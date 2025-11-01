Quán mì đêm “Trả thù đời” gây sốt giới trẻ TPHCM vì cách gọi món kỳ lạ

Thực khách tự thiết kế tô mì

Anh Vũ Khang (phường Tân Hòa, TPHCM) đi xe máy hơn 10km cùng bạn gái tìm đến quán mì ở phường Thạnh Mỹ Tây để dùng bữa tối. Khi bước vào, mỗi khách được phát một tờ giấy “hướng dẫn trả thù đời” để tự “thiết kế” một tô mì đúng khẩu vị riêng.

Sau đó, thực khách sẽ tiến đến quầy để chọn món ăn kèm với những tên gọi hài hước.

Thay vì gọi tôm viên hay thanh cua, khách sẽ bắt gặp những cái tên như “tôm hùm viên hi công lược”, “thanh cua là đổ”, “phô mai rồi tính”… Một vài người cầm phiếu vừa đọc vừa bật cười trước sự sáng tạo của quán.

TPHCM: Quán mì gói "Trả thù đời" gây sốt vì cách gọi món khác lạ (Video: Cẩm Tiên).

Ngoài việc tự chọn theo ý thích, thực khách còn có thể tung xúc xắc với giá mỗi lượt 7.000 đồng để chọn phần ăn kèm ngẫu nhiên.

Theo bảng giá, thực khách có thể ăn nhẹ từ 25.000 đồng hoặc gọi các phần ăn kèm đầy đặn hơn, đưa giá mỗi tô lên đến 100.000-150.000 đồng. Mỗi món ăn kèm đều tính theo lượng khách chọn, tạo cảm giác “ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu”.

Sau khi hoàn tất phần chọn món, khách thanh toán trước rồi quán bắt tay chế biến. Thông thường, mỗi tô mì mất khoảng 5 phút để ra lò.

Anh Vũ Khang chọn phần ăn kèm tại quầy (Ảnh: Cẩm Tiên).

Anh Khang nhận xét: “Tôi chọn thanh cua, thịt bò, tóp mỡ, thịt bằm... Bạn tôi chọn cũng tương tự và hai ly nước, tổng cộng hết 208.000 đồng cho hai người. Không gian thoáng, nhân viên nhiệt tình. Tôi thích nhất là mình được chọn độ dai mì và vị nước sốt theo ý thích, chứ không phải kiểu quán nấu sẵn công thức cố định”.

Một thực khách khác cũng đánh giá mức giá “hợp lý với trải nghiệm”. “Hôm nay tôi đói nên chọn khá nhiều đồ ăn kèm, tổng cộng hết 89.000 đồng/tô. Lần trước tôi đến ăn mì nước thấy hợp khẩu vị nên lần này tôi quay lại thử ăn mì trộn. Cảm nhận của tôi là nước sốt nóng, hương vị vừa miệng”, người này chia sẻ.

Chiều khách hết nấc

Chủ quán mì là chị Trần Vũ Hạnh Quyên (SN 1997, TPHCM), một người trẻ khởi nghiệp theo hướng ẩm thực sáng tạo. Chị Quyên cho biết quán lấy cảm hứng từ lối nói vui của giới trẻ khi gặp áp lực cuộc sống.

“Cụm từ "trả thù đời" vốn là cách nói hài hước mà giới trẻ hay dùng mỗi khi mệt mỏi vì học hành, công việc, kiểu muốn xả hết stress (áp lực). Tôi muốn mang tinh thần đó vào món ăn và cách phục vụ”, chị nói.

Quán mì nổi bật với dàn đèn đỏ, vàng (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chủ quán cho biết, điểm đặc biệt nhất là khách được toàn quyền "thiết kế" nên tô mì của mình và quán sẽ chiều khách hết mức sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi.

Chị Quyên chia sẻ: “Ở ngoài đời phải chiều lòng nhiều người, nhưng đến đây thì quán sẽ chiều khách. Mỗi người nhận một phiếu đặt món cá nhân hóa, tự chọn rau, đồ ăn kèm, độ nở của mì, vị sốt mặn, chua, cay hay ngọt... Khách lên quầy tự chọn mì và phần ăn kèm theo nhu cầu hoặc tài chính hôm đó”.

Ngoài cái tên gây chú ý, phần thực phẩm được đầu tư theo hướng giữ đúng vị mì gói quen thuộc nhưng nâng cấp phần nước dùng và đồ ăn kèm.

Một phần mì được gọi món xong gồm tờ ghi chú cách chế biến, một gói mì và những thẻ chọn phần ăn kèm (Ảnh: Cẩm Tiên).

“Nước dùng nấu từ xương, củ cải và rau củ để có vị ngọt tự nhiên. Gia vị kết hợp gói mì để giữ hương vị thân thuộc, thêm sốt riêng của quán với công thức độc quyền. Tôi nhận góp ý khách và phần lớn đều thấy hợp khẩu vị”, chủ quán cho biết.

Tuy nhiên, mỗi phần mì đều được chế biến riêng nên giờ cao điểm khách có thể phải đợi khá lâu. Một số người mới lần đầu đến còn lúng túng với việc chọn phiếu và tìm hiểu cách gọi món. Dù vậy, hầu hết khách đều kiên nhẫn và tỏ ra thích thú với trải nghiệm này.