Hà Nội: Xe rác dàn hàng lấn chiếm 2/3 lòng đường gây mất an toàn giao thông

Phản ánh tới báo Dân trí, chị Hoàng Diệu (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội) cho biết, đối diện số nhà 285 Lacasta, phố Tống Tất Thắng có một điểm tập kết rác lấn chiếm lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

Điểm tập kết rác trên phố Tôn Tất Thắng, phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) chiếm dụng 2/3 lòng đường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

“Cứ khoảng 7h hằng ngày, hàng chục xe rác tập trung về đây, xếp tràn lan dưới lòng đường. Xe rác chiếm tới 2/3 lòng đường khiến nhiều người buộc phải đi lấn sang làn ngược chiều, rất dễ xảy ra tai nạn nếu không chú ý”, chị Diệu nói.

4 năm kể từ khi chuyển về phố Tống Tất Thắng sinh sống, gia đình chị S. - chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng - hằng ngày phải chịu đựng mùi hôi thối từ điểm tập kết rác không tên trước nhà.

“Điểm tập kết rác tồn tại nhiều năm nay. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì dù xe đã mang rác đã đi, mùi hôi vẫn xộc thẳng vào nhà. Vào giờ tập kết, các xe rác lấn chiếm lòng đường đúng giờ cao điểm, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Tuy tình trạng này chỉ diễn ra khoảng hai tiếng mỗi sáng, nhưng nếu không di dời điểm tập kết rác, nguy cơ tai nạn giao thông là rất cao”, người phụ nữ nói.

Người tham gia giao thông buộc phải lấn sang làn ngược chiều để di chuyển qua điểm tập kết rác (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 27/11, khoảng 7h, sau giờ thu gom trên địa bàn khu đô thị Văn phú, các xe rác được đưa về điểm tập kết dưới lòng đường, đối diện số nhà 285 Lacasta, phố Tống Thất Thắng.

Quan sát thực tế cho thấy phố Tống Tất Thắng chỉ có hai làn xe, trong khi các xe rác chiếm dụng 2/3 mặt đường, người tham gia giao thông buộc phải lấn sang làn ngược chiều để di chuyển qua khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Sau giờ thu gom, các xe rác được đưa về các điểm tập kết dưới lòng đường (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý ngay tình trạng xe thu gom rác lấn chiếm lòng đường mà người dân trên địa bàn phản ánh.