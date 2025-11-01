Top 5 quán thịt nướng ngon, thu hút giới trẻ khu vực Mỹ Đình

Nhà hàng JoSeon Ok

Giữa khu vực Mỹ Đình sầm uất, nhà hàng thịt nướng JoSeon Ok nổi bật với không gian ấm cúng, hương thơm thịt nướng lan tỏa khắp ngõ nhỏ.

Quán phục vụ theo hình thức gọi món, mức giá từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng/người (Ảnh: Nhà hàng BBQ JoSeon Ok).

Điểm khiến quán giữ chân nhiều thực khách chính là hương vị đặc trưng. Thịt được tẩm ướp vừa miệng, nướng lên có mùi thơm, béo ngậy mà không bị ngán. Các món ăn kèm như kim chi, trứng hấp hay bánh gạo cay được phục vụ liên tục, tạo nên bữa ăn đậm vị Hàn Quốc.

Không chỉ có khu vực bàn ăn trong nhà, JoSeon Ok còn có phòng riêng dành cho nhóm đông hoặc gia đình cần không gian riêng tư, cùng khu nướng ngoài trời thoáng mát, nơi nhiều nhóm bạn trẻ chọn làm điểm tụ tập cuối tuần.

JoSeon Ok vẫn còn đôi chút hạn chế thường thấy của các quán thịt nướng nổi tiếng. Vào buổi tối và dịp cuối tuần, quán khá đông, khách đôi khi phải chờ bàn nếu không đặt trước.

Khu nướng trong nhà có thể hơi nóng và vương mùi thịt, nên với những ai ưa không gian thoáng, khu ngoài trời sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.

Dù vậy, JoSeon Ok vẫn là địa chỉ khiến nhiều thực khách trẻ quay lại, không chỉ vì món ăn ngon, mà còn bởi cảm giác ấm cúng, thân tình mà ít nhà hàng thịt nướng nào có được giữa khu phố hiện đại.

Địa chỉ: Lô B05 - TT4 Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình, Hà Nội Điện thoại: 0359192323 Giá tham khảo: 600.000-800.000 đồng/người

Nhà hàng Yooksiri

Là một trong những quán thịt nướng Hàn Quốc được yêu thích nhất khu Mỹ Đình, Yooksiri mang đến trải nghiệm đậm chất Seoul ngay giữa lòng Hà Nội. Không gian 3 tầng rộng rãi, thiết kế tối giản với ánh sáng ấm và tường gạch đỏ mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa sang trọng.

Nhân viên của quán luôn đo nhiệt độ bếp trước khi nướng thịt, để thịt được chín vừa, không bị dai khi ăn (Ảnh: Nhà hàng Yooksiri).

Điểm nổi bật nhất của Yooksiri nằm ở cách phục vụ “thịt tươi không tẩm ướp”. Thực khách được thưởng thức hương vị nguyên bản của từng thớ thịt, từ ba chỉ heo, sườn bò cho đến nạc vai... Tất cả đều được nướng trên bếp than hồng cho lớp mỡ tan chảy tự nhiên.

Chính sự “tối giản” này lại tạo nên nét tinh tế riêng của nhà hàng, giúp nơi này được nhiều người Hàn Quốc đánh giá cao vì giữ trọn vị thịt gốc.

Bên cạnh thịt nướng, quán còn kèm theo những món phụ truyền thống như kim chi, canh tương đậu và bánh gạo cay, giúp thực khách cân bằng vị giác. Điều thú vị là bước chân vào Yooksiri, bạn dễ dàng bắt gặp nhiều nhóm khách Hàn trò chuyện rôm rả quanh bếp thịt nướng.

Chính cộng đồng người Hàn sinh sống tại khu Mỹ Đình đã góp phần biến nơi đây thành “điểm hẹn bản địa”, nơi người Hàn tìm lại hương vị quê nhà, còn người Việt thì tò mò khám phá ẩm thực chuẩn vị ngay tại Hà Nội.

Dẫu vậy, vào giờ cao điểm, Yooksiri thường khá đông và có thể hơi ồn, đặc biệt ở khu nướng trung tâm. Tuy nhiên, quán vẫn có phòng riêng và khu ngồi tách biệt cho nhóm khách cần sự riêng tư.

Địa chỉ: 119-TT3 KĐT Sông Đà, phường Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 0382111021 Giá tham khảo: 600.000-800.000 đồng/người

Nhà hàng Taebaeksan

Giữa khu Mỹ Đình hiện đại, nhà hàng Taebaeksan lại chọn hướng đi khác biệt, đưa thực khách ngược dòng thời gian trở về Hàn Quốc thời xưa.

Nhiều bạn trẻ thích thú mặc trang phục của Hàn Quốc, chụp hình “sống ảo” tại quán (Ảnh: Nhà hàng Taebaeksan).

Không gian quán khiến ai vừa bước chân vào cũng ngỡ như đang lạc giữa phim trường cổ trang: Tường gỗ, đèn lồng, bàn ghế thấp kiểu truyền thống, cùng âm nhạc du dương gợi nhắc những khung cảnh trong phim Mặt trăng ôm mặt trời.

Điểm thú vị nhất chính là dịch vụ “hóa thân” thành quý tộc Joseon - trải nghiệm mà hiếm quán nướng nào ở Hà Nội có được. Khách có thể mượn hanbok (trang phục truyền thống của Hàn Quốc) và thoải mái chụp hình “sống ảo” trong không gian cổ kính tái hiện cung đình Hàn Quốc.

