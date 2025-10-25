Hiện trạng trung tâm hành chính hơn 1.000 tỷ đồng ở TPHCM sẽ làm trường học

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), tọa lạc tại phường Bà Rịa, TPHCM, với khuôn viên rộng khoảng 20ha, được khởi công năm 2009 và hoàn thành vào năm 2012. Công trình này có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương.

Mới đây, Sở Tài chính TPHCM đã cập nhật, điều chỉnh và bổ sung phương án sắp xếp, bố trí cơ sở hoạt động cho các đơn vị sau sắp xếp trên địa bàn. Đáng chú ý, Sở Tài chính đề xuất bàn giao Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cho Trường Đại học Y Dược TPHCM để làm cơ sở giáo dục và y tế.

Theo Sở Tài chính TPHCM, nhiều sở, ban, ngành đã di dời và tập trung làm việc tại trung tâm TPHCM, chỉ còn sử dụng một phần nhỏ diện tích của trung tâm cũ để xử lý công việc chuyển tiếp.

Trung tâm bao gồm 6 cụm tòa nhà cao 5-6 tầng, được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về kiến trúc. Công trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các khối hành chính, nhà nước và chính trị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), bao gồm: Trung tâm Hội nghị, trụ sở khối Đảng và đoàn thể, trụ sở khối chính quyền, trụ sở UBND - Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, trung tâm còn được đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật như: Hồ điều hòa, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, khuôn viên cây xanh, camera giám sát…

Sau hơn 13 năm hoạt động, Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn giữ được vẻ khang trang, hiện đại nhờ hạ tầng và cảnh quan được bảo trì, chăm sóc thường xuyên.

Tòa nhà trung tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nằm trong khuôn viên trung tâm hành chính, là nơi diễn ra các cuộc hội họp và sự kiện quan trọng của địa phương. Nổi bật giữa các cụm tòa nhà là hồ nước rộng hơn 1ha, góp phần cải thiện không khí và tạo cảnh quan.

Theo ghi nhận, hiện nay, các tòa nhà thuộc khối Đảng và đoàn thể hầu như vắng người, khu vực đậu xe trống trải. Sau khi sáp nhập, từ ngày 1/7, nhiều phòng ban và nhân sự khối các cơ quan Đảng đã chuyển lên trung tâm TPHCM làm việc.

Tại các tòa nhà trụ sở khối hành chính, một số cán bộ vẫn được bố trí làm việc để giải quyết công việc tại cơ sở, nhưng lượng người ra vào công tác, liên hệ đã giảm đáng kể so với trước khi sáp nhập.

Theo Ban quản lý Trung tâm hành chính chính trị, hoạt động bảo trì và chăm sóc cảnh quan tại trung tâm vẫn được thực hiện thường xuyên sau khi sáp nhập, đảm bảo công trình luôn chỉn chu, sạch sẽ.

Bên ngoài Trung tâm hành chính chính trị, UBND TPHCM đã treo nhiều bảng hiệu tuyên truyền chào mừng các sự kiện lớn của Thành phố. Trên vỉa hè, người dân thường chọn khuôn viên bên ngoài Trung tâm để tập thể dục.

Trung tâm hành chính chính trị được bao quanh bởi những tuyến đường mới, xanh, sạch, đẹp. Trước đây, nhiều trường đại học lớn như ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Mở... cũng đã có công văn đề nghị được sử dụng cơ sở vật chất tại Trung tâm để làm cơ sở đào tạo.

Theo Sở Tài chính, toàn TPHCM hiện còn hơn 200 cơ sở nhà đất chưa bố trí. Cơ quan này đã tiếp nhận hàng chục kiến nghị từ các cơ quan Trung ương, địa phương và đơn vị sự nghiệp về nhu cầu trụ sở, đang phối hợp để trình UBND TPHCM xem xét giải quyết.