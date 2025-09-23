Động thái của ca sĩ nóng bỏng khi Lamine Yamal hụt giải Quả bóng vàng

Dù được kỳ vọng lớn nhưng Lamine Yamal không thể giành danh hiệu Quả bóng vàng 2025 sau thất bại trước Ousmane Dembele. Dù sao, Yamal cũng được an ủi khi được vinh danh ở giải thưởng Kopa Trophy (cầu thủ U21 xuất sắc nhất).

Thông điệp của Nicole gửi tới Yamal sau lễ trao giải Quả bóng vàng (Ảnh: Instagram).

Điều đáng nói, Yamal đã cùng đoàn tùy tùng gồm 20 người bay đến Paris, với đầy niềm hân hoan. Thậm chí, tiền đạo này còn lên kế hoạch ăn mừng hoành tráng tại thủ đô nước Pháp nếu như giành Quả bóng vàng.

Cô bạn gái Nicki Nicole không đi cùng Yamal tới lễ trao giải Quả bóng vàng. Ngay sau khi có kết quả, cô ca sĩ bốc lửa người Argentina đã gửi thông điệp an ủi thần đồng 18 tuổi: “Ngôi sao của em. Em yêu Anh”. Kèm theo đó là hình ảnh hai người chụp chung.

Tin đồn tình cảm giữa Yamal và Nicole bắt đầu rộ lên khi nữ ca sĩ xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của anh vào tháng 7. Đến tháng 8, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ khi Yamal đăng tải bức ảnh chung nhân dịp sinh nhật tuổi 25 của bạn gái.

Từng có thời điểm, báo giới Tây Ban Nha rộ lên thông tin hai người rạn nứt tình cảm. Thậm chí, họ còn đồn rằng Nicole đã "cắm sừng" với Yamal để qua lại với cầu thủ đồng hương Franco Mastantuono, người đang khoác áo Real Madrid.

Yamal và Nicole vẫn hạnh phúc bên nhau, dù trải qua nhiều sóng gió (Ảnh: Instagram).

Mặc dù vậy, Nicole đã đập tan tin đồn chia tay thần đồng của Barcelona. Trong lần tham dự show thời trang của Desigual mới đây, nữ ca sĩ người Argentina chia sẻ: “ Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi yêu Yamal và cảm thấy được đón nhận nồng nhiệt ở Barcelona.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự một show của Desigual, thật tuyệt vời khi được đứng cạnh những ngôi sao mà tôi ngưỡng mộ".

Nữ ca sĩ 25 tuổi tiết lộ thêm rằng Yamal đang dạy cô nói tiếng Catalan và cụm từ yêu thích nhất của cô chính là “Anh yêu em”. Nicole cũng nhấn mạnh “niềm vui, sự chân thành và tình cảm” là bí quyết giúp tình yêu của cô và Yamal thêm bền chặt.

Trước khi hẹn hò với Yamal, Nicole từng dính tin đồn tình cảm với tiền vệ Enzo Fernandez (Chelsea) cũng như tay đua F1 Franco Colapinto.