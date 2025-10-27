Khám phá khung cảnh bình yên tại xã đảo Long Sơn ở TPHCM

Nằm men theo triền núi Nứa, hướng ra cửa biển sông Chà Và, xã đảo Long Sơn (TPHCM, trước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) với diện tích 56,7km2 và hơn 17.700 nhân khẩu, đang dần chuyển mình thành một trung tâm cảng biển, công nghiệp và du lịch mới của TPHCM.

Từ một làng biển yên bình với kinh tế chủ yếu dựa vào nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, Long Sơn đang bước vào giai đoạn bứt phá, trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch sinh thái đầy tiềm năng.

Xã đảo Long Sơn được kết nối với đất liền thông qua hai cây cầu quan trọng: cầu Gò Găng và cầu Bà Nanh. Hai cây cầu này không chỉ xóa bỏ khoảng cách địa lý mà còn góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy Long Sơn phát triển và thay da đổi thịt.

Bên cạnh định hướng phát triển công nghiệp, xã Long Sơn vẫn chú trọng phát huy tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống.

Việc kết hợp hài hòa giữa sản xuất thủy sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa đang được thực hiện, hướng tới tăng trưởng xanh bền vững.

Nhiều hộ nông dân tại Long Sơn đã tận dụng lợi thế mặt nước để liên kết phát triển nuôi trồng thủy sản và tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao đời sống. Đặc biệt, mô hình nuôi hàu sữa và cá bớp trên sông Chà Và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Long Sơn từ lâu đã là điểm đến du lịch hấp dẫn, nổi bật với di tích Nhà Lớn Long Sơn – một quần thể kiến trúc tín ngưỡng độc đáo, cùng với đình thần, miếu Bà, chùa Long Sơn, tạo nên điểm nhấn văn hóa tâm linh thu hút du khách.

Quần thể kiến trúc Nhà Lớn Long Sơn được xây dựng khép kín, chia thành ba khu riêng biệt: khu nhà thờ, khu lăng mộ ông Trần và một quần thể các nhà chức năng như trường học, nhà chợ, nhà mát, các dãy phố, kho chứa thóc, nhà đèn, nhà thợ mộc, nhà bếp, nhà bảo tồn ghe Sấm – một trong năm chiếc ghe đầu tiên đưa đoàn ông Trần đến đảo Long Sơn.

Với phương châm phát triển "làng trong phố, phố trong làng", Long Sơn định hướng bảo tồn rừng ngập mặn, giữ gìn bản sắc văn hóa, đồng thời hình thành đô thị sinh thái carbon thấp tại khu vực Gò Găng. Các không gian kiến trúc cảnh quan sẽ được quy hoạch hài hòa giữa đô thị hiện đại và làng quê truyền thống.

Hàu sữa Long Sơn được coi là đặc sản riêng của xã đảo, cung cấp cho thị trường khu vực TPHCM và Đông Nam Bộ.

Hàu sữa dễ nuôi, có giá trị kinh tế cao nhờ thời gian nuôi ngắn, chỉ khoảng 5-6 tháng đã cho thu hoạch. Nhiều người dân đã phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhờ nghề nuôi và buôn bán hàu sữa.

Ngoài đặc sản hàu, du khách khi đến Long Sơn không thể bỏ qua đặc sản gà nướng. Dịp cuối tuần, các quán gà nướng ở Long Sơn tấp nập du khách ghé thưởng thức.

Điểm nhấn lớn nhất trên địa bàn là Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), dự án hơn 5 tỷ USD của Tập đoàn SCG (Thái Lan), vừa tái khởi động toàn bộ.

Dự án này không chỉ tạo ra hàng nghìn việc làm mà còn là hạt nhân thúc đẩy hình thành Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, được định hướng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của TPHCM.

Xã đảo Long Sơn còn phát triển cảng biển trên sông Chà Và, một cụm cảng nằm trong chuỗi liên cảng Cái Mép - Thị Vải mà TPHCM đang xây dựng thành trung tâm logistics của khu vực.

Song song với công nghiệp, Long Sơn đang chứng kiến cuộc bứt phá về hạ tầng. Trong giai đoạn 2025-2030, tổng vốn đầu tư dành cho hạ tầng tại xã đảo Long Sơn dự kiến vượt 43.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình cầu, đường then chốt.

Trong tương lai gần, khi hạ tầng mới hoàn thành, KCN dầu khí Long Sơn đi vào hoạt động đồng bộ, du lịch sinh thái khởi sắc, Long Sơn sẽ trở thành cực phát triển mới của TPHCM, nơi hội tụ công nghiệp hiện đại, đô thị xanh và du lịch cộng đồng giàu bản sắc.

Từ một làng biển nghèo xưa kia, xã đảo Long Sơn đang viết nên câu chuyện mới về hành trình vươn mình mạnh mẽ để trở thành đô thị công nghiệp - sinh thái - cảng biển hiện đại, hòa quyện giữa nhịp sống sôi động và giá trị văn hóa truyền thống.

Vị trí xã đảo Long Sơn (Ảnh: Google Maps).