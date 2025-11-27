Người dân dựng chướng ngại vật ngăn ô tô né trạm BOT

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường bê tông trong khu dân cư nói trên vốn được xây dựng theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, nay xuất hiện các barie, rào chắn tự chế bằng thùng phuy, gỗ. Tình trạng này biến nhiều con đường thành đường cụt, khiến không ít ô tô đi vào phải bất lực quay đầu.

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, một người dân tại Khối phố Thanh Quýt 3, bức xúc cho biết: "Ô tô né trạm nối đuôi nhau đi vào khu dân cư nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Bực mình quá người dân mới đem đồ vật ra làm barie ngăn lại chứ có ai muốn. Nhiều lúc tôi muốn đi ra ngoài cũng không được vì cả đoàn xe nối đuôi nhau đi".

Xe khách né trạm thu phí chạy vào các con đường nhỏ trong khu dân cư (Ảnh: Công Bính).

Ông Vĩnh cũng phản ánh, tình trạng xe cộ đông đúc khiến khu dân cư luôn trong cảnh bụi mù mịt vào mùa nắng và lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn đặc biệt cho học sinh đi học hàng ngày.

Hậu quả của việc ô tô né trạm BOT quá đông là đường sá xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt sau đợt lũ lịch sử cuối tháng 10. Nhiều tuyến đường xuất hiện ổ gà, ổ voi ngập nước, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thậm chí, một số đoạn đường hư hỏng đã được cơ quan chức năng rào chắn để sửa chữa, nhưng nhiều lái xe thiếu ý thức vẫn cố tình dỡ barie để đi qua, gây thêm bức xúc cho người dân.

Người dân đặt vật cản để ngăn ô tô vào đường trong khu phố (Ảnh: Công Bính).

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, một người dân khác tại Khối phố Thanh Quýt 3, cho biết: "Nhiều lái xe thiếu ý thức. Nhà nước đã rào chắn lại để sửa chữa nhưng lại dỡ barie chạy qua. Tôi kinh doanh điện lạnh tại đây cũng phải đóng cửa vì buôn bán không được, không có khách vì cảnh kẹt xe, lầy lội".

Cũng theo bà Mai, không chỉ ô tô con mà cả xe khách, xe tải cũng né trạm, khiến hàng nghìn phương tiện len lỏi vào các con đường nhỏ hẹp mỗi ngày, buộc người dân phải tự đặt barie để ngăn chặn.

Trước tình hình này, UBND phường An Thắng đã có kiến nghị gửi UBND thành phố Đà Nẵng. Phường An Thắng nhấn mạnh sự nguy hiểm đối với hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Lê Tự Nhất Thống vào giờ cao điểm, khi các xe tránh trạm thu phí BOT đi vào đường giao thông địa phương.

Đáng chú ý, UBND phường An Thắng cũng xác định trạm BOT (thuộc Công ty TNHH MTV CECO 545 BOT) đã hết thời hạn khai thác từ ngày 2/8/2020.

"Sau ngày 2/8/2020, việc đặt trạm thu phí tại vị trí km942-947 thuộc dự án BOT đã hoàn thành quyết toán thu phí là không đảm bảo quy định, đồng nghĩa với việc thu phí đường bộ lần thứ 2 đối với những xe lưu thông qua trạm nhưng không đi qua dự án thành phần 1, đoạn mở rộng quốc lộ 1 tại km947-987", văn bản của UBND phường An Thắng nêu rõ.

Một đoạn đường trong khu phố Thanh Quýt 3 bị hư hỏng, cơ quan chức năng rào chắn để sửa chữa (Ảnh: Công Bính).

Do đó, UBND phường An Thắng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến trạm thu phí này.

Ngày 26/11, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản giao Khu Quản lý đường bộ III phối hợp với Công ty TNHH MTV CECO 545 BOT và các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra, rà soát tình hình thu phí, các bất cập (nếu có) tại khu vực trạm thu phí và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong quá trình khai thác dự án.

Trường hợp vượt thẩm quyền, Khu Quản lý đường bộ III được yêu cầu báo cáo và đề xuất giải pháp xử lý đến cấp có thẩm quyền để xem xét. Kết quả thực hiện phải được gửi về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 29/11.