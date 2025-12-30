Toa tàu Hà Nội đưa khách “xuyên không” về ăn phở, uống cà phê thời bao cấp

Lấy cảm hứng từ tiếng leng keng thân thương của 5 tuyến tàu điện Hà Nội xưa (1900-1991), Tuyến tàu điện số 6 được xây dựng với sứ mệnh bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa Việt.

Các toa xe 2 tầng được đặt xung quanh hồ Trúc Bạch (phường Ba Đình, Hà Nội) nhanh chóng trở thành tọa độ khám phá mới của du khách tới Hà Nội.

Mỗi toa tàu được thiết kế như những bảo tàng thu nhỏ, mở ra không gian tương tác sống động, nơi du khách được cảm nhận Hà Nội bằng đầy đủ mọi giác quan.

Toa Phở - bún - sợi mở ra hành trình khám phá hàng ngàn câu chuyện ẩm thực trải dài khắp ba miền đất nước. Từ bát phở Hà Nội được xem là "quốc hồn quốc túy" đến những món sợi mang hương vị vùng miền, mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa, một câu chuyện đầy sáng tạo của người Việt.

Tại đây, du khách được tìm hiểu cách thưởng thức phở, để mỗi hương, mỗi vị đều được cảm nhận trọn vẹn như một bản hòa ca của tinh hoa ẩm thực Việt.

Trần Phương Huyền (SN 2004) bày tỏ sự thích thú khi được lắng nghe những câu chuyện thời "ông bà" về văn hóa ẩm thực xưa.

"Mình thấy các mô hình món ăn rất giống thật, được trưng bày bắt mắt, khiến nơi đây giống một bảo tàng thu nhỏ. Không những thế, chúng mình còn được thưởng thức một bát phở đầy đặn, y như mô hình được quan sát", Huyền chia sẻ.

Ga trung tâm của Tuyến tàu điện số 6 là nơi du khách được sống lại trong không khí đầy hoài niệm thời bao cấp; từ cưới hỏi, ăn mặc, cho tới vui chơi, giải trí. Mỗi góc trưng bày là một lát cắt ký ức, tái hiện sinh động ngành nghề và nếp sống xưa, trở thành điểm check-in độc đáo giữa lòng Thủ đô.

Toa Bếp - chạn - mâm cũng được đặt tại đây, đưa du khách ngược dòng thời gian về không gian bếp Việt thời bao cấp.

Không gian bên trong được trưng bày các hiện vật xưa cũ, mỗi tấm chiếu, chiếc bếp dầu lại chất chứa những câu chuyện về một thời khó mà ấm áp tình người.

Phía bên ngoài toa tàu, du khách được nếm lại hương vị xưa cũ với những món ăn dân dã, ly trà đá mát lành bên sạp báo cũ,... khiến ký ức tưởng đã xa bỗng sống động một cách trọn vẹn.

Là một trong những tọa độ chụp ảnh yêu thích của các bạn trẻ, toa Lúa - thóc - gạo sẽ đưa du khách đắm mình vào hành trình kỳ diệu về nền văn minh lúa nước Việt, được khám phá các công đoạn giao hạt lúa cho tới lúc thu hoạch,

Tại không gian bên trong toa tàu, những chiếc cối xay, máy giã gạo, bù nhìn rơm, đến mâm cơm Việt truyền thông,... tất cả những vật trưng bày đều tiết lộ câu chuyện thú vị, phong tục gắn liền với bữa ăn của người dân Việt Nam.

Ở không gian tầng 2, trải nghiệm tự tay chế biến các món ăn truyền thống của Hà Nội cùng nghệ nhân để lại ấn tượng khó phai đối với mỗi du khách tới đây.

Chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1985, bên phải ảnh) vô cùng ấn tượng với trải nghiệm ở từng toa tàu, mỗi toa lại đem đến cho chị những kỷ niệm riêng.

"Toa Phở - bún - sợi để lại cho mình rất nhiều ấn tượng, những du khách lần đầu tiên tới Hà Nội sẽ biết được mình nên ăn gì, thưởng thức như nào. Tuy nhiên, mình mong sẽ có thêm những danh sách về địa điểm bán các món ăn lâu đời ở Hà Nội để du khách sẽ dễ dàng tìm đến và trải nghiệm", chị Luyến cho biết.

Không gian tĩnh tại của tinh hoa văn hóa trà Việt được tọa lạc bên trong toa Trà và thú chơi bát nhã, nơi du khách đắm mình trong thú thưởng trà thanh tao của chúa Trịnh xưa.

Hương trà hòa quyện cùng tám thú bát nhã - cầm, kỳ, thi, họa, thư, tửu, hoa, trà - tám thú chơi tao nhã của giới trí sĩ vùng đất Kinh Kỳ, làm thời gian như chậm lại. Đây cũng là lúc thích hợp để lắng nghe, cảm nhận và tận hưởng hồn phố cổ, không gian tĩnh lặng giao thoa cùng thi vị.

Bước vào không gian của Toa Café - cà phê - coffee, hương thơm lan tỏa trong không khí ấm cúng, mời gọi người xem theo dấu hành trình của hạt cà phê Việt - từ vùng đất đỏ bazan đến tách cà phê thơm nồng.

Cầm cốc đen đá trên tay, chị Diệu Linh (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa nhâm nhi từng giọt cà phê, vừa tranh thủ khám phá công thức uống cà phê đời đầu. "Mình không ngờ rằng các mô hình bên trong từng toa tàu lại được sắp đặt tỉ mỉ, sống động và chân thật đến vậy. Tin rằng trong thời gian tới, Hà Nội sẽ có thêm nhiều hành trình khám phá giàu ý nghĩa dành cho công chúng", chị Linh bộc bạch.

Tuyến tàu điện số 6 nằm trong tour trải nghiệm "Hà Nội - chạm miền ký ức", được xây dựng theo định hướng du lịch trải nghiệm - du lịch di sản - du lịch đi bộ, khai thác chiều sâu các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, phong tục, tập quán và đời sống cư dân bản địa tại khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xã.

Các điểm đến trong tour gồm: Đền Quán Thánh, đền Thủy Trung Tiên, toa Phở - bún - sợi, toa Café - cà phê - coffee, toa Bếp - chạn - mâm, căn hộ điển hình thời bao cấp, nhà trưng bày nghề đúc đồng truyền thống, toa Lúa - thóc - gạo và toa Trà và thú chơi bát nhã…

Ảnh: Nguyễn Hà Nam