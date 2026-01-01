"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bị bắt

Ngày 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tội phạm cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người, tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 41 đối tượng, trong đó có Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải).

Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng cầm đầu trong đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội tại các bến xe và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao qua không gian mạng đang diễn biến phức tạp, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an TPHCM phát hiện đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Các đối tượng tại Campuchia chủ động liên hệ, dẫn dụ người Việt Nam sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo.

Khi có người đồng ý, nhóm này chuyển thông tin cá nhân, hình ảnh, số điện thoại, địa điểm đón cho đầu mối tại Việt Nam để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép. Tại Việt Nam, đối tượng Lê Văn Thành giữ vai trò cầm đầu, lập nhóm qua mạng xã hội với nhiều tài xế ô tô.

Các tài xế nhận chở người từ TPHCM và các tỉnh lân cận đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) hoặc khách sạn làm điểm trung chuyển.

Để che giấu hoạt động, nhóm được lập mới theo mỗi tháng, thu phí thành viên. Sau khi tập kết tại điểm hẹn, các đối tượng sử dụng xe ôm, đường mòn, lối mở, tiểu ngạch để đưa người sang Campuchia. Tiếp đó, phía Campuchia tiếp nhận và đưa người vào các khu, công ty do các tổ chức lừa đảo quản lý.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, cảnh sát xác định, chỉ tính từ tháng 10/2024 cho đến khi bị phát hiện, đường dây này đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia, khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Nhận định đây là đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, Công an TPHCM tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, qua đó đã phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu.

Nguyễn Thanh Hải đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ban Chuyên án còn phát hiện, bắt giữ một đối tượng núp bóng dưới danh nghĩa “hiệp sĩ” chuyên cứu người, đó là Huỳnh Cao Cường.

Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng, giải cứu được 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam. Cảnh sát đang tiếp tục truy bắt, mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.