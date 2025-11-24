Nghệ sĩ Mai Trần 71 tuổi làm shipper, chạy 30km đến nơi thì bị "bom hàng"

Phụ vợ giao hàng, mưu sinh ở tuổi 71

Gần đây, hình ảnh nghệ sĩ Mai Trần chạy xe máy giao đậu hủ, sữa chua cho khách, gây chú ý. Trong bộ quần áo giản dị, dáng vẻ gầy gò, ông tự tay mang từng phần đồ ăn đi giao, khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp xót xa.

Nghệ sĩ Mai Trần tự chạy xe máy, giao đồ ăn cho khách (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ Mai Trần sinh năm 1954, từng là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch nói miền Nam, cũng là người thầy tận tâm đã dìu dắt nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Trên màn ảnh, ông ghi dấu qua các bộ phim: Những nẻo đường phù sa, Bình minh châu thổ, Sống trong sợ hãi, Trận đấu cuối cùng…

Bởi vậy, hình ảnh nghệ sĩ gạo cội một thời chạy xe giao đồ ăn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí lo lắng cho ông khi phải vất vả làm shipper (người giao hàng) ở tuổi xế chiều.

Nhiều đồng nghiệp biết hoàn cảnh của nghệ sĩ Mai Trần nên mua hàng ủng hộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thực tế, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Mai Trần không kiếm sống bằng nghề giao hàng. Ông chỉ phụ vợ - bà Phan Ngọc Quỳnh Vân - giao những đơn đồ ăn đến cho khách. Công việc bán hàng online được bà Vân duy trì nhiều năm, chủ yếu phục vụ khách quen và những khán giả thương mến vợ chồng nghệ sĩ.

Năm 2019, nghệ sĩ Mai Trần từng phải nhập viện để phẫu thuật tim do tắc mạch máu lên não. Sau khi vượt qua cơn nguy kịch, ông phải sống chung với nhiều di chứng, trong đó có việc trí nhớ suy giảm đáng kể. Vì vậy, ông không thể trở lại hoạt động nghệ thuật như trước đây.

"Tuổi cao sức yếu, giờ sức khỏe tôi không còn đảm bảo để đóng phim như trước. Vợ tôi phải gánh vác kinh tế gia đình nên cần gì thì tôi phụ nấy. Thỉnh thoảng, vì trí nhớ đã giảm sút, tôi đi giao hàng rồi… quên đường, phải gọi về nhờ vợ hỗ trợ. Những lúc rảnh, bà xã lại chở tôi đi cùng cho yên tâm", nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Trần trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2023 (Ảnh: Nam Anh).

Mất khả năng làm những công việc nặng nhọc, niềm vui tuổi già của nghệ sĩ Mai Trần là mỗi lần vợ nhận được đơn hàng để ông có thể đi giao. Công việc giao hàng chẳng phải dễ, đôi khi còn mang đến cho ông những tình huống oái oăm, chẳng hạn như... bị “bom hàng”.

“Nhà ở Đồng Nai lên trung tâm TPHCM, có khi tôi phải đi hơn 20km chỉ để giao đồ ăn. Cực mấy tôi cũng chịu, chỉ buồn những lần gọi khách hoài không được, hoặc tìm đến đúng địa chỉ mà chẳng thấy ai”, nghệ sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Mai Trần kể, có lần khách đặt liền 5 phần gà ác tiềm ở quận 12 (cũ). Quãng đường gần 30km nhưng ông vẫn đi giao, không lấy thêm đồng nào.

“Có đơn là tôi mừng, vì vợ sẽ có tiền. Trưa đó tôi hớn hở đi giao, chạy con xe máy cũ, gần hai tiếng mới đến. Tới nơi thì tìm địa chỉ không ra. Hỏi người quanh đó, họ bảo khu này địa chỉ lộn xộn, tôi gọi khách liên tục nhưng không liên lạc được. Cuối cùng, tôi phải mang gà về nhờ người quen, họ hàng ủng hộ”, ông kể.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền và khoản nợ sau khi mua nhà

Chia sẻ với phóng viên, bà Vân cho biết vợ chồng bà đã chuyển về Đồng Nai sinh sống được hơn 1 năm nay, không còn ở Thủ Đức (cũ) như trước. Căn nhà mới được mua từ số tiền bà dành dụm suốt nhiều năm, đồng thời phải vay mượn thêm từ một số người quen. Vì vậy, gánh nặng trả nợ hiện đè lên đôi vợ chồng ở tuổi xế chiều.

Mỗi lần giao hàng lên TPHCM, vợ chồng bà phải chạy hơn 20km. Trước đây, kinh doanh online khá ế ẩm, mỗi ngày chỉ lèo tèo vài đơn. Nhưng vài tuần gần đây, nhờ sự giới thiệu của đồng nghiệp, lượng đơn tăng đột biến, mang lại niềm vui lớn cho vợ chồng nghệ sĩ.

Bà Vân chia sẻ: "Nhiều người tìm đến và ủng hộ. Tôi không thuê ai cả, cũng không có tiền để thuê. Hai vợ chồng lớn tuổi, ít dùng mạng xã hội nên khi thấy mọi người thương như vậy, chúng tôi rất bất ngờ và xúc động".

Vợ chồng nghệ sĩ Mai Trần (Ảnh: Nam Anh).

Đơn hàng tăng mạnh khiến cả gia đình phải làm việc hết công suất. "Vài ngày qua, hai vợ chồng tuy vất vả nhưng rất vui. Tôi làm bánh, sữa chua, gà tiềm… Còn anh Mai Trần và các con phụ giao hàng. Vợ chồng tôi mừng lắm, có "đồng ra đồng vào" để xoay xở cuộc sống", bà cho biết.

Nghệ sĩ Mai Trần có hai con. Con trai lớn, Mai Xuân Thiên (SN 1999), tốt nghiệp đạo diễn tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM và đang trong quá trình xin việc. Con gái nhỏ, Mai Xuân Quỳnh Trang (SN 2006), đang học năm thứ hai đại học.

Dù kinh tế khó khăn, vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng lo cho các con được học hành tử tế, mong hai con ổn định sự nghiệp để gia đình bớt vất vả.

Nam nghệ sĩ trong lần gặp lại các đồng nghiệp cũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Mai Trần, bà Vân chia sẻ: "Sức khỏe của anh bị ảnh hưởng nhiều nhất ở trí nhớ. Anh hay quên, nhưng cũng chưa đến mức quá yếu. Anh vẫn đủ sức phụ tôi các công việc trong nhà, nhận đi giao hàng để đỡ đần cho vợ".

Bà Vân nhấn mạnh, dù tuổi cao và sức khỏe có phần suy giảm, nghệ sĩ Mai Trần vẫn giữ tinh thần lạc quan, không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. "Chồng tôi vẫn muốn tự làm, tự tham gia vào công việc chung của gia đình, chỉ cần được nhắc nhở kịp thời khi cần", bà Vân tâm sự.