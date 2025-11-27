Hà Nội chi 664 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ hơn 11.000 cán bộ công an cấp xã

Sáng 27/11, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ lực lượng công an cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ cho 11.164 sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng công an cấp xã hơn 4,9 triệu đồng/người/tháng.

Tổng kinh phí dự kiến khoảng 664,48 tỷ đồng/năm, trong đó 8.490 người đang được hỗ trợ mức 1,8 triệu đồng/người/tháng, tăng thêm 481,1 tỷ đồng/năm so với mức chi hiện nay.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trình bày tờ trình (Ảnh: CTV).

Theo UBND TP Hà Nội, lực lượng công an cấp xã rất quan trọng; là lực lượng vũ trang nòng cốt, lực lượng tuyến đầu trong triển khai toàn diện công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; là lực lượng gần dân, sát dân nhất.

Hà Nội cho biết công an cấp xã trước đây với quy mô nhỏ, chủ yếu nắm tình hình, quản lý cư trú... nên cán bộ chiến sĩ công an xã chỉ được hưởng mức hỗ trợ thấp (1,8 triệu đồng/người/tháng).

Hà Nội cho rằng việc áp dụng mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng đối với lực lượng công an cấp xã hiện không còn phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ hiện nay của công an xã, phường trên địa bàn thành phố.

Lực lượng công an cấp xã thuộc Công an Hà Nội được bố trí tại 126 công an xã, phường với tổng số 11.164 người.

Công an cấp xã là lực lượng thường xuyên có mặt tại địa bàn cơ sở, có nhiều điều kiện, khả năng tìm hiểu, nắm rõ về vị trí địa lý, đặc điểm dân cư, các đối tượng nổi lên ở địa bàn về chính trị, hình sự, kinh tế, ma túy.

Thực tế cho thấy khi có vụ việc về an ninh, trật tự xảy ra, công an cấp xã luôn là lực lượng có mặt sớm nhất để cung cấp nhiều thông tin có giá trị, cùng phối hợp với các lực lượng khác thực hiện công tác điều tra, khám phá, xử lý vụ việc được thuận lợi, nhanh chóng.

Lực lượng công an cấp xã là cánh tay nối dài của lực lượng công an xuống dưới địa bàn, cơ sở; là lực lượng gần dân, sát dân nhất, đóng vai trò nòng cốt, điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo Hà Nội, đặc thù địa bàn thủ đô với dân số đông, phức tạp, biến động liên tục.

Lực lượng công an cấp xã phải tổ chức nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú đối với khoảng 10 triệu người đang sinh sống tại thủ đô tại 129 khu đô thị, 422 khu chung cư, 1.689 nhà chung cư, 1.954 tòa chung cư, 3.031 địa bàn tổ dân phố, 2.407 địa bàn thôn; gần 32.000 cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật.

Theo đó, các khu đô thị, chung cư của thủ đô với mật độ dày đặc, hạ tầng, cơ sở vật chất còn nhiều bất cập nên việc quản lý cư trú, quản lý địa bàn gặp nhiều khó khăn...

Hà Nội cho biết việc hỗ trợ này góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô, tạo môi trường xã hội ổn định, lành mạnh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô.

Cùng với đó, chính sách này thể hiện sự quan tâm của TP Hà Nội đối với các lực lượng vất vả, lực lượng tuyến đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở của Công an thành phố...