Vì thế, Taebaeksan không chỉ là nơi ăn uống, mà còn là điểm đến yêu thích của những người mê văn hóa Hàn, đặc biệt là các bạn trẻ và du học sinh.

Ẩm thực ở đây trung thành với phong vị truyền thống, từ những phần thịt bò tẩm ướp chuẩn vị, nướng trên than hồng thơm nức cho đến các món ăn kèm như kim chi, củ cải muối, rau cuốn, sốt tương đậu... Thịt được nướng vừa tới, cắt dày và mềm, giúp giữ trọn độ ngọt và mùi khói quyến rũ.

Ông Park Hang Seo - Huấn luyện viên người Hàn Quốc - cũng đến và trải nghiệm đồ ăn tại quán (Ảnh: Nhà hàng Taebaeksan).

Với giới trẻ yêu phim Hàn và đam mê chụp ảnh, đây chắc chắn là “tọa độ sống ảo” không thể bỏ qua khi đến Mỹ Đình.

Địa chỉ: Kiot 3A, Chung cư CT5, Sông Đà Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 0969993384 Giá tham khảo: 300.000-600.000 đồng/người

Nhà hàng Ottugi

Nằm trong khu phố người Hàn tấp nập ở Mỹ Đình, Ottugi khiến nhiều thực khách cảm thấy như bước vào khung cảnh trong bộ phim Hàn Quốc Reply 1988.

Không gian được trang trí theo phong cách hoài cổ Hàn Quốc, từ những tấm ảnh sậm màu, đèn vàng đến bàn ghế gỗ mộc, tất cả gợi cảm giác thân quen, bình dị nhưng đầy cuốn hút.

Nhiều bạn trẻ thích thú với phong cách hoài niệm tại Ottugi (Ảnh: Nhà hàng Ottugi).

Điều khiến nhiều người nhớ đến Ottugi không chỉ là mùi thơm nức của thịt nướng trên bếp than hồng, mà còn là cách quán giữ nguyên văn hóa Hàn Quốc trong từng chi tiết nhỏ.

Các món ăn được tẩm ướp vừa miệng, theo công thức của chủ quán người Hàn, với phần thịt ba chỉ, nạc vai hay nọng cổ mềm ngậy, ăn kèm kim chi, trứng hấp và rau cuốn xanh mướt.

Vị nướng ở đây không quá gắt, không tẩm nhiều gia vị, đúng phong cách nướng “nhẹ nhàng nhưng đậm đà” mà người Hàn ưa chuộng.

Vào buổi tối, ánh đèn vàng từ các góc tường hòa cùng làn khói mỏng bay lên tạo nên một khung cảnh vừa ấm cúng vừa điện ảnh. Nhiều bạn trẻ đến nhà hàng không chỉ để ăn mà còn để chụp ảnh, bởi từng góc quán, từ bảng hiệu cũ, rèm cửa đến dãy bàn nhỏ sát tường, đều mang dấu ấn thời gian.

Dù vậy, nhà hàng không phải là nơi dành cho những ai thích sự chỉn chu, sạch mùi tuyệt đối. Do quán không có hệ thống hút khói mạnh, thực khách thường dễ bị ám mùi sau bữa ăn - “đặc sản” khó tránh của những quán nướng than.

Địa chỉ: Số 29, ngõ 179 Đình Thôn, phường Mỹ Đình, Hà Nội Điện thoại: 0942441531 Giá tham khảo: 350.000-600.000 đồng/người

Nhà hàng Chosim

Chosim Restaurant là điểm dừng chân quen thuộc của những tín đồ ẩm thực muốn trải nghiệm hương vị Hàn Quốc.

Không hào nhoáng, không phô trương, quán chinh phục thực khách bằng cảm giác “đúng chất Hàn” từ khi bước qua cánh cửa gỗ, nơi mùi thịt nướng thơm lừng quyện trong làn khói mỏng, và tiếng trò chuyện rôm rả của các bàn ăn xen lẫn âm nhạc nhẹ nhàng.

Nhiều thực khách yêu thích Chosim bởi thịt tươi, không tẩm ướp (Ảnh: Chosim).

Không gian của Chosim được thiết kế hướng đến sự ấm cúng, riêng tư. Bàn ghế gỗ tông trầm được sắp xếp thoáng, có cả khu ngồi chung và phòng nhỏ khép kín cho nhóm bạn hoặc gia đình.

Điều làm nên sức hút riêng của nhà hàng nằm ở nguồn nguyên liệu cao cấp, đặc biệt là thịt heo Iberico mà nhà hàng quảng cáo, loại thịt nổi tiếng bởi độ mềm, ngọt và hương vị béo tự nhiên.

Thịt được nướng trực tiếp trên than hồng, không tẩm quá nhiều gia vị để giữ trọn vị nguyên bản. Mỗi phần ăn đều có nhân viên hỗ trợ nướng, đảm bảo độ chín vừa phải và trình bày đẹp mắt.

Bên cạnh đó, đội ngũ phục vụ của quán được nhiều thực khách khen ngợi bởi sự chu đáo và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vào những ngày cuối tuần hoặc giờ cao điểm, quán thường khá đông, đôi khi gây cảm giác ồn và phải chờ món lâu hơn bình thường. Với những ai yêu thích sự yên tĩnh hoặc muốn check-in sang trọng, đây có thể là điểm trừ nhỏ.