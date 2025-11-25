Tòa án Thái Lan ban hành lệnh truy nã cựu CEO Hoa hậu Hoàn vũ

Theo tờ Thairath, nguyên đơn Raweewat Maschamadon kiện Công ty JKN Global Group Public Company Limited và bà Anne với cáo buộc đồng phạm lừa đảo.

Theo đơn kiện, từ ngày 24/7/2023 đến 8/8/2023, bị cáo bị cho là sử dụng thông tin gian dối để dụ nguyên đơn đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp của JKN, dù biết công ty đang gặp khó khăn tài chính và mất khả năng chi trả. Hậu quả, nguyên đơn thiệt hại 30 triệu baht và yêu cầu xử lý theo Điều 341 Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip (Ảnh: News).

Sau khi thụ lý, tòa cho phép bị cáo tại ngoại và tiến hành xét xử vắng mặt. Tuy nhiên, trong phiên tuyên án ngày 25/11, bà Anne xin vắng mặt.

Tòa nhận định đây là hành vi có dấu hiệu bỏ trốn nên ra lệnh truy nã bà Anne, đồng thời yêu cầu người bảo lãnh nộp lại toàn bộ tiền bảo lãnh trong vòng 15 ngày. Phiên tuyên án được dời sang ngày 26/12.

Trước đó, tờ Thaiger dẫn lời nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cho rằng bà Anne đã rời sang Mexico nhằm tránh các nghĩa vụ tài chính.

Ông Sondhi cáo buộc bà nhận hỗ trợ từ doanh nhân Raúl Rocha - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - để có quốc tịch Mexico, đồng thời khẳng định bà đã chuyển đổi hơn 6 tỷ baht (gần 4.900 tỷ đồng) thành tiền số.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip từng mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2022 (Ảnh: MU).

Trang Than Pao cũng cho biết, các chủ nợ phát hiện 52% cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ thuộc JKN Global đã được chuyển sang một pháp nhân nước ngoài.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip (SN 1979) là doanh nhân nổi tiếng ở Thái Lan, đặc biệt sau khi bà mua lại bản quyền cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ với giá 20 triệu USD vào năm 2022.

JKN Global Group - do bà sáng lập - từng là tập đoàn truyền thông lớn, tuy nhiên rơi vào khủng hoảng tài chính sau hai năm nắm quyền điều hành cuộc thi sắc đẹp này.

Năm 2024, JKN nộp đơn xin phá sản và xin phục hồi kinh doanh. Tháng 1/2024, bà Anne bán 50% cổ phần Hoa hậu Hoàn vũ cho Legacy Holding Group USA Inc., thuộc ông Raúl Rocha, với giá 16 triệu USD.

Tháng 5, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip và Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ - Raúl Rocha (Ảnh: MU).

Ngoài vai trò điều hành doanh nghiệp, bà Anne từng tham gia nhiều chương trình truyền hình như Project Runway hay Shark Tank Thailand. Bà cũng nổi tiếng với việc đưa nhiều bộ phim Ấn Độ đến khán giả Thái Lan, được mệnh danh là “Nữ hoàng phân phối nội dung Ấn Độ”.

Theo Marca, bà Anne từng sở hữu 15 công ty, hoạt động từ truyền thông, quảng cáo đến hàng tiêu dùng. Tờ Sanook cho biết năm 2020, bà đứng thứ 149 trong danh sách triệu phú Thái Lan, còn Forbes xếp bà vào nhóm 3 người chuyển giới giàu nhất thế giới với tài sản 210 triệu USD.

Nhờ những thành công trong kinh doanh, bà từng được vinh danh là “Người phụ nữ truyền thông châu Á của năm” tại Hội nghị Thượng đỉnh Quảng cáo châu Á năm 2019 ở Singapore.