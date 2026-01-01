Khách đến Lâm Đồng ngày đầu năm 2026 được lãnh đạo tỉnh tặng quà

Ngày 1/1, tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình chào đón du khách đến với Lâm Đồng dịp đầu năm.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chúc mừng năm mới du khách (Ảnh: Đạo Hoàng).

Lúc 7h10 cùng ngày, chuyến bay mang ký hiệu VN-6172 chở 200 hành khách từ TPHCM đến Lâm Đồng. Đây là chuyến bay đầu tiên đến Lâm Đồng trong năm mới, đánh dấu sự mở đầu cho năm 2026 sôi động.

Từ sáng sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện các đơn vị có mặt tại sảnh sân bay đón đoàn khách đến với địa phương.

Tại đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa, quà lưu niệm đến hành khách, thể hiện sự trân trọng của tỉnh Lâm Đồng đối với du khách, lan tỏa thông điệp khởi đầu thuận lợi cho một năm phát triển sôi động của du lịch Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng hoa, quà đến du khách (Ảnh: Đạo Hoàng).

Chương trình này nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Lâm Đồng thân thiện, an toàn, mến khách, góp phần thực hiện mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách trong năm 2026 của địa phương.

Năm 2025, ngành du lịch tại Lâm Đồng đón 20,7 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch; trong đó, gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỉ đồng.