể (2019) cũng khiến khán giả châu Á rơi nước mắt trước hình ảnh đôi vợ chồng già đối diện chứng mất trí.

Các phim Xin chào tổng thống, Quý ông sở thú tiếp tục chứng minh sức làm việc phi thường, niềm đam mê nghệ thuật cùng sự chuyên nghiệp ở tuổi đã ngoài bát tuần.

Chuyện tình già trong "Late Blossom" từng mang đến một hình ảnh khác của Lee Soon Jae (Ảnh: Newsen).

Ông cũng là người lồng tiếng cho nhân vật Carl Fredricksen trong bản Hàn của Up (Pixar), khiến hình tượng “ông cụ đáng yêu” càng trở nên thân thuộc.

Không bao giờ trở nên lỗi thời

Một trong những dự án đưa ông đến gần hơn với khán giả trẻ phải kể đến chương trình thực tế Grandpas Over Flowers, ghi lại hành trình ông và các nghệ sĩ lớn tuổi du lịch khắp thế giới. Tính cách hóm hỉnh, thông minh cùng sự chân thành của ông khiến người xem thuộc nhiều lứa tuổi đều yêu mến.

Năm 2024, ở tuổi 90, ông vẫn đảm nhận vai chính trong Dog Knows Everything, bộ phim truyền hình cuối cùng trong sự nghiệp. Nhân vật ông hóa thân là một diễn viên gạo cội bất ngờ nghe được tiếng nói của chú chó cảnh sát.

Lee Soon Jae hóm hỉnh và đầy năng lượng trong "Grandpas Over Flowers" (Ảnh: Osen).

Bộ phim vừa hài hước vừa cảm động, giúp ông tiếp tục chinh phục công chúng. Vai diễn này cũng mang về cho ông Daesang - giải cao nhất tại KBS Drama Awards 2024, và giúp ông trở thành nghệ sĩ cao tuổi nhất từng nhận giải.

Trên sân khấu nhận giải, Lee Soon Jae xúc động chia sẻ: “Cơ hội sẽ đến nếu bạn tiếp tục chuẩn bị. Sống lâu như vậy, ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi đã luôn dựa dẫm vào khán giả, học hỏi từ khán giả và nhận được rất nhiều từ khán giả trong suốt cuộc đời mình”.

"Dù hơn 60 tuổi, nếu diễn tốt, tôi và các đồng nghiệp vẫn xứng đáng được trao giải. Đây không phải giải cống hiến. Diễn xuất phải được đánh giá bằng chính diễn xuất, không phải bằng độ nổi tiếng hay yếu tố bên ngoài", ông nói thêm.

Diễn xuất là “nguồn sống” của Lee Soon Jae

Nam diễn viên kỳ cựu, người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc, từng nhiều lần nói rằng diễn xuất chính là “nguồn sống” của ông.

Lee Soon Jae luôn tin điện ảnh là "nguồn sống" (Ảnh: News).

Tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 60 vào năm 2024, ông khẳng định: “Dù bạn nằm liệt giường vì đau nhức hay mệt lạnh, nhưng khi ai đó nói “Sẵn sàng, bắt đầu”, bạn phải đứng dậy. Đó là sức sống của một diễn viên. Diễn xuất không bao giờ có thể hoàn hảo nếu thiếu cảm xúc và niềm đam mê”.

Niềm tin đó thúc đẩy ông giảng dạy hơn nhiều thập kỷ. Đến những năm cuối đời, ông vẫn là giáo sư diễn xuất tại Đại học Gachon và tiếp tục truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Một tượng đài hiếm có của nghệ thuật Hàn Quốc

Trong hơn 70 năm sự nghiệp, Lee Soon Jae hoạt động ở hầu hết lĩnh vực từ sân khấu đến truyền hình và điện ảnh, góp mặt trong hàng trăm tác phẩm lớn nhỏ. Ông được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng Nhì năm 2018 vì những đóng góp to lớn cho nghệ thuật Hàn Quốc.

Lee Soon Jae trong dự án cuối đời "Waiting for Godot" (Ảnh: Park Company).

Dù tuổi cao, ông vẫn giữ được sự minh mẫn. Người thân cho biết ngay cả trên giường bệnh, ông vẫn đau đáu với diễn xuất.

Sáng 25/11, ông trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 91 tuổi. Waiting for Godot là vở kịch cuối cùng ông tham gia trước khi kết thúc hành trình nghệ thuật.

Sự ra đi của Lee Soon Jae khiến đồng nghiệp và khán giả Hàn Quốc bàng hoàng. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi lời chia buồn và đăng tải bài viết tưởng niệm.

Tổng thống Lee viết: “Người thầy - người đã cống hiến cả cuộc đời cho diễn xuất và nâng cao giá trị của văn hóa, nghệ thuật Hàn Quốc - đã mang đến cho chúng ta tiếng cười, cảm xúc và sự an ủi. Triết lý diễn xuất, thái độ nghề nghiệp và nhân cách của thầy đã trở thành hình mẫu cho nhiều thế hệ và tiếp tục ảnh hưởng trong tương lai”.