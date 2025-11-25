Dự kiến tính thuế trên lãi cho toàn bộ hộ kinh doanh vượt ngưỡng chịu thuế

Thông tin liên quan đến áp thuế trên lợi nhuận với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng tính thuế được Bộ Tài chính cho biết ngày 25/11, khi hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ Tài chính cho biết đơn vị này dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.

Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.

Theo đó, dự kiến bổ sung quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Hộ kinh doanh bán hàng ở chợ truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Như vậy, cách tính thuế trên phần lãi có thể được áp dụng thống nhất thay vì phân chia theo từng nhóm như phương án Bộ Tài chính đề xuất hồi tháng 10 trong Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.