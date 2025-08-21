"Cháy" phòng khách sạn ở Hà Nội, khách thuê nhà dân xem hợp luyện diễu binh

Dự kiến vào lúc 20h tối 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng như khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ hoạt động này, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

Cụ thể, thời gian cấm đường, tạm cấm và hạn chế phương tiện trong ngày 21/8 sẽ bắt đầu từ 11h30 ngày 21/8 tới 3h ngày 22/8 (sớm hơn trước 5 tiếng 30 phút theo thông báo trước đó).

Du khách náo nức có mặt tại Lăng Bác từ sáng sớm 21/8 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Thông tin nhận được sự đón nhận và quan tâm rất lớn từ người dân và du khách trong và ngoài nước.

Chị Minh Anh (20 tuổi, đến từ Bắc Ninh) cùng nhóm bạn có mặt tại Lăng Bác từ sáng 21/8 để hòa mình cùng bầu không khí yêu nước rộn ràng. Cả nhóm tiết lộ sẽ ở lại Hà Nội để xem buổi hợp luyện vào tối cùng ngày, dự tính quay về Bắc Ninh trong đêm.

Tuy nhiên khi biết thông tin một số tuyến đường sẽ không thể di chuyển tới 3h ngày 22/8, nhóm du khách trẻ đã liên hệ tìm phòng quanh khu vực gần Quảng trường Ba Đình, nhưng các cơ sở lưu trú đều kín chỗ hoặc còn sót lại lượng phòng rất ít với giá cao trên 3 triệu đồng/đêm.

Sau hơn một tiếng tìm kiếm trên các hội nhóm, Minh Anh liên hệ được một nhà dân còn một phòng trống nằm ở phố Sơn Tây với giá thuê 1 triệu đồng/phòng, ở tối đa 4 người.

Với mức giá này, nhóm khách được cung cấp đầy đủ các tiện ích như wifi miễn phí, bình nóng lạnh.

Vị khách cho rằng đây là giá thuê chấp nhận được bởi phòng thuê nằm ngay trong nhà của gia chủ nên an ninh tốt, khá tiện lợi khi có thể đi bộ ra Lăng Bác, đường Hùng Vương, phố Nguyễn Thái Học, đường Kim Mã - những trục đường được xem là lý tưởng để quan sát lễ diễu binh, diễu hành.

Người dân nên đến sớm để chọn vị trí đẹp trước khi buổi lễ bắt đầu vào 20h tối nay (Ảnh: Hoàng Việt).

Theo Sở Du lịch thành phố Hà Nội, dữ liệu từ các nền tảng đặt dịch vụ khách sạn trực tuyến cho thấy, Hà Nội đang dẫn đầu xu hướng du lịch dịp lễ Quốc Khánh 2/9 với lượng tìm kiếm chỗ ở tăng hơn 44 lần so với năm ngoái. Nhiều khách sạn tại trung tâm thành phố đã hiển thị trạng thái “không còn chỗ nghỉ” từ ngày 30/8 đến hết ngày 3/9.

Một căn phòng nhà dân dùng để cho thuê dịp 2/9, cách Lăng Bác khoảng 5 phút đi bộ (Ảnh: Bích Ngọc).

Phóng viên Dân trí tiến hành khảo sát nhanh, nhu cầu lưu trú tại các khách sạn nằm dọc theo trục diễu binh, diễu hành như khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, phố Tràng Tiền, phố Tràng Thi, phố Nguyễn Thái Học, đường Cát Linh, đường Nguyễn Tri Phương, đường Kim Mã, đường Giảng Võ, phố Liễu Giai, đường Văn Cao, đường Lê Duẩn... đều tăng vọt. Khách đã sớm chốt cọc từ nhiều tháng trước.

Đặc biệt những phòng sở hữu ban công hay cửa sổ nhìn thẳng về khu vực diễu binh, diễu hành, đến nay lượng phòng đều cạn.

Bởi vậy ở thời điểm này, nhiều du khách đã chuyển hướng tìm kiếm thuê phòng tại nhà dân sống xung quanh các khu vực có thể tiện theo dõi các buổi tổng duyệt hay buổi lễ chính thức.

Với 4 phòng trống trong căn hộ nằm trên trục đường Hoàng Hoa Thám, chị Ngọc Huyền chia sẻ thông tin lên hội nhóm dành cho những người có nhu cầu tìm thuê phòng dịp 2/9.

Mức giá từ 390.000 đồng/phòng nhỏ và 440.000 đồng/ phòng lớn. Nếu khách thuê nguyên tuần sẽ có giá từ 2,6 triệu đồng. Sau nửa ngày đăng tải bài viết, lượng khách vào hỏi và đặt phòng tăng nhanh ngoài dự kiến khiến chị Huyền bất ngờ.

"Khách thuê phòng được sử dụng tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, cửa ra vào tự do bằng vân tay. Để đảm bảo giữ chỗ, khách cần chuyển khoản trước 100%, tránh trường hợp sát giờ báo hủy, người có nhu cầu thực sự lại không còn phòng để thuê", chị Huyền trao đổi.

Một số nhà nghỉ, homestay ở khu vực Hoàng Mai, Cầu Giấy hiện báo mức giá mềm hơn, từ 150.000 đồng/2 tiếng nghỉ hoặc 320.000 đồng/đêm. Tuy nhiên đây là lựa chọn khiến nhiều người cân nhắc bởi phải tính tới phương án di chuyển ra sao để vào khu vực trung tâm.

Bên cạnh việc tìm kiếm các cơ sở lưu trú, nhu cầu thuê các phương tiện cá nhân như xe máy, xe máy điện cũng tăng cao dịp này.

Hiện giá thuê xe số 190.000 đồng/ngày, xe ga 210.000 đồng/ngày, xe máy điện 230.000 đồng/ngày. Mức giá áp dụng trong những ngày lễ. Chủ một cơ sở chuyên cho thuê xe điện khẳng định, khách cần chốt sớm ngày thuê bởi sát dịp lễ sẽ khó tìm được chỗ.