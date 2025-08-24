Vợ chồng Việt Hương chi 400 triệu đồng/đêm kỷ niệm ngày cưới dưới đáy biển

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương chia sẻ loạt hình ảnh và video về chuyến nghỉ dưỡng kết hợp kỷ niệm ngày cưới tại Maldives. Chuyến đi nhanh chóng gây chú ý bởi độ xa hoa, khi cặp đôi lưu trú trong khách sạn dưới biển có giá thuê hàng trăm triệu đồng mỗi đêm.

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Hoài Phương, đây là lần đầu hai vợ chồng thực sự “trốn con” để dành thời gian riêng tư kỷ niệm ngày cưới. Trên mạng xã hội, anh đăng bức ảnh hôn vợ dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển cát trắng, kèm dòng chia sẻ: "Nay mới thực sự trốn con đi kỷ niệm ngày cưới với nàng".

Trong một video phát trực tiếp, nghệ sĩ Việt Hương cho biết, cả hai vợ chồng đều yêu thích du lịch và khám phá thế giới, nhưng gần 50 tuổi cô mới dám trải nghiệm kiệt tác kiến trúc này bởi giá cả quá đắt đỏ.

Theo bài đăng của nữ diễn viên, hai vợ chồng cô phải bay hai chặng, quá cảnh tại Singapore để tới thủ đô Malé, sau đó tiếp tục di chuyển bằng thủy phi cơ để đến resort Conrad Maldives Rangali Island. Theo tìm hiểu, chi phí di chuyển bằng thủy phi cơ dao động từ 500 đến 1.100 USD/người/chuyến (13-29 triệu đồng), tùy khoảng cách và độ xa xỉ của khu nghỉ dưỡng.

Trong video, Việt Hương chia sẻ cảm xúc khi di chuyển bằng phương tiện này: “Đã lắm, lạ lắm, lần đầu Hương trải nghiệm luôn. Vừa lướt trên mặt nước mà vừa bay lên nữa”.

Vợ chồng nghệ sĩ lưu trú tại The Muraka, biệt thự hai tầng đầu tiên trên thế giới có phòng ngủ giữa lòng biển. Biệt thự này được mệnh danh là “kỳ quan kiến trúc nằm trên và dưới bề mặt Ấn Độ Dương” với giá thuê khoảng 400 triệu đồng/đêm, tùy vào thời điểm và số lượng đêm đặt phòng và thường được đặt theo gói tối thiểu 4 đêm.

Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ trong một video phát trực tiếp rằng hai vợ chồng lưu trú tại khách sạn 5 ngày, 4 đêm.

Tầng trên của biệt thự rộng 550m2, gồm phòng ngủ chính và phòng phụ, một phòng khách, nhà ăn và quầy bar tích hợp, kèm khu gym và bể bơi riêng, là nơi lý tưởng để ngắm bình minh lẫn hoàng hôn.

Điểm nhấn của công trình là tầng dưới, nơi đặt phòng ngủ chính nằm cách mặt nước gần 5m với diện tích hơn 100m2. Mái vòm acrylic cong 180 độ giúp du khách chiêm ngưỡng đại dương bao quanh ngay trong giường ngủ. Ngay cả phòng tắm và toilet cũng có tầm nhìn ra lòng biển.

400 triệu đồng/đêm nghỉ dưỡng trong khách sạn dưới lòng biển (Video: Conrad).

The Muraka không chỉ nổi bật về kiến trúc mà còn có dịch vụ xa hoa. Villa có đội ngũ quản gia riêng, đảm bảo mọi nhu cầu của khách đều được đáp ứng. Du khách có thể thưởng thức bữa tối riêng dưới bầu trời đầy sao, tận hưởng spa cá nhân, tham gia tour khám phá đại dương hay trải nghiệm nhà hàng dưới nước Ithaa.

Resort còn cung cấp các hoạt động đặc biệt như cocktail ngắm hoàng hôn, thử rượu vang trong hầm rượu dưới mặt đất, học nấu món cá curry đặc sản Maldives hay tham gia chương trình trồng san hô để bảo tồn hệ sinh thái biển.

Theo New York Post, The Muraka là trải nghiệm nghỉ dưỡng dưới nước đầu tiên trên thế giới, từng đón tiếp nhiều tên tuổi nổi tiếng như Kris Jenner, Paul McCartney...