Dự kiến tính thuế trên lãi cho toàn bộ hộ kinh doanh vượt ngưỡng chịu thuế
(Dân trí) - Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.
Thông tin liên quan đến áp thuế trên lợi nhuận với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng tính thuế được Bộ Tài chính cho biết ngày 25/11, khi hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).
Bộ Tài chính cho biết đơn vị này dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.
Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.
Theo đó, dự kiến bổ sung quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.
Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.
Như vậy, cách tính thuế trên phần lãi có thể được áp dụng thống nhất thay vì phân chia theo từng nhóm như phương án Bộ Tài chính đề xuất hồi tháng 10 trong Đề án chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
Theo đề án trước đó, hộ kinh doanh dự kiến sẽ được phân thành 3 nhóm, gắn với từng mức doanh thu và phương pháp quản lý thuế tương ứng.
Nhóm 1 là các hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm. Nhóm này được miễn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân. Họ cũng không cần áp dụng sổ sách kế toán phức tạp nhưng vẫn phải thực hiện kê khai định kỳ. Các hộ này có thể lựa chọn kê khai 2 lần/năm vào đầu và giữa/cuối năm hoặc chọn thời điểm phù hợp.
Nhóm 2 là các hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng. Nhóm này bắt buộc nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, đồng thời có thể tự nguyện đăng ký phương pháp khấu trừ nếu đủ điều kiện. Trong đó: Thuế giá trị gia tăng phải nộp = doanh thu x tỷ lệ %; thuế thu nhập cá nhân phải nộp = doanh thu x tỷ lệ %.
Các ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có tỷ lệ % khác nhau.
Mức thuế suất được ấn định theo từng nhóm ngành nghề cụ thể, gồm: 1% đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa; 5% đối với dịch vụ và xây dựng không bao thầu vật liệu; 3% đối với sản xuất, vận tải, dịch vụ gắn với hàng hóa và xây dựng có bao thầu vật liệu và 2% đối với các hoạt động kinh doanh còn lại.
Hộ kinh doanh này không cần tuân theo chế độ kế toán phức tạp, nhưng vẫn phải lập sổ sách đơn giản, có biểu mẫu theo quy định. Họ phải kê khai thuế 4 lần một năm (theo quý).
Một điểm mới đáng chú ý là hộ kinh doanh nhóm này có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng, sẽ phải xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Đây được xem là biện pháp giảm thất thu và tăng tính minh bạch trong giao dịch. Các hộ này cũng phải mở tài khoản ngân hàng riêng phục vụ kinh doanh và sẽ được hỗ trợ phần mềm kế toán miễn phí.
Nếu doanh thu của hộ kinh doanh vượt 3 tỷ đồng trong 2 năm liên tiếp, họ sẽ được chuyển sang nhóm quản lý cao hơn.
Nhóm 3 là các hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm. Đây là nhóm lớn nhất về quy mô và sẽ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, tương tự doanh nghiệp. Thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng thuế đầu ra trừ thuế đầu vào; thuế thu nhập cá nhân được tính 17% trên lợi nhuận sau khi trừ chi phí hợp lý.
Hộ kinh doanh trong nhóm này phải xuất hóa đơn điện tử, sử dụng tài khoản ngân hàng phục vụ kinh doanh và kê khai thuế theo tháng nếu doanh thu trên 50 tỷ đồng, hoặc theo quý nếu dưới ngưỡng này.