TPHCM làm rõ việc người dân mất 30 ngày để đăng ký cư trú trực tuyến

Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM vừa nhận được trả lời của các sở, ngành về kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Trong đó, Sở Nội vụ thành phố giải trình về một số kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.

Theo đó, cử tri Nguyễn Vĩnh Hảo (xã Bình Hưng, TPHCM) phản ánh vấn đề thủ tục hành chính còn rườm rà, người dân khi đến làm việc tại cơ quan Nhà nước vẫn phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, gây mất thời gian. Đặc biệt, việc đăng ký cư trú trực tuyến có trường hợp kéo dài 30 ngày, ảnh hưởng đến các công việc khác có liên quan.

Cử tri đề nghị các cơ quan đơn giản hóa quy trình, thủ tục nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân.

Người dân có thể đăng ký thường trú, tạm trú trên ứng dụng VNEID (Ảnh: H.N.).

Sở Nội vụ cho biết, TPHCM đang tập trung triển khai Nghị quyết số 66 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2025-2026.

Trên cơ sở đó, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản thành phần hồ sơ, quy trình, biểu mẫu.

Các đơn vị cũng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những việc này nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với phản ánh việc đăng ký cư trú trực tuyến có trường hợp kéo dài đến 30 ngày, Sở Nội vụ nhìn nhận nội dung này thuộc phạm vi triển khai đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Theo quy định hiện hành, thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú là 7 ngày làm việc, đăng ký tạm trú là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công không đầy đủ hoặc có sai sót, hệ thống sẽ trả hồ sơ để người dân bổ sung, và chỉ tính thời hạn giải quyết kể từ khi hồ sơ được nộp lại hợp lệ.

Do ý kiến cử tri không nêu rõ loại hồ sơ và thời điểm thực hiện cụ thể, đơn vị chưa có cơ sở để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ. Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Công an TPHCM và Văn phòng UBND TPHCM kiểm tra, rà soát thực tế việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú trực tuyến, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại (nếu có), đảm bảo mọi thủ tục hành chính được thực hiện đúng thời hạn, công khai, minh bạch và thuận tiện cho người dân.