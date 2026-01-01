Quảng Ninh đón tàu biển quốc tế đầu tiên năm 2026 chở hơn 3.000 du khách

Sáng 1/1, trong không khí chào đón năm mới, Cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức lễ đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên của năm 2026 – Celebrity Solstice.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa và chụp hình lưu niệm cùng du khách (Ảnh: Đ.X.).

Tàu Celebrity Solstice, quốc tịch Malta, đưa 3.018 du khách quốc tế cùng 1.222 thành viên thủy thủ đoàn đến Hạ Long. Phần lớn du khách đến từ châu Âu và châu Mỹ, thuộc phân khúc cao cấp, có mức chi tiêu lớn và yêu cầu cao về trải nghiệm.

Theo kế hoạch, tàu neo đậu tại Hạ Long đến hết ngày 1/1, tạo điều kiện để du khách tham quan Vịnh Hạ Long và hòa mình vào không khí đầu năm mới tại Việt Nam.

Lễ đón diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh và Ban Quản lý Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Các tiết mục văn nghệ dân gian và nghi thức tặng hoa đã để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách.

Trong thời gian lưu lại, đoàn khách tham gia các chương trình tham quan tại Hạ Long, Hà Nội và Hải Phòng. Hành trình kết nối hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, mang đến trải nghiệm trọn vẹn trong những ngày đầu năm.

Ông Bùi Quang Tuấn, Phó Giám đốc điều hành Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết chuyến tàu Celebrity Solstice là khởi đầu tích cực cho mùa du lịch tàu biển 2026. Cảng sẽ tiếp tục nâng cấp hạ tầng, dịch vụ để nâng cao chất lượng đón tiếp du khách.

Theo kế hoạch, năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long dự kiến đón gần 90 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 150.000 lượt khách, đến từ nhiều thị trường trọng điểm như Mỹ, Đức, Anh, Canada, Trung Quốc và các nước châu Âu.

Sự kiện đón tàu biển đầu năm được kỳ vọng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch của Quảng Ninh trong năm 2026, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, hướng tới doanh thu khoảng 65.000 tỷ đồng.