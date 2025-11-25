Nga lên tiếng về thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm chấm dứt xung đột Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

"Chúng tôi vẫn hoàn toàn cởi mở với tiến trình đàm phán. Chúng tôi quan tâm đến việc đạt được các mục tiêu của mình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 25/11.

Về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh rằng lập trường của Nga không thay đổi và đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định.

"Chúng tôi luôn kiên định với lập trường này", ông Peskov nói thêm.

Theo ông Peskov, kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine có thể làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

"Khuôn khổ của Mỹ - khuôn khổ của (Tổng thống Donald) Trump - hiện là điều duy nhất mang tính thực chất. Chúng tôi tin rằng đó có thể là một nền tảng rất tốt cho các cuộc đàm phán, và đây là những gì tổng thống của chúng tôi đã tuyên bố", ông Peskov cho biết.

"Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng vào thời điểm thích hợp", người phát ngôn của Tổng thống Nga lưu ý, đồng thời cho biết dự thảo kế hoạch mà Washington chuyển giao cho Moscow vẫn chưa được thảo luận đầy đủ.

Tuy nhiên, theo ông Peskov, kế hoạch này được xây dựng phần lớn dựa trên những thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ ở Alaska hồi tháng 8.

"Trên thực tế, thỏa thuận đó nhìn chung phù hợp với tinh thần của hội nghị ở Alaska", người phát ngôn Điện Kremlin kết luận.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh một giải pháp “bền vững và lâu dài” sẽ đòi hỏi phải “loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của xung đột”.

Quan chức Điện Kremlin xác nhận Nga vẫn chưa nhận được bản sửa đổi kế hoạch hòa bình của Mỹ về Ukraine. Theo truyền thông đưa tin, kế hoạch ban đầu của Mỹ đã bị giảm từ 28 điểm xuống còn 19 điểm.

"Chúng tôi chưa nhận được. Chúng tôi không biết nội dung của nó là gì", ông Peskov trả lời khi được hỏi liệu Nga đã nhận được bản cập nhật kế hoạch hay chưa, ít nhất là theo cách không chính thức.

Theo người phát ngôn, Điện Kremlin hiểu rằng Washington và Kiev đang đàm phán, và hiện tại văn bản ban đầu "đang được sửa đổi".

“Chúng tôi hiểu rằng văn bản được công bố trước đó đang được sửa đổi. Văn bản mà chúng tôi nhận được một cách không chính thức trước đó hiện đã được thay đổi. Vào một thời điểm nào đó, khi thích hợp, chúng tôi sẽ liên lạc với phía Mỹ và chính thức nhận được thông tin", ông Peskov kết luận.

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 28 điểm.

Kế hoạch của Mỹ được cho là bao gồm yêu cầu Ukraine nhượng toàn bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và cấm hoàn toàn binh sĩ nước ngoài cũng như các loại vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Ukraine.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch hòa bình mới do Washington đề xuất có thể tạo nền tảng cho một giải pháp cuối cùng ở Ukraine.

Tổng thống Putin cho biết Nga quan tâm đến việc giải quyết xung đột Ukraine bằng cả biện pháp chính trị và ngoại giao.

Tuy nhiên, Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm nói trên không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Theo các nguồn tin truyền thông, sau cuộc hội đàm tại Geneva hôm 23/11, Ukraine và Mỹ đã đạt được thỏa thuận giảm từ 28 điểm xuống 19 điểm.