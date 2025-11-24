Thúy Diễm tuổi 39: Xin phép chồng đóng cảnh nóng, vượt sóng gió hôn nhân

Gần đây, Thúy Diễm gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Cưới vợ cho cha, đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và sân khấu.

Bắt đầu đóng phim từ năm 2009, đến nay Thúy Diễm đã có 16 năm làm nghề. Nữ diễn viên vẫn bền bỉ theo đuổi nghệ thuật, liên tục xuất hiện trong các dự án phim, đồng thời năng nổ trên sân khấu kịch.

Ở tuổi 39, Thúy Diễm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, gợi cảm. Bên cạnh sự nghiệp ổn định, cô còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân 9 năm với diễn viên Lương Thế Thành. Cặp đôi quen nhau từ một dự án phim năm 2013 và kết hôn vào năm 2016. Hiện họ có một con trai kháu khỉnh là bé Bảo Bảo.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Thúy Diễm chia sẻ về hành trình giữ gìn hôn nhân. Cô cho biết bản thân may mắn khi có bạn đời luôn thấu hiểu.

"Anh Lương Thế Thành đóng góp 60-70% cho sự nghiệp diễn xuất của tôi. Có những dự án tôi phải đi quay dài ngày, anh sẵn sàng gác hết công việc để chăm con, cho tôi toàn tâm toàn ý làm nghề. Với người khác, khi xem cảnh thân mật của vợ với bạn diễn có thể sẽ khó chịu, nhưng anh thì khác, luôn thấu hiểu và tôn trọng tôi", Thúy Diễm chia sẻ.

Bù lại, với những cảnh nhạy cảm, Thúy Diễm cho biết luôn chủ động trao đổi và xin phép chồng. Ngay cả trong phim Cưới vợ cho cha, khi có nhiều phân đoạn gần gũi với diễn viên Trương Minh Thảo, cô cũng bàn bạc và chia sẻ trước với chồng.

Tháng 9 vừa qua, Thúy Diễm trở thành tâm điểm tranh luận khi một đoạn clip ghi lại cảnh cô hôn bạn diễn Ma Ran Đô trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua lan truyền trên mạng. Khoảnh khắc Thúy Diễn "khóa môi" bạn diễn khiến một bộ phận khán giả suy diễn, cho rằng hôn nhân của cô gặp trục trặc.

Phản hồi về điều này, Thúy Diễm nói: "Tôi đóng với nhiều diễn viên nam, không chỉ Ma Ran Đô. Về sự việc đó, tôi nghĩ một số người có thể vì quá khích nên đẩy tin đồn đi xa. Đó không phải sự cố hay việc quá nghiêm trọng. Nhưng đúng là thời điểm đó khá căng thẳng vì mười mấy năm làm nghề tôi chưa từng gặp chuyện tương tự".

Nữ diễn viên nói chính trong biến cố ấy, cô cảm nhận rõ sự bảo vệ mạnh mẽ từ chồng. Thúy Diễm chia sẻ: "Nếu một người đàn ông không thật sự yêu và hiểu cho nghề nghiệp của vợ, chắc đã thành chuyện lớn. Nhưng anh luôn đứng ra bảo vệ tôi. Cách anh cứng rắn phản bác tin đồn trái chiều, khiến tôi thấy mình được an ủi và che chở".

Về phần mình, Lương Thế Thành cũng lên tiếng khẳng định vợ chồng anh không hề lục đục. Anh nhấn mạnh cả hai vẫn bình thường, vui vẻ và hiểu rõ tính chất nghề diễn.

Trước đó, năm 2022, cặp đôi cũng từng đối diện tin đồn rạn nứt khi trên mạng xuất hiện thông tin Lương Thế Thành có quan hệ tình cảm với một nữ diễn viên. Khi ấy, Thúy Diễm nhanh chóng lên tiếng bác bỏ, khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc và hoàn toàn không có chuyện chồng ngoại tình.

Sau nhiều năm chung sống và đối mặt không ít sóng gió, Thúy Diễm - Lương Thế Thành hiện vẫn đồng hành trong công việc lẫn đời sống. Cả hai thăng hoa trong sự nghiệp và duy trì tổ ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thúy Diễm sinh năm 1986, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 2009 và nhanh chóng ghi dấu qua các bộ phim truyền hình như Rau muống tháng 9, Ranh giới tình, Ầu ơ ví dầu, Cát đỏ, Sui gia khắc khẩu… Ngoài phim ảnh, Thúy Diễm còn hoạt động sân khấu và tham gia nhiều dự án nghệ thuật. Năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành và có một con trai tên Bảo Bảo.

Ảnh: Facebook nhân vật