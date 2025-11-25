Minh Hằng: “Tôi nóng tính, chồng không gia trưởng bằng tôi”

Bắt đầu đi hát và đóng phim từ năm 16 tuổi, đến nay, sau 20 năm hoạt động, Minh Hằng vẫn giữ được sức hút riêng. Gần đây nữ ca sĩ gây chú ý khi trở lại đường đua âm nhạc.

Minh Hằng: “Giờ tôi đủ bình tâm để nhìn lại những thị phi năm xưa” (Video: Nhóm PV).

Trong Showbiz 8, Minh Hằng hiếm hoi trải lòng về những thị phi "từ trên trời rơi xuống", cách cô bình tâm đối diện với những hiểu lầm từng khiến bản thân tổn thương và không ngại nhắc lại màn "nhào lộn" gây chú ý trên sàn diễn thời trang cách đây 6 năm.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng mở lòng chia sẻ chồng doanh nhân và đời sống hôn nhân.

