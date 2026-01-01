Loạt ô tô dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 1 đều là xe gầm cao

Tận dụng dịp mua sắm sôi động cận Tết Nguyên đán, các hãng xe thường có kế hoạch mở bán sản phẩm mới ngay trong tháng đầu năm. Dưới đây sẽ là một số cái tên đã được hé lộ, đa phần đều được lắp ráp trong nước.

Toyota Hilux 2026

Trong một bài đăng trên fanpage chính thức, Toyota Việt Nam hé lộ sẽ giới thiệu một mẫu xe mới trong tháng đầu năm 2026, và đó chính là thế hệ mới của Hilux. Theo một số nguồn tin, lịch ra mắt của mẫu bán tải này đã được ấn định vào ngày 19/1.

Toyota Hilux 2026 vẫn sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Toyota).

Phía đại lý đã bắt đầu nhận cọc Hilux mới với 3 phiên bản như hiện tại, nhưng không còn tùy chọn động cơ dầu 2.4L như đời cũ, mà chuyển hoàn toàn sang máy 2.8L. Cấu hình các biến thể có thể được ấn định như sau: 2.8 4x2 MT (số sàn), 2.8 4x2 AT (số tự động) và 2.8 4x4 Adventure.

Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng, giá bán của Hilux mới dự kiến sẽ thấp hơn đời cũ (668-999 triệu đồng). Thông tin này gây bất ngờ bởi tại Thái Lan, giá bán các biến thể cabin kép của Hilux 2026 vốn không rẻ, dao động 895.000-1.366.000 baht, quy đổi tương đương từ 727 triệu đến 1,11 tỷ đồng.

Nội thất của Toyota Hilux 2026 hiện đại hơn hẳn thế hệ cũ, nhưng không còn 9 loa JBL như trước, mà chỉ sử dụng 8 loa thường (Toyota).

Cấu hình trang bị của Toyota Hilux 2026 dành cho thị trường Việt Nam chưa được hé lộ. Tại Thái Lan, phiên bản cao cấp của mẫu bán tải này sử dụng mâm hợp kim 18 inch, đồng hồ điện tử và màn hình giải trí đều có kích thước 12,3 inch, đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Đáng chú ý, lần đầu tiên Toyota Hilux dành cho khu vực Đông Nam Á được trang bị phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và hệ thống lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select (MTS) giống Land Cruiser. Trên bản cao cấp, gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp lên thế hệ 3.0.

Khối động cơ dầu, tăng áp, dung tích 2.8L của Toyota Hilux 2026 sản sinh 201 mã lực và 420Nm khi kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hoặc 500Nm khi nối với hộp số tự động 6 cấp. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu bán thời gian (4WD), có khóa vi-sai cầu sau.

Honda CR-V e:HEV lắp ráp

Trước đó, Honda Việt Nam đã xác nhận sẽ chuyển CR-V e:HEV RS từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước, dự kiến ra mắt khách hàng vào đầu năm nay. Phía đại lý cho biết, mẫu xe này có thể được giới thiệu trong tháng 1, nhưng phải đến tháng 2 mới được bàn giao.

Honda CR-V e:HEV RS bản nhập khẩu đã hết hàng tại đại lý từ đầu tháng 12/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo một số nguồn tin, Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp dự kiến sẽ “cùng tầm giá” với bản nhập khẩu, có khả năng được giữ nguyên ở mức 1,259 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng sẽ mở bán thêm một phiên bản e:HEV L với giá bán có thể chênh lệch tối thiểu 50 triệu đồng với biến thể e:HEV RS.

Trang bị của CR-V e:HEV L chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ khá tương đồng với phiên bản L (thuần xăng) hiện hành.

Có thông tin Honda CR-V e:HEV sẽ sử dụng phím bấm chuyển số thay vì cần gạt truyền thống, tương tự phiên bản trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 (Ảnh: Honda).

Cấu hình vận hành của Honda CR-V e:HEV lắp ráp nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên, gồm động cơ xăng 2.0L (146 mã lực, 183Nm) kết hợp với hai mô-tơ điện (181 mã lực), tạo ra công suất kết hợp 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 335Nm. Xe sử dụng hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

VinFast Lạc Hồng 900 LX

Giới tư vấn bán hàng đang chào khách đặt cọc VinFast Lạc Hồng 900 LX Tiêu chuẩn (bản thường) với mức giá dự kiến 5 tỷ đồng. Phía đại lý cho biết, mẫu SUV cao cấp này có thể được bàn giao ngay trong tháng 1, nhưng với “số lượng có hạn”.

Được phát triển từ VF 9, VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu vẻ ngoài bề thế và sang trọng với nhiều chi tiết được mạ vàng thật. Nội thất nguyên bản có 7 chỗ được rút gọn thành 5 chỗ, với hàng ghế thứ hai dạng thương gia có bệ đỡ chân, chỉnh điện 10 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, sưởi ấm và làm mát.

Trước đó, lô xe VinFast Lạc Hồng 900 LX đầu tiên (2 chiếc thuộc phiên bản Chống đạn và 10 chiếc bản Tiêu chuẩn) được bàn giao cho Bộ Ngoại giao nhằm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, với vai trò đưa đón các nguyên thủ quốc tế (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Lạc Hồng 900 LX được trang bị hai động cơ điện có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực). Công suất kết hợp trên phiên bản Tiêu chuẩn đạt 402 mã lực (455 mã lực trên bản Chống đạn), mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 6,8 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa là 200km/h.

Ngoài Lạc Hồng 900 LX, phía đại lý còn hé lộ thông tin về phiên bản cao cấp của VinFast VF 3, được đặt tên là Plus và dự kiến được chốt giá 315 triệu đồng. Biến thể này sẽ được bổ sung gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, ốp la-zăng và camera lùi, nhưng chưa rõ có được giới thiệu trong tháng 1 hay không.