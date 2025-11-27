Maison Luxury - Thương hiệu quà Tết doanh nghiệp cao cấp, tinh tế và ý nghĩa

Khi quà Tết gửi gắm sự tinh tế và lòng biết ơn

Maison Luxury chuyên cung cấp quà Tết doanh nghiệp và quà biếu cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm của Maison Luxury không chỉ là món quà trao tay, mà còn thể hiện sự tinh tế và lòng biết ơn.

Mẫu quà tết 2026 của Maison Luxury (Ảnh: Maison Luxury).

Với triết lý “Tặng phẩm mang giá trị thật”, Maison Luxury cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng - an toàn với sức khỏe, được đóng gói trong thiết kế sang trọng và mang đậm bản sắc Tết Việt.

Mỗi hộp quà là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị tinh thần và thẩm mỹ, vừa thể hiện phong cách doanh nghiệp, vừa gửi gắm thông điệp chúc mừng năm mới đầy ý nghĩa.

Quà tết Kim Trúc - lựa chọn hàng đầu của doanh nghiệp (Ảnh: Maison Luxury).

Tinh hoa quà Tết Maison Luxury - Gói trọn hương vị và sức khỏe trong từng sản phẩm

Các dòng sản phẩm tiêu biểu trong hộp quà Tết doanh nghiệp Maison Luxury được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu và vùng nguyên liệu nổi tiếng, mang đến sự cân bằng giữa hương vị, chú trọng đến yếu tố sức khỏe và giá trị biếu tặng.

Yến sào nguyên tổ và yến chưng cao cấp là món quà sức khỏe, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, tượng trưng cho sự trường thọ và may mắn. Đây là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng khi muốn gửi lời chúc “an khang - thịnh vượng”.

Trà shan tuyết thượng hạng được thu hái từ những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi ở vùng núi cao phía Bắc. Vị thanh mát, hậu ngọt và hương thơm tự nhiên khiến tách trà đầu năm trở thành lời chúc an yên, sung túc.

Hoa quả sấy dẻo tự nhiên giữ trọn vị ngọt thanh và màu sắc tươi sáng, mang đến cảm giác ngọt ngào và may mắn đầu xuân.

Các loại hạt đặc sản như hạnh nhân, mắc ca, hạt dẻ cười, óc chó… là nguồn dinh dưỡng dồi dào, có lợi cho sức khỏe, thể hiện sự quan tâm tinh tế và thiết thực.

Bánh cookies cao cấp gửi gắm niềm vui và sự sẻ chia. Vị giòn tan, béo ngọt phù hợp làm quà Tết cho đồng nghiệp, bạn bè hay gia đình.

Nấm sấy khô đặc sản giàu dinh dưỡng, dễ chế biến, mang ý nghĩa “phúc lộc đầy nhà”, là lựa chọn quà biếu sang trọng nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.

Mỗi sản phẩm trong hộp quà Tết Maison Luxury gửi gắm lời chúc sức khỏe, bình an và may mắn đầu năm, là món quà tinh tế dành cho cả người trao và người nhận.

Thiết kế sang trọng, chất liệu cao cấp (Ảnh: Maison Luxury).

Thiết kế sang trọng - Dấu ấn của cao cấp và sự tinh tế

Mỗi hộp quà Tết Maison Luxury được chế tác tỉ mỉ từ chất liệu cao cấp như gỗ tre, giấy mỹ thuật giả da, gấm dệt hoa văn nổi, hoặc gỗ phủ bóng, kết hợp cùng kỹ thuật ép kim, dập nổi 3D, phủ UV hiện đại.

Màu sắc chủ đạo là đỏ, vàng, xanh ngọc, biểu trưng cho phú quý, tài lộc và thịnh vượng. Bên trong, từng ngăn quà được bố trí khoa học, chắc chắn và sang trọng.

Nhiều dòng sản phẩm còn được thiết kế dạng hộp hai tầng, hộp kéo trượt hoặc vali tay cầm, vừa đẹp mắt vừa tiện lợi, có thể tái sử dụng như hộp đựng đồ hoặc vật trang trí.

Quà tết Maison Luxury mang đến sự lựa chọn đa dạng các sản phẩm chất lượng (Ảnh: Maison Luxury).

Không chỉ nổi bật về sản phẩm, Maison Luxury còn mang đến dịch vụ quà Tết doanh nghiệp chuyên nghiệp và toàn diện. Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, thương hiệu hỗ trợ khách hàng thiết kế riêng hộp quà, in logo thương hiệu, phối hợp màu sắc theo nhận diện doanh nghiệp, giúp món quà mang đậm dấu ấn cá nhân hóa.

Maison Luxury còn cung cấp chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng lớn, dịch vụ giao hàng toàn quốc 24/7, cùng quy trình đóng gói, kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng cho từng hộp quà khi giao tới tay khách hàng.

“Chính sự tận tâm ấy đã giúp Maison Luxury trở thành đối tác của hàng trăm doanh nghiệp, ngân hàng và tập đoàn lớn trên toàn quốc mỗi mùa Tết đến xuân về”, đại diện Maison Luxury khẳng định.

Logo doanh nghiệp được in 3D trang trọng trên vỏ hộp và túi (Ảnh: Maison Luxury).

Thương hiệu mang đến nhiều lựa chọn quà Tết cho nhân viên phù hợp với từng ngân sách, đảm bảo vừa sang trọng, vừa thiết thực.

Từ hộp quà yến, trà và hoa quả sấy cao cấp, đến giỏ quà Tết phong phú với bánh cookies, hạt dinh dưỡng và nấm sấy khô, mọi sản phẩm đều được Maison Luxury thiết kế chỉn chu, thể hiện sự quan tâm và trân trọng của doanh nghiệp dành cho đội ngũ của mình.

Một món quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui, sự gắn bó và tinh thần tích cực, đó chính là giá trị mà Maison Luxury luôn hướng tới trong mỗi mùa Tết.

Nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với mọi ngân sách của doanh nghiệp (Ảnh: Maison Luxury).

Giữa thị trường quà Tết phong phú, Maison Luxury vẫn giữ vững vị thế riêng nhờ chất lượng, thẩm mỹ và dịch vụ vượt trội. Thương hiệu chú trọng giá trị lâu dài và cảm xúc chân thành trong từng hộp quà.

Mỗi hộp quà Tết Maison Luxury không chỉ là tặng phẩm, mà là thông điệp yêu thương, lời chúc phúc đầu năm, là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng và nhân viên.

Website: https://maisonluxury.com.vn

Hotline/zalo: 0971 888 369