Khán giả TPHCM thưởng thức tranh Van Gogh, Claude Monet bằng đa giác quan

Mới đây, tổ hợp công nghệ và nghệ thuật immersive 12D+ (công nghệ trải nghiệm thực tế ảo quy mô lớn) lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách check-in trong dịp đầu năm mới tại TPHCM.

Dấu ấn của tổ hợp công nghệ, nghệ thuật là không gian triển lãm giới thiệu 300 tác phẩm của hai danh họa Vincent Van Gogh và Claude Monet.

Khu vực tôn vinh tác phẩm của danh họa Claude Monet tại triển lãm tương tác đa giác quan (Ảnh: Bích Phương).

Tại triển lãm, không gian trình chiếu được thể hiện ở quy mô lớn, sử dụng hiệu ứng hình ảnh bao phủ, tạo trải nghiệm liền mạch từ mọi góc nhìn. Từ đó, khán giả có thể thưởng thức trọn vẹn các tác phẩm của hai danh họa một cách sống động, mới mẻ và trực quan so với hình thức xem tranh thông thường.

Khán giả Minh Trang (24 tuổi, phường Tân Sơn Nhì) là một trong nhiều du khách trẻ có mặt ở lễ khai mạc tổ hợp. Cô bày tỏ ấn tượng với công nghệ trình chiếu hiện đại tại triển lãm khi mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, chuyển động mượt mà. Nữ khán giả thích thú cùng bạn bè check-in, chụp hình tại nhiều khu vực trưng bày.

Ngoài ra, màn hóa trang của TikToker Call Me Duy trong hình tượng danh họa Vincent Van Gogh, kết hợp cùng cosplayer (người hóa trang) Kenta trong tạo hình Claude Monet cũng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, ví như hai bậc thầy hội họa “bước ra” từ chính không gian triển lãm.

TikToker Call Me Duy (phải) hóa trang thành danh họa Vincent Van Gogh (Ảnh: Ban tổ chức).

Đại diện ban tổ chức cho biết, nội dung triển lãm được nghiên cứu và xây dựng trên kho tàng tác phẩm của hai danh hoạ và kiểm duyệt theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo giá trị nghệ thuật, học thuật, tính nguyên bản và sự tôn trọng di sản của Vincent Van Gogh và Claude Monet.

Nhiều gia đình dẫn con nhỏ trải nghiệm không gian trình chiếu 12D+ đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Bích Phương).

Ở tổ hợp công nghệ và nghệ thuật, nhiều khán giả cũng thích thú trải nghiệm Infinity World - không gian 12D+ theo mô hình trình chiếu toàn phòng, cho phép khán giả được hoà mình trực tiếp vào các bối cảnh siêu thực.

Đặc biệt, mô hình này không cần sử dụng kính VR (thiết bị mô phỏng môi trường 3D), cho phép người xem di chuyển và quan sát trực tiếp trong không gian trình chiếu.

Nội dung phim được xây dựng riêng cho không gian này được phát triển bởi các nhà sản xuất phim lớn, tập trung vào các bối cảnh giả tưởng, hiệu ứng thị giác mạnh...

Ngoài ra, tổ hợp cũng ra mắt mô hình rạp phim bay 12D+ lần đầu tiên xuất hiện tại TPHCM, phù hợp cho nhiều khán giả yêu thích cảm giác mạnh. Khi trải nghiệm rạp phim bay, khán giả được “du hành” qua các địa danh nổi tiếng trên thế giới, bước vào hành trình khám phá thiên nhiên và đô thị sống động.