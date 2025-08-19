Chủ khách sạn ở Sapa miễn phí cho khách là cựu chiến binh tới nghỉ dịp 2/9

Trong những ngày qua, một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội với thông tin miễn phí 100% tiền phòng dành cho các cựu chiến binh, gia đình có công với Cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng khi tới Sapa du lịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cơ sở lưu trú ở Sapa đón miễn phí khách là cựu chiến binh, những người có công với Cách mạng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo nội dung bài viết chia sẻ, cơ sở kinh doanh lưu trú này còn miễn phí tiền phòng cho toàn bộ du khách là công dân đến từ Lào, Cuba và Nga. Thời gian áp dụng việc miễn phí kéo dài từ 16/8 dự kiến tới hết 5/9.

Ngay lập tức, bài viết thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong đó không ít ý kiến cho rằng, thông tin này nên được lan tỏa để nhiều người biết tới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Viết Mai, chủ cơ sở kinh doanh homestay tại phường Sapa (tỉnh Lào Cai) cho biết, trong bầu không khí cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, anh cũng muốn góp một phần nhỏ để tri ân những thế hệ đi trước - những người có công với Tổ quốc.

Anh Mai cho rằng, đây là cách thể hiện lòng biết ơn và tri ân với những người đã cống hiến cho Tổ quốc dù có thể điều kiện của bản thân chưa nhiều.

Năm nay, Sapa được dự báo tiếp tục được du khách lựa chọn làm điểm dừng chân với công suất phòng dự kiến đạt 70%-80% (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi rất mong được đón các bác cựu chiến binh, người có công với Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng cùng gia đình các bác tới Sapa dịp này để có cơ hội tiếp đón thân tình, trọng thị", chủ cơ sở kinh doanh chia sẻ.

Cũng trong dịp này, chủ homestay khẳng định sẽ miễn phí chỗ ở 100% cho những du khách nước ngoài đến từ Lào, Cuba và Nga - những người luôn được nhân dân Việt Nam coi là anh em.

Hiện thông tin mới chỉ được hiển thị tại một số nhóm nhỏ, chưa có sức lan tỏa rộng nên chủ cơ sở hy vọng nhiều người biết tới để có cơ hội tiếp đón những vị khách đặc biệt tới Sapa vào dịp lễ trọng đại này.

Được biết, vào những đợt nghỉ lễ lớn trong năm như dịp 2/9, Sapa luôn là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất ở miền Bắc. Theo số liệu thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa, đợt nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Sapa đón hơn 122.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 419.863 tỷ đồng.

Năm nay, Sapa được dự báo tiếp tục được du khách lựa chọn làm điểm dừng chân với công suất phòng dự kiến đạt 70%-80%. Mức giá phòng tăng khoảng 10% so với thời điểm ngày thường.

Bên cạnh Sapa, Hà Nội được coi là "điểm nóng" du lịch vào đợt nghỉ lễ năm nay.

Trong dịp này, du khách tới thăm Hà Nội có thể ghé qua một số bảo tàng và điểm văn hóa lớn mở cửa miễn phí trong 3 ngày, từ 1/9 đến 3/9.

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, du khách sẽ được tham quan miễn phí các địa điểm gồm bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng Lịch sử Quốc gia, bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Nhiều điểm đến ở Hà Nội mở cửa miễn phí đón khách tới tham quan dịp 2/9 năm nay (Ảnh: Trương Minh Bảo).

Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố bộ sản phẩm 80 trải nghiệm Hà Nội như lời chào thân thiện tới du khách nhân sự kiện 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, đây là "lời chào thân thiện từ Thủ đô" với tinh thần sáng tạo đổi mới nhằm nâng cao trải nghiệm tới du khách. Bộ sản phẩm được chia thành 8 nhóm chủ đề, trong đó bao gồm di sản - văn hóa - lịch sử; sinh thái - nghỉ dưỡng - thiên nhiên; ẩm thực - mua sắm - trải nghiệm phố thị...

Một trong những điểm nhấn trong chuỗi 80 sản phẩm ra mắt dịp này là đoàn tàu du lịch 2 tầng Năm Cửa Ô - The Hanoi Train, tuyến tàu hỏa du lịch nội ô đầu tiên của Hà Nội. Chuyến tàu gồm 5 toa, lần lượt có tên gọi Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa, Ô Đống Mác. Chuyến tàu này khai trương vào 19/8.