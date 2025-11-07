Tiệm bánh TPHCM gây sốt vì món "núi lửa phun trào", có loại chỉ 5 phần/ngày

Món tráng miệng mô phỏng núi lửa, vườn hoa gây sốt ở TPHCM (Thực hiện: Cẩm Tiên - Mộc Khải).

Nép mình trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Lạc (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), tiệm bánh tráng miệng mang tên Pier Dessert, với không gian chỉ khoảng 50m2 lại thu hút thực khách bởi những món tráng miệng có hình dáng độc đáo.

Ở tiệm bánh này, chuyện khách trầm trồ, thích thú, lấy điện thoại ra chụp lại những chiếc bánh đầy màu sắc trước khi nhâm nhi, đã trở nên quen thuộc.

Một trong những món được chú ý nhất tại tiệm chính là Pier Lava - chiếc bánh hình dạng núi lửa, gồm kem, sốt thốt nốt, được bao quanh bởi crumble hạnh nhân, hạt dẻ cười áo caramel và những cánh hoa rực rỡ. Tất cả đều… ăn được.

Chiếc bánh nhỏ được nhân viên mang ra, rưới nước sốt màu vàng óng, làm khói trắng từ “đỉnh núi” tỏa ra, trông như hình ảnh ngọn núi lửa đang phun trào, khiến nhiều vị khách phải thốt lên: “Đẹp quá”.

Khi thưởng thức Pier Lava, khách có thể cảm nhận phần kem mịn tan nhanh trong miệng, vị béo của thốt nốt hòa cùng hương caramel tạo cảm giác mát lạnh và ngọt. Lớp crumble hạnh nhân giòn nhẹ giúp tổng thể không bị ngấy.

Tuy vậy, khi caramel gặp phần sốt thốt nốt, hậu vị khá ngọt, có thể khiến một số người cảm thấy gắt.

Không chỉ có món “núi lửa phun trào”, Pier Dessert còn gây tò mò với nhiều món tráng miệng được thiết kế như những tác phẩm trưng bày hơn là món ăn. Một trong số đó là Hidden Forest, món tráng miệng mang hình ảnh “khu vườn bí mật”.

Món bánh được đặt trong chiếc hộp gỗ nhỏ, nắp đậy kín. Khi nhân viên khẽ mở hộp, “khu vườn” bên trong như bừng tỉnh, khói bốc lên, để lộ lớp kem mát lạnh, được phủ hoa tươi, trái cây nhiều màu sắc và hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Không ít người nhận xét, thưởng thức món này giống như đang mở một món quà và bên trong là một khu vườn thật sự.

Món Chocolate Frame Floral Impression được chủ quán thực hiện đúng 5 phần mỗi ngày, không chỉ vì nguyên liệu hạn chế, mà còn để giữ được chất lượng và tinh thần của món ăn.

Khi được mang ra, món này trông chẳng khác gì một bức tranh. Ở giữa là bông hoa to được phủ bởi chi chít hoa diễm châu tươi. Tất cả được đính trong khung chocolate trắng, điểm xuyến thêm những hoa văn đủ màu bắt mắt.

Lớp bánh bên trong kết hợp giữa vị chanh thanh mát, vải ngọt dịu, mâm xôi chua nhẹ và hương hoa thoang thoảng. Một vị khách đưa mắt nhìn chiếc bánh, rồi khẽ gật gù: “Không ngờ lại có thể ăn một bức tranh”.

Nhân viên nhẹ nhàng mang dụng cụ đến, cắt chiếc khung tranh thành từng miếng nhỏ. Các vị khách trầm trồ nhận ra, từ phần khung của bức tranh đến cánh hoa trang trí, cuống hoa hay nhánh hoa, đều ăn được.

Người đứng sau những món bánh này là anh Trần Ngọc Tiến (38 tuổi) - chủ quán. Từng có gần 10 năm làm việc trong các khách sạn cao cấp trước khi mở tiệm, anh Tiến không xem mình là đầu bếp, mà là người kể chuyện bằng nguyên liệu.

“Hôm nay tôi có thể làm món ăn về hoa, ngày mai tôi lại muốn thử ý tưởng khác. Tôi thích để cảm xúc dẫn dắt hơn là lên kế hoạch quá chi tiết”, anh nói, tay vẫn cẩn thận chỉnh lại lớp trang trí trên chiếc bánh đầy màu sắc.

Anh chia sẻ thêm, chữ "Pier" trong tên tiệm nghĩa là “bến tàu”, được anh chọn để thể hiện mong muốn biến quán thành nơi dừng chân nhẹ nhàng cho bất cứ ai muốn thưởng thức món tráng miệng bằng cả năm giác quan.

“Có khách từ Đà Lạt, Vũng Tàu (cũ) đến, thậm chí những người lớn tuổi vẫn ngồi ăn hết phần bánh. Tôi thấy điều đó rất đáng quý. Tôi cũng mong muốn phát triển thêm thực đơn, đưa những điều tinh túy trong ẩm thực Việt Nam vào từng chiếc bánh”, anh chia sẻ.

Sau hơn ba tháng hoạt động, tiệm đã có lượng khách ổn định, song thách thức lớn nhất với anh Tiến vẫn là bài toán nhân sự. Dù lượng khách ngày càng đông, toàn bộ khâu làm bánh vẫn do một mình anh đảm nhận. Vì vậy, nhiều món chỉ phục vụ giới hạn mỗi ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Tiệm mở cửa từ 10h đến 21h30, nghỉ thứ hai và thứ ba để chuẩn bị nguyên liệu cho các mẻ bánh mới. Thực đơn tại tiệm thay đổi liên tục, có khi là “lời chào tạm biệt” với một món quen, cũng có khi là màn ra mắt đầy bất ngờ của hương vị mới.

Dù được nhiều thực khách khen ngợi về ý tưởng và hình thức trình bày, tiệm vẫn còn một số hạn chế: Không gian khá nhỏ nên vào cuối tuần thường kín chỗ, khách phải chờ khá lâu mới đến lượt. Một số món mất thời gian chuẩn bị vì quy trình làm thủ công và chỉ có một đầu bếp thực hiện.

Giá bánh dao động 160.000-250.000 đồng/phần có thể khiến một số khách ngần ngại. Dù vậy, với những ai coi việc thưởng thức món tráng miệng là một trải nghiệm, thì mức giá này vẫn được xem là xứng đáng.

“Ẩm thực là nghệ thuật, nhưng nghệ thuật cũng cần được chạm, được nếm và được cảm bằng cả trái tim”, anh Tiến nói.