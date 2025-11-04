Vì sao người trẻ Hà Nội đổ xô đi tìm "Phở anh Hai ở số 10 Đan Phượng"?

Cơn sốt này thực chất bắt nguồn từ một tựa game Việt mang tên "Brother Hai’s Pho Restaurant" (tạm dịch: "Tiệm phở của anh Hai"). Sản phẩm do một nhóm lập trình viên trẻ người Việt thiết kế và đang tạo nên một làn sóng tò mò hiếm có.

Dù không được quảng bá rầm rộ, tựa game này vẫn “bùng nổ” nhờ các video chia sẻ trải nghiệm của người dùng. Từ đó, “Phở anh Hai” nhanh chóng trở thành từ khóa được nhắc tới, kéo theo làn sóng người chơi đổ xô tìm “số 10 Đan Phượng” - nơi được cho là địa chỉ của quán phở trong game.

Hình ảnh quán phở của anh Hai ở số 10 Đan Phượng trong game đang gây sốt (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, trò chơi không hề có chiến dịch tiếp thị chuyên nghiệp, nhưng lại chạm đúng tâm lý hoài niệm của người Việt về một làng quê quen thuộc, xen lẫn chút bí ẩn và yếu tố hài hước.

Game lấy bối cảnh làng quê vùng Đan Phượng (Hà Nội), nơi người chơi hóa thân thành “anh Hai” - chủ quán phở ở “số 10 Đan Phượng”. Mọi thứ tưởng như bình dị lại ẩn chứa những chi tiết kỳ lạ, từ cách khách hàng hành xử đến những biến cố bất ngờ trong quán.

Một trong những yếu tố khiến trò chơi được yêu thích là sự chân thực đến từng chi tiết. Từ nền gạch bông, tường sơn màu lá mạ, bàn nhựa xanh, đến lọ ớt và đũa đặt trên bàn, tất cả đều tái hiện đúng hình ảnh một quán ăn bình dân Việt Nam.

Chú chó mang tên "Cậu Vàng" trong trò chơi cũng khiến nhiều người thích thú (Ảnh: Chụp màn hình).

Thậm chí, trên tường còn dán tờ rơi “khoan cắt bê tông”, quảng cáo vay nóng hay khẩu hiệu “phòng chống ma túy” - những hình ảnh quen thuộc ở hầu hết con phố Việt Nam.

Thực đơn của quán cũng gần gũi, thân thuộc. Ngoài các món phở tái, phở chín, phở bò viên, quán còn có món đặc biệt là “phở không người lái” (tô phở chỉ có bánh phở và hành, không có thịt), tất cả đồng giá 15.000 đồng/bát. Thức ăn đi kèm gồm quẩy 1.000 đồng/cái và cơm nguội 5.000 đồng/đĩa.

Người chơi sẽ vào vai chủ quán, phục vụ từng vị khách với yêu cầu riêng. Câu chuyện dần mở rộng thành chuỗi tình tiết bí ẩn, với nhiều kết cục khác nhau tùy hành động của người chơi.

Không chỉ dừng lại trong thế giới ảo, “Phở anh Hai” còn tạo ra hiện tượng ngoài đời thực. Dù chỉ là một quán phở hư cấu, trò chơi này đã khiến nhiều người tò mò đi tìm địa chỉ thật.

Không ít người trẻ đã dùng Google Maps và các ứng dụng gọi đồ ăn để nhập cụm “Phở anh Hai - số 10 Đan Phượng” nhằm kiểm chứng. Nhiều người dùng mạng xã hội còn chia sẻ hình ảnh các hàng quán thật tại khu vực Đan Phượng (Hà Nội), khiến không ít người nhầm tưởng quán "Phở anh Hai" có thật.

Quầy bán phở trong trò chơi để người dùng nhập vai (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thống kê nội bộ do một hãng xe công nghệ chia sẻ ngày 3/10 vừa qua, lượng tìm kiếm liên quan đến “Phở anh Hai” và “số 10 Đan Phượng” tăng vọt trong hai ngày gần đây, không chỉ ở mục gọi xe mà cả mảng đặt đồ ăn.

Nhiều ý kiến cho rằng, hiện tượng “Phở anh Hai ở số 10 Đan Phượng” cho thấy, những yếu tố rất đỗi bình thường trong đời sống Việt Nam, từ quán ăn nhỏ, tấm bảng cũ đến bảng hiệu đỏ vàng, hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sáng tạo mạnh mẽ nếu được khai thác khéo léo.

“Không cần đồ họa phức tạp hay kịch bản nặng tính hành động, trò chơi vẫn tạo hiệu ứng lan tỏa vì khơi gợi được ký ức của nhiều người”, một người chơi nhận định.