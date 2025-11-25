Loại tế bào "vạn năng" có tiềm năng chữa lành nhiều bệnh khó

Trong bối cảnh y học thế giới đang bước vào kỷ nguyên của y học tái tạo, công nghệ tế bào gốc được xem là chìa khóa mở ra nhiều hướng điều trị tiên tiến, an toàn và giàu tiềm năng cho người bệnh.

Đó là chia sẻ của TS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tại lễ khai trương Trung tâm Tế bào gốc - Ngân hàng mô, diễn ra ngày 25/11.

Ngày 17/10, Trung tâm Tế bào gốc - Ngân hàng mô đã chính thức được Bộ Y tế cấp phép hoạt động sau quá trình thẩm định chặt chẽ. Trung tâm được phép tiếp nhận và bảo quản tế bào gốc; cung ứng tế bào gốc trong nước; trao đổi mô, tế bào gốc với các ngân hàng mô khác; hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu y học.

Trung tâm Tế bào gốc - Ngân hàng mô được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Trung tâm được trang bị tổ hợp thiết bị tiên tiến, gồm tủ nuôi cấy kiểm soát vi môi trường chính xác, hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động, công nghệ phân tích chất lượng bằng kỹ thuật dòng chảy với khả năng đọc đến 10 kênh huỳnh quang, cùng hệ thống lưu trữ nitơ lỏng quy mô lớn có khả năng bảo quản trên 5.000 đơn vị tế bào gốc tạo máu.

Hạ tầng khoa học - công nghệ này cho phép bảo đảm độ tinh khiết, khả năng sống và tính ổn định của từng mẫu tế bào gốc trong thời gian dài, góp phần duy trì hiệu quả điều trị khi các mẫu được sử dụng cho mục đích lâm sàng.

Theo Trung tâm Tế bào gốc (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), tế bào gốc là những tế bào có khả năng tự tăng sinh và biệt hóa thành nhiều loại tế bào, mô, cơ quan khác nhau.

Tùy theo nhu cầu của cơ thể, tế bào gốc sẽ tăng sinh và biệt hóa, cung cấp nguồn tế bào mới để tái tạo mô, sửa chữa những tổn thương ở cấp độ tế bào, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng.

Hệ thống cơ sở vật chất của trung tâm (Ảnh: Minh Nhật).

Điều trị bằng tế bào gốc nhằm thay thế các tế bào bị tổn thương bằng tế bào mới. Ngoài ra, các hoạt chất sinh học từ tế bào gốc sẽ kích thích quá trình sửa chữa tế bào tại vùng mô bị hư hại, giúp chức năng của các mô và cơ quan bị tổn thương được phục hồi trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

Đến nay, tế bào gốc tạo máu đã được chứng minh có thể điều trị trên 80 bệnh lý về máu, trong đó có các bệnh lý ác tính. Nhiều trường hợp, ghép tế bào gốc tạo máu là cơ hội duy nhất để người bệnh được chữa khỏi hoàn toàn.

Bên cạnh đó, có hàng trăm loại bệnh lý phức tạp khác đang được nghiên cứu và ứng dụng điều trị bằng tế bào gốc trung mô.

Kết quả từ nhiều nghiên cứu cho thấy đây là một phương pháp giàu tiềm năng trong lĩnh vực y học tái tạo, mở ra cơ hội sửa chữa và phục hồi các tổn thương cấp hoặc mạn tính tại nhiều mô, cơ quan trong cơ thể mà trước đây gần như không thể cứu chữa.