Điều bất ngờ của du khách khi "xông đất" Phong Nha - Kẻ Bàng

Những du khách đầu tiên đến Nghệ An bằng đường hàng không

Sáng 1/1, Nghệ An đã tổ chức lễ đón chuyến bay và những du khách đầu tiên đến với tỉnh trong năm 2026.

Chuyến bay mang số hiệu VN1715, khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh tại Vinh vào 8h5. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, các hành khách đầu tiên đã nhận được những bó hoa tươi thắm, quà lưu niệm và lời chúc mừng năm mới từ lãnh đạo ngành du lịch và hàng không Nghệ An.

Hành khách được đón tiếp tại sân bay Vinh sáng 1/1 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hoạt động này không chỉ nhằm tạo ấn tượng về một điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách mà còn là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch Nghệ An trong suốt năm 2026.

Tại sự kiện, du khách đã được giới thiệu về tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú của Nghệ An. Với 82km bờ biển cùng các bãi tắm nổi tiếng như Cửa Lò, Cửa Hội, Bãi Lữ, Diễn Thành, tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch ẩm thực.

Không chỉ có thế mạnh về biển, miền Tây Nghệ An còn được mệnh danh là “kho báu xanh” với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, Pù Huống, Pù Hoạt và Khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An. Nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số nơi đây tạo nên sức hút riêng cho loại hình du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Truông Bồn, hệ thống di tích cách mạng, các lễ hội dân gian và đền chùa linh thiêng, mở ra nhiều tiềm năng phát triển du lịch văn hóa, du lịch về nguồn.

Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, tặng hoa cho du khách trên chuyến bay đầu năm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025 Nghệ An ước đón 9,9 triệu lượt khách, tăng 5% so với năm 2024; tổng doanh thu du lịch đạt 30.601 tỷ đồng, trong đó doanh thu trực tiếp hơn 11.921 tỷ đồng.

Du khách xông đất di sản thiên nhiên thế giới

Sáng 1/1, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Di sản thiên nhiên thế giới tại tỉnh Quảng Trị, đã hân hoan chào đón 69 du khách "xông đất" đầu tiên của năm mới. Trong số đó, có 39 khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, Anh, Đức, Bỉ, Úc, Ả Rập.

Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức lễ đón tiếp trang trọng. Du khách không chỉ được tặng hoa, lì xì, còn được miễn phí vé tham quan động Phong Nha.

Du khách đến Phong Nha - Kẻ Bàng được tặng hoa, lì xì trong ngày đầu tiên của năm mới (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nhấn mạnh đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi sự kiện chào mừng năm mới 2026 của tỉnh Quảng Trị, mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy một năm du lịch với nhiều kỳ vọng bứt phá.

Sự chào đón nồng nhiệt đã khiến nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế, bày tỏ sự thích thú và bất ngờ.

Anh Imran Turk, du khách đến từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), cùng gia đình đã chọn Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm đến trong hành trình khám phá Việt Nam.

“Chúng tôi rất bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt từ đơn vị du lịch. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, các thành viên trong đoàn được tặng phong bao lì xì đỏ kèm lời chúc may mắn đầu năm mới. Phong cảnh ở Phong Nha - Kẻ Bàng thật hùng vĩ, tuyệt đẹp, đây là chuyến đi thú vị với tôi và gia đình”, anh chia sẻ.

Anh Imran Turk là một trong những vị khách quốc tế đầu tiên đến với Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2026 (Ảnh: Tiến Thành).

Gia đình anh Imran Turk dự kiến sẽ dành 3 ngày để khám phá các hang động tại Quảng Trị.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới, nổi tiếng với lịch sử kiến tạo địa chất hơn 400 triệu năm, là vùng đá vôi cổ nhất châu Á.

Nơi đây ẩn chứa những kỳ quan thiên nhiên độc đáo như Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, và Phong Nha, được mệnh danh là “kỳ quan đệ nhất động” của Việt Nam. Ngoài ra, Phong Nha - Kẻ Bàng còn là mái nhà của hàng ngàn loài động, thực vật quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Các hành khách đầu tiên đặt chân đến Sân bay Đồng Hới năm 2026 (Ảnh: Tiến Thành).

Dịp Tết Dương lịch năm nay, Phong Nha - Kẻ Bàng dự kiến đón khoảng 5.000 lượt khách. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách, các điểm, tuyến du lịch đã bố trí đầy đủ nhân viên, tăng cường lực lượng hướng dẫn, cứu hộ, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón 180 hành khách đầu tiên của năm 2026 tại Sân bay Đồng Hới. Các vị khách này đến trên chuyến bay VJ260 của Hãng hàng không Vietjet Air, khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.