Nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự lễ đón năm mới cùng con gái

Hình ảnh KCNA công bố ngày 1/1/2026 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae tham dự một sự kiện mừng năm mới tại Bình Nhưỡng (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 1/1/2026 đưa tin, ông Kim Jong-un đã tham dự các hoạt động chào mừng năm mới tại Bình Nhưỡng, bao gồm màn bắn pháo hoa, các tiết mục ca múa nhạc yêu nước và biểu diễn taekwondo.

Cô con gái Kim Ju-ae cũng xuất hiện cùng cha trong suốt các hoạt động mừng năm mới, ngồi cùng ông, giao lưu và ôm các em nhỏ cũng như nắm tay cha trong suốt buổi lễ, theo những bức ảnh công bố của KCNA.

Trong bài phát biểu tại dịp này, ông Kim Jong-un ca ngợi những nỗ lực của người dân Triều Tiên đã mang lại “những thành tựu và thay đổi phi thường” trong năm 2025.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng kêu gọi người dân đoàn kết giữa lúc chuẩn bị cho đại hội đảng quan trọng dự kiến ​​​diễn ra vào đầu năm 2026 nhằm vạch ra định hướng tương lai của đất nước.

Dự kiến ​​nước này sẽ sớm tổ chức đại hội lần thứ 9 của đảng Lao động Triều Tiên, vốn được kỳ vọng sẽ công bố kế hoạch phát triển 5 năm trong nhiều lĩnh vực quan trọng như hạt nhân, vũ khí cũng như kinh tế.​

Ông Kim Jong-un cũng đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới các binh sĩ Triều Tiên đang chiến đấu cùng lực lượng Nga trong cuộc chiến ở Ukraine, gọi họ là "sức mạnh và niềm tự hào lớn nhất, là trụ cột vững chắc" của đất nước và bày tỏ mong chờ sớm được đoàn tụ với họ khi trở về quê nhà.

“Trong khi cả nước đang bao trùm bởi bầu không khí lễ hội chào đón năm mới, tôi càng nhớ các bạn hơn, những người đang chiến đấu dũng cảm trên các chiến trường nước ngoài ngay cả vào lúc này, trung thành với mệnh lệnh của Tổ quốc”, ông phát biểu đồng thời nhấn mạnh: "Hãy dũng cảm. Phía sau các bạn là Bình Nhưỡng và Moscow".

KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được thiệp chúc mừng năm mới từ nhiều nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả Chủ tịch Trung Quốc và phu nhân, mặc dù không nêu tên ông Tập Cận Bình cũng như không tiết lộ thêm chi tiết.