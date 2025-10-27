Bạn gái nóng bỏng của Yamal bị mắng nhiếc khi Barcelona thua Real Madrid

Trái với sự kỳ vọng, Lamine Yamal đã thi đấu vô cùng tệ hại trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid trên sân Bernabeu vào tối 26/10. Tiền đạo này không ghi bàn, không kiến tạo, không tung ra cú dứt điểm trúng đích và mất bóng tới 21 lần trong trận đấu.

CĐV cho rằng Nicole là nguyên nhân khiến Yamal thi đấu sa sút (Ảnh: Getty).

Không những vậy, Yamal còn là tâm điểm tranh cãi sau trận đấu với những cầu thủ Real Madrid. Sau trận đấu, nhiều CĐV Barcelona đã “tấn công” trang cá nhân của nữ ca sĩ Nicki Nicole (bạn gái của Yamal).

Nhiều quan điểm cho rằng chính cô là nguyên nhân khiến Yamal sa sút trên sân cỏ. Trong thời gian qua, tiền đạo 18 tuổi này thường xuyên đăng tải bức hình ăn chơi cùng nữ ca sĩ người Argentina, khiến nhiều thành viên của Barcelona cảm thấy lo lắng.

Dưới đây là những dòng bình luận chỉ trích ca sĩ Nicki Nicole:

“Cô chính là nguyên nhân khiến cho Yamal sa sút. Tuổi trẻ mà cứ yêu điên cuồng như vậy thì Yamal lấy đâu sức lực và tâm trí cống hiến cho bóng đá”.

“Từ khi quen Nicki Nicole, Yamal chỉ tập trung vào ăn chơi, thay vì tập luyện. Cậu ta cần thể hiện bản thân hơn nữa”.

“Tập trung vào bóng đá đi Yamal. Đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu”.

“Yamal sẽ ngày càng xuống dốc nếu như phá sức vào những vấn đề ngoài sân cỏ. Bóng đá thế giới có thể sẽ mất một thiên tài”.

Tình yêu của Yamal và Nicole ngày càng sâu đậm (Ảnh: Instagram).

Tình cảm giữa Yamal và Nicole ngày càng sâu đậm và công khai hơn. Nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho bạn trai. Thậm chí, cô nhiều lần xuống tận sân để xuất hiện bên cạnh Yamal. Trong thời gian thần đồng người Tây Ban Nha chấn thương, hai người đã cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ.

Bản thân Yamal không ngần ngại khoe bức hình nóng bỏng cùng bạn gái lên mạng xã hội. Thậm chí, anh còn khẳng định Nicole chính là động lực để giúp mình vươn lên.