Khách sạn phố cổ ở Hà Nội kín chỗ dịp 2/9, phòng 10 triệu cũng không còn

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm thành phố Hà Nội.

Các chiến sĩ tham gia hợp luyện cụm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khoảnh khắc đặc biệt này khiến nhu cầu lưu trú tại các khách sạn nằm dọc theo trục diễu binh, diễu hành như khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, phố Tràng Tiền, phố Tràng Thi, phố Nguyễn Thái Học, đường Cát Linh, đường Nguyễn Tri Phương, đường Kim Mã, đường Giảng Võ, phố Liễu Giai, đường Văn Cao, đường Lê Duẩn... đều tăng vọt.

Đặc biệt những phòng sở hữu ban công hay cửa sổ nhìn thẳng về khu vực diễu binh, diễu hành, đều có khách chốt từ nhiều tháng trước.

Nằm trên phố Kim Mã, một trong những tuyến đường có thể quan sát màn trình diễn của các khối trong dịp 2/9, khách sạn 5 sao Daewoo sớm lấp đầy 411 phòng từ ngày 29/8 tới 2/9.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Ngọc, đại diện khách sạn cho biết, từ cuối tháng 7, lượng khách hỏi và chốt phòng tăng đột biến. Vào dịp lễ, khách sạn vẫn giữ nguyên mức giá, từ 3 triệu đồng/đêm cho 2 người.

Tỷ lệ lấp đầy phòng của nhiều khách sạn tại Hà Nội tăng vọt so với năm trước (Ảnh: Daewoo Hotel).

Cũng theo vị đại diện, nếu như cùng kỳ năm 2024, tỷ lệ lấp đầy phòng dịp 2/9 đạt khoảng 60% thì năm nay lên tới 100%. Quỹ phòng của khách sạn cạn sớm so với dự kiến nhờ lợi thế hầu hết các phòng đều nhìn ra phố diễu binh.

Tương tự, khách sạn Pullman Hà Nội nằm trên trục đường Cát Linh cũng được xem là vị trí thuận lợi để du khách theo dõi sự kiện A80, hiện đạt công suất kín 100% từ đêm 30/8 tới đêm 2/9. Giá phòng dao động từ 2,8 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng/đêm.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên Dân trí, hiện giá phòng vào dịp này từ 3 triệu đồng/đêm. Khách sạn ở phân khúc từ 3 đến 4 sao ở khu vực trung tâm đều báo cạn phòng. Một số homestay, khách sạn bình dân ở khu vực xa hơn vẫn còn phòng nhưng mức giá cũng tăng từ 20% so với cùng kỳ năm trước hoặc các dịp lễ Tết khác.

Khảo sát những khách sạn ở phân khúc từ 5 sao trở lên như JW Marriott, Intercontinental Hanoi Westlake, Sofitel Legend Metropole Hà Nội, trên một số nền tảng đặt phòng trực tuyến, hiện phòng Tổng thống (giá từ 50 triệu đồng) cũng thông báo hết phòng.

Xung quanh Hồ Gươm và khu phố cổ, một số khách sạn có mức giá ngày thường khoảng 700.000 đồng/đêm, nay tăng lên 1,5 triệu đồng. Khách sạn 4 sao trong khu vực báo giá tối 1/9 gần 3 triệu đồng/đêm.

Đại diện của một số khách sạn đặt tại khu vực phố cổ Hà Nội khẳng định, giá phòng tăng khoảng 30% đến 50%. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại không còn phòng để bán.

"Mức giá từ 2,9 triệu đồng tới 4 triệu đồng/phòng/đêm là phân khúc khách đặt nhiều nhất. Đa số khách chỉ đặt phòng một đêm để tiện theo dõi sự kiện. Hai ngày 30/8 và 31/8 hiện chúng tôi không còn phòng. Lượng phòng ngày 1/9 cũng sắp cạn", đại diện một khách sạn đặt tại phố Bát Sứ thuộc phường Cửa Đông chia sẻ.

Hà Nội dự kiến đón lượng khách tăng vọt vào dịp 2/9 tới đây (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dự kiến lên Hà Nội để xem đại lễ nhưng không đặt phòng sớm, gia đình chị Minh Hạnh (30 tuổi, Hưng Yên) tính phương án sẽ thuê khách sạn ở khu vực vùng ven, sau đó sẽ di chuyển tới khu vực diễu binh.

"Trước đó, tôi từng tìm những phòng có ban công để quan sát từ trên cao nhưng đều hết chỗ. Sau đó, tôi chuyển phương án khác, đặt một phòng khách sạn nằm trên đường vành đai 1 với giá khoảng 2 triệu đồng/đêm vào ngày 31/8. Với phương án này, chúng tôi vẫn kịp hòa cùng không khí của ngày lễ 80 năm mới có một lần", chị Hạnh chia sẻ.

Theo dữ liệu trên nền tảng đặt dịch vụ khách sạn trực tuyến Agoda, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội hiện dẫn đầu xu hướng du lịch với lượng tìm kiếm đặt chỗ tăng hơn 44 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả tìm kiếm dữ liệu trên nền tảng đặt phòng Booking cũng đưa ra con số tương tự. Hiện Hà Nội đã vươn lên vị trí hàng đầu trong Top những điểm đến được khách nội địa tìm kiếm nhiều nhất thời gian qua.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một dấu mốc trọng đại, được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Thủ đô với lượng khách tăng 40%-50% so với cùng kỳ năm trước.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, bà Đặng Hương Giang cho biết, ngành du lịch Thủ đô đã có sự chuẩn bị từ rất sớm các sản phẩm du lịch, nâng cấp chất lượng dịch vụ, cơ sở lưu trú sẵn sàng phục vụ du khách. Dịp này, Sở Du lịch Hà Nội sẽ giới thiệu 80 sản phẩm du lịch hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tham quan và tận hưởng không khí lễ hội tại Hà Nội.