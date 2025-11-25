Kiểm tra về cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo tại Cục Việc làm

Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bùi Văn Quyết chủ trì đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ làm việc với Cục Việc làm. Đồng chủ trì có Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Trần Văn Long và Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: HL).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bùi Văn Quyết định hướng đại diện Cục Việc làm sẽ có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2025 của Cục Việc làm. Sau đó, các thành viên của đoàn kiểm tra sẽ thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung.

Từ đó, theo ông Quyết, thông qua buổi làm việc sẽ hướng đến việc cải cách hành chính hiệu quả hơn, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số ngày càng tốt hơn.

Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bùi Văn Quyết (Ảnh: HL).

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, nội dung cải cách hành chính, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được Cục đánh giá rất quan trọng. Trong thời gian qua, việc thực hiện cải cách hành chính là công việc xuyên suốt, trọng tâm của Cục Việc làm.

Cục Việc làm quản lý lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, nhiệm vụ cải cách hành chính cho người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên của đơn vị này. Điều này thể hiện rõ qua cải cách thủ tục hành chính quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, an toàn lao động, bảo hiểm thất nghiệp…

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình (Ảnh: HL).

“Thời gian qua, Cục đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp thường xuyên, trong đó năm nay đã có 5 cuộc đối thoại với hàng trăm doanh nghiệp. Cùng với đó là những đợt tập huấn đối thoại với các sở, ngành…”, ông Bình cho hay.

Liên quan đến đổi mới, sáng tạo, Cục trưởng Cục Việc làm thông tin, khi làm luật, các nghị định được lồng ghép những yếu tố này. Bên cạnh đó, các lĩnh vực mà cục quản lý như người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cơ sở dữ liệu về lao động, an toàn, huấn luyện lao động… đều phải áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính, Cục tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi.

Trong đó, Cục Việc làm đã tham mưu trình Bộ trình các cấp thẩm quyền ban hành 1 luật, 2 nghị định và đang thực hiện 7 nghị định. Bên cạnh đó, Cục đã trình Bộ ban hành 4 thông tư và đang xây dựng 3 thông tư.

Trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, Cục Việc làm thực hiện công tác kiểm soát cải cách hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 tại đơn vị theo quy định.

Cũng trong buổi làm việc, Cục Việc làm có báo cáo chi tiết về việc xây dựng sàn giao dịch việc làm quốc gia; cơ sở dữ liệu người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ sở dữ liệu người lao động; dữ liệu giải quyết bảo hiểm thất nghiệp; dữ liệu về tai nạn lao động...

Kết luận tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bùi Văn Quyết đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức của Cục Việc làm trong buổi làm việc hôm nay. Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm.

Sau khi có sự trao đổi thẳng thắn giữa đoàn kiểm tra và Cục Việc làm, buổi làm việc giúp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng đến phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và người lao động.