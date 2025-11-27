Mỗi ngày phạt 0,03% số tiền với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài số tiền chậm đóng, mỗi ngày doanh nghiệp còn phải nộp phạt 0,03% trên số tiền chậm đóng (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Theo BHXH TPHCM, từ ngày 30/11, chính sách BHXH sẽ có nhiều thay đổi quan trọng khi Nghị định số 274/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại tố cáo về BHXH) có hiệu lực.

Nội dung quan trọng nhất trong nghị định này là quy định rõ trường hợp chậm đóng và trốn đóng; số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của các đơn vị, doanh nghiệp.

Căn cứ vào quy định này, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm xác định đơn vị chậm đóng, trốn đóng để đôn đốc, thu hồi số tiền chậm đóng, trốn đóng; đồng thời, đơn vị chậm đóng, trốn đóng còn phải nộp một số tiền phạt căn cứ theo số tiền và số ngày chậm đóng, trốn đóng.

Cụ thể, các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải nộp 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm đóng, trốn đóng.

Trong 10 ngày đầu tháng, cơ quan BHXH sẽ gửi văn bản yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc.

Trong văn bản nêu rõ những nội dung như: Số tiền, số ngày chậm đóng; số tiền phải nộp bằng 0,03% ngày tính trên số tiền, số ngày chậm đóng, trốn đóng; thời hạn chuyển từ hành vi chậm đóng sang hành vi trốn đóng và các biện pháp xử lý hành vi trốn đóng; yêu cầu người sử dụng lao động báo cáo nguyên nhân chậm đóng.

Trước ngày 15 của tháng đầu quý, cơ quan BHXH cấp tỉnh sẽ gửi thông tin về người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng tính đến hết ngày cuối quý trước đến cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thanh tra có liên quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Nghị định số 274/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ các lý do không truy trách nhiệm trốn đóng BHXH đối với các đơn vị rơi vào một trong bảy trường hợp được quy định là trốn đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Luật BHXH.

Theo đó, đơn vị rơi vào một trong bảy trường hợp xác định là trốn đóng BHXH sẽ không bị coi là trốn đóng khi có một trong các lý do sau:

Thứ nhất là bão, lũ, ngập lụt, động đất, hỏa hoạn lớn, hạn hán kéo dài và các loại thiên tai khác ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai là dịch bệnh nguy hiểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Thứ ba là tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đột xuất, bất ngờ đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động.

Thứ tư là các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật dân sự.

Các lý do thứ nhất, hai và ba phải căn cứ theo công bố của cơ quan có thẩm quyền về phòng, tránh thiên tai, tình trạng khẩn cấp, phòng thủ dân sự và phòng, chống dịch bệnh